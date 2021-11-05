Özellikle erken çocukluk döneminde yabancı bir dil öğrenