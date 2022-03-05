İzmir, nüfus olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olmasının yanında Ege bölgesinin tüm güzelliklerini içerisinde barındıran, doğayla iç içe olan bir tatil kenti olarak da bilinmektedir. İçerisinde hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleri barındıran bu şehrimiz, her vatandaşın mutlaka gezmesi ve görmesi gereken şehirler arasında yer almaktadır. Eğer İzmir’i gezmeyi düşünüyorsanız ve nerelere gideceğinizi bilmiyorsanız İzmir’de gezilmesi gereken yerler listemiz size epey yardımcı olacak.

İzmir ülkemizde gezilmesi gereken şehirlerden biri olarak biliniyor. Ege bölgesinin neredeyse tüm güzelliklerini içerisinde barındıran şehrimiz, genellikle yaz tatili veya gezileri için tercih ediliyor. Sayısız sahili, birbirinden güzel doğal alanları ve sizi yüzlerce yıl öncesine götürecek tarihi yapıları ile dikkat çeken İzmir’de günlerce gezebilir ve bu şehrin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca şehir merkezinde de gezip görebileceğiniz birçok nokta bulunmaktadır.

Büyükşehirlerden biri olduğu için ulaşımı da kolay olan İzmir’de her türlü bölgeye rahatlıkla ulaşabilir ve gezebilirsiniz. Yaz tatili için uygun bir yer olarak gözükse de kışın da İzmir’de gezebileceğiniz birçok nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan en çok tercih edilenlerine ise İzmir’de gezilmesi gereken yerler listemizde yer veriyor olacağız.

1)Efes Antik Kenti

İzmir dendiği zaman akla ilk gelen Efes Antik Kenti, ülkemizde yer alan sayılı tarihi şehirlerden biridir. UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan bu şehrin tarihi milattan önce 6000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Ayrıca şehir içerisinde Yunan ve Roma dönemlerine ait birçok tarihi kalıntı bulunmaktadır. Hristiyanlık dinine dair de birçok yapıyı içerisinde barındırmaktadır. İçerisinde Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Yedi Uyurlar, Meryem Ana Evi gibi birçok yapı yer almaktadır.

Efes Antik Kenti, İzmir merkezine 80 Kilometre uzaklıkta yer alan Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Buraya İzban veya ESHOT gibi toplu ulaşım araçları ile veya normal minibüs hatları ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca direkt olarak Selçuk ilçesine giden otobüslere de binebilirsiniz. Yakınında Şirince, Kuşadası ve Torbalı gibi ilçeler bulunmaktadır.

2) Kordon

İzmir’in merkezinde yer alan ve ziyaretçilerin en uğrak noktalarından biri olan Kordon Boyu, Konak ilçesi Alsancak semtinde yer almaktadır. Sahilin köşesinde uzun bir oturma alanı olarak bilinen Kordon boyunda, tarihi Osmanlı yapıları, liman, eğlence mekanları ve çimlik bölgeler bulunmaktadır. İzmir körfezinin ortasında eğlenceli bir gün geçirmek istiyorsanız Alsancak ve Kordon’u mutlaka ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

İzmir’de gezilmesi gereken yerler arasında yer alan Alsancak Kordon boyuna metro, otobüs, tramvay ve vapur gibi ulaşım seçenekleri ile ulaşabilirsiniz. Bunun yanında kordon üzerinde bisiklet kiralayabilir ve İzmir körfezinde gezebilirsiniz. Kısacası şehrin en kolay ulaşılabilir noktalarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

3) Şirince

2012’de Dünya’nın sonunun geleceği haberleri ile birlikte ayakta kalacak tek köy olarak belirtilen Şirince, şarapları ve tarihi binaları ile ünlenmiş olan bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Selçuk ilçesine 10 kilometre mesafede yer alan ve doğanın içerisinde yer alan Şirince’ye kişisel arabanızla ve Selçuk’tan kalkan minibüsler ile ulaşabilirsiniz. İzmir’i ziyaret etmeyi düşünüyorsanız Şirince köyünü de mutlaka listenize eklemelisiniz.

4) Kemeraltı Çarşısı

İzmir’in merkez ilçesi olan Konak’ta yer alan ve Saat kulesi ile aynı bölgede bulunan Kemeraltı çarşısı, uzun yıllardır İzmir’in göbeğinde hizmet veren tarihi bir çarşı olarak bilinmektedir. Çevresinde Konak iskele, İzmir saat kulesi, kordon ve İzmir Belediyesi gibi noktaları da barındırmaktadır. Bu bölgeye İzmir içerisindeki tüm ulaşım araçları ile ulaşabilirsiniz. İzmir’in merkez noktası olarak bilindiği için diğer bölgelere ulaşım için de mutlaka Konak’a gitmeli ve gitmişken Kemeraltı çarşısını ziyaret etmelisiniz.

