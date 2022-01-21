Manisa gezilecek yerler arasında daha yoğunluklu olarak, Osmanlı eserlerinin varlığı dikkat çekmektedir. Osmanlı zamanında Şehzadelerin yetiştirilmesi için adeta bir üs haline gelen Manisa, bu nedenle Osmanlılar tarafından yoğun yapılaşmanın yaşandığı şehirlerden biri olmuştur.

Manisa Gezilecek Yerler Listesi

Ege Bölgesi’nde yer alan şehirlerden biri olan Manisa, gezi rehberi listelerinde yer verebileceğiniz birçok farklı destinasyona sahiptir. Osmanlı tarihinde Şehzadelerin yetiştirilmesi için gönderildiği şehirlerden biri olması sebebiyle, Manisa‘ya Şehzadeler şehri de denilmektedir.

Muradiye Camii ve Külliyesi

Hiç şüphesiz ki Manisa‘daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Muradiye Camii ve Külliyesi, tarihi yapısının yanı sıra mimari özellikleri ile dikkat çekmektedir. Osmanlı mimarisinin tüm detaylarını yansıtan tarihi yapı 1583 yılında yapımına başlanmış ve 1592 yılında tamamlanmıştır.

Külliyenin projesi ünlü Türk mimarı Mimar Sinan‘a aittir. Külliye medrese, cami dükkanlar ve imalathane gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Projenin yapımını ise Mimar Mahmut Ağa üstlenmiştir. T plan üzerine inşa edilen ve kesme taş işçiliğinin muhteşem örneği olan Muradiye Camii, günümüzde halen ibadet amacıyla kullanılmaktadır.

Osmanlı zarafetini tüm detayları ile bulabileceğiniz tarihi yapı şehir merkezinde olup, çift minareden oluşmaktadır. Klasik Osmanlı mimarisinin detaylarının dışında, bu mimarinin dışında kalan özelliklere de sahip olması caminin en dikkat çekici yönleri arasındadır.

Manisa Arkeoloji Müzesi

Kapalı teşhir salonlarının yanı sıra açık teşhir salonlarında devasa hayvan heykellerinin sergilendiği Manisa Arkeoloji Müzesi, tarihi eserlere meraklı olan kişilerin ziyaret ettikleri keşif noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Milattan önceki dönemlere ait arkeolojik eserlerin yanı sıra, Osmanlı eserlerinin yoğun bir şekilde sergilendiği bir teşhir yeri olan müzede birçok eseri görebilirsiniz.

Çini sanatının tarihteki örneklerini de görebileceğiniz Manisa Arkeoloji Müzesi, Lidya Krallığı’na ait eserlerin yoğun olarak sergilenmesi ile de dikkat çekmektedir.

Akhisar Etnografya Müzesi

Manisa‘nın Akhisar ilçesinde bulunan etnografya müzesi içerisinde, şehre özgü kıyafetlerin ve araç gereçleri sergilendiği teşhir salonları bulunmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren şehre özgü olarak kullanılan birçok eseri, Akhisar Etnografya Müzesi içerisinde bulabilirsiniz.

Kurşunlu Kaplıcaları

Salihli ilçesindeki Kurşunlu Kaplıcaları, şehrin termal turizmi için önemli bir yere sahiptir. Özellikle romatizmal hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık problemlerine iyi geldiği bilinir. Kurşunlu Kaplıcaları, konaklama ve yeme-içme mekanları ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Urganlı Kaplıcaları

Urganlı Kaplıcaları sadece Manisa‘nın değil aynı zamanda Türkiye’nin en önemli termal tesisleri arasında yer almaktadır. Turgutlu ilçesinde bulunan kaplıcalar sinir, siyatik, romatizma ve cilt hastalıkları için faydalı bulunmaktadır.