5) Eski Foça

İzmir’in en sakin yazlık bölgelerinden biri olarak bilinen Eski Foça, şehir merkezine 70 Kilometre uzaklıktadır. Sakin ve tarihi binalarının yanında tertemiz denizi ile özellikle yaz tatili için tercih edilen bu ilçe İzmir’de gezilmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Bölgeye ulaşım şehir içi otobüsler ve İzban gibi raylı toplu taşıma ile yapılabilmektedir. Ancak gizli koylara ulaşmak ve detaylı bir gezi yapmak için kişisel arabanızla ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

6) Tarihi Asansör

İzmir şehir merkezinde yer alan ve Saat kulesine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Tarihi Asansör, İzmir körfezinin ortasından manzarayı izlemenize olanak tanıyor. Yüksek bir noktada konumlandırılmış olan ve herkes tarafından kullanılabilen tarihi asansör, üst katında geniş manzaraya sahip bir restoran da bulunduruyor. Alt katında da ünlü sanatçı Dario Moreno sokağı yer alıyor. Özellikle güzel bir akşam yemeği veya güzel bir manzara görmek için yol üzerinde mutlaka Tarihi Asansör’e uğramanızı tavsiye ederiz.

7) İzmir Arkeoloji Müzesi

Müzeleri gezmeyi seven ve tarihi eserleri araştırmak isteyen biriyseniz, mutlaka İzmir Arkeoloji müzesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Konak’ta yer alan ve Saat kulesine oldukça yakın bir konumda yer alan Arkeoloji müzesinde, binlerce yıl öncesine ait Yunan ve Roma eserleri bulunuyor. Bunun yanında yakın noktalarda Kurtuluş savaşı müzelerini ve Atatürk müzesini ziyaret edebilirsiniz. Ünlü Agora tarihi kenti de arkeoloji müzesine oldukça yakın bir noktada yer almaktadır. Müzenin olduğu yerin manzarası da İzmir’e âşık olmanızı sağlayabilir.

8) Balçova Teleferik

İzmir’in güzel ilçelerinden biri olarak bilinen ve merkezde yer alan Balçova ilçesinde bulunan Teleferik ile İzmir’i farklı bir manzaradan izleyebilirsiniz. Bunun yanında doğal güzelliklerle dolu Terapi Ormanı’na gidebilir ve İnciraltı gibi doğal güzelliklerle dolu parkları gezebilirsiniz. Metro ve halk otobüsleri ile bu bölgelere ulaşabilirsiniz.

9) Kültürpark

Uzun yıllardır birçok etkinliğin gerçekleştirildiği ve uluslararası bir park olarak bilinen Kültürpark, Türkiye’nin Central Parkı olarak nitelendirilmektedir. İçerisinde birçok fuar noktası, konser alanı, lunapark, doğal yapılar, sanat merkezleri, tiyatro salonları ve müzeler barındıran Kültürpark, Kitap Fuarı ve Enternasyonal Fuar gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Konak ilçesinin Alsancak semtinde bulunmaktadır ve direkt tramvay ve İzban ile ulaşım sağlanabilmektedir. Bu yüzden İzmir’de gezilmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

10) Dikili

İzmir’in en kuzey noktasında yer alan ve bilinmeyen tatil cennetlerinden biri olan Dikili, Yunanistan Midilli adasına da oldukça yakın olan bir köydür. Turkuaz mavisi deniziyle doğayla bütünleşebileceğiniz ve oldukça kaliteli bir yaz tatili yapacağınız Dikili, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine de oldukça yakındır. Bölgesine ve sahip olduğu doğal güzelliğe rağmen diğer tatil şehirlerine göre daha uygun fiyatlı da olduğu için mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki liste dışında İzmir’de gezebileceğiniz daha onlarca mekân bulunmaktadır. Bunları şehir içerisinde araştırabilir ve kendiniz keşfedebilirsiniz. Ayrıca belirttiğimiz yerlerden bazıları birbirlerine yakın oldukları için çok daha fazla noktayı gezme fırsatı bulabilirsiniz. Sizler de İzmir’de görülmesi gereken yerler listemizden yola çıkarak kendinize uygun bir rota oluşturabilir ve İzmir tatilinizin planlarını yapmaya başlayabilirsiniz.