Akpınar Mesire Alanı

Turgutlu ilçesindeki Akpınar Mesire Alanı, il merkezinden 8 kilometre mesafede bulunmaktadır. Şehre yakın olduğu için ilkbahar ve yaz aylarında Manisalı vatandaşlar tarafından ziyaret edilen mesire alanını, Manisa gezilecek yerler listenizde yer vererek günün stresini atabilirsiniz.

Şehzadeler Parkı

İl merkezinde gezip görebileceğiniz yerlerden biri de Şehzadeler Parkıdır. Masal park olarak da bilinen alan 2018 yılında kurulmuştur. İçerisinde masal kahramanlarına ait heykel ve küçük yapıların bulunduğu Şehzadeler Parkı‘nda aynı zamanda, Osmanlı Şehzadelerinin heykelleri de bulunmaktadır. Günümüzde mesir macunu şenliklerinin bir bölümü burada yapılmaktadır.

Bir kısmı Manisa sınırları içerisinde kalan Spil Dağı Milli Parkı, Türkiye’nin en önemli tabiat parkları arasında yer alıyor. Jeolojik yapısının yanı sıra yeşilliklerle donatılmış milli park içerisinde, ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak için birçok sosyal tesis ve yeme içme mekânları bulunmaktadır.

Milli park içerisinde kaya kabartması unsurların yanı sıra, kaya mezarları ve kiliseleri de yer almaktadır.

Kula Volkanik Jeoparkı

Manisa‘nın Kula ilçesinde bulunan volkanik jeopark, UNESCO listelerinde yer almaktadır. Tıpkı Nevşehir’de bulunan Peri Bacalarına benzer yapısıyla dikkat çeken oluşumlar, tahminlere göre bundan 15000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Adeta bir açık hava müzesi taşıyan doğal güzellikleri yerinde görerek, farklı bir gezi deneyimi yaşayabilirsiniz.

Adala Kanyonu

Salihli ilçesindeki Adala Kanyonu, muhteşem doğal güzelliği ile ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunmaktadır. Kanyonun, 10 bin yıl kadar önce gerçekleşen bir yanardağ patlaması sonrasında oluştuğu tahmin edilmektedir.

Taşyaran Vadisi

Kula ilçesinde bulunan ve toplamda 28 kilometreden oluşan Taşyaran Vadisi, Manisa gezilecek yerler listelerindeki doğal güzelliklerinden biridir. Doğal bitki örtüsü ve vadi suyunun aşındırması sonrası şekillenen yumuşak kayaları ile eşsiz bir görüntü izleyebilirsiniz.

İvaz Paşa Camii

İl merkezinde bulunan tarihi cami, 1484 yılında banisi İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Tek minareli ve tek kubbeli olan cami klasik bir görünüme sahip olurken, Osmanlı kesme taş işçiliğinin örneklerinden biridir.

İç mekânda ise zengin mimari süslemeleri bulunan yapının ana cemaat yerinde, birçok ahşap süsleme detay yer almaktadır.

Salihli Artemis Tapınağı

Salihli ilçesinde bulunan Artemis Tapınağı, ilçe merkezine 9 kilometre mesafede yer alıyor. Lidya Krallığının başkenti olarak nitelendirilen Sardes Antik Kenti içerisindeki tapınak, ayrıca görmeniz gereken yerlerden biridir.

Köklü bir geçmişe sahip olan tapınağın doğal dokusunu koruyarak günümüze kadar gelmiş olması, en ilgi çekici yanlarından biridir. Helenistik dönemde yapılmaya başlanan tapınak, tanrıça Artemis adına ithaf olunmuştur.

Sardes Antik Kenti

Lidya Krallığının başkenti olarak bilinen Sardes Antik Kenti, günümüze kadar yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonrasında birçok eserin çıkarıldığı yerleşim yerlerinden biridir.

Milattan önceki 6. Yüzyıla kadar dayanan geçmişi ile Sardes Antik Kenti, Manisa gezilecek yerler listesinde yer alması gereken önemli bir merkezdir. Bölgede arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken, bugüne kadar çıkarılan arkeolojik eserler ise Manisa Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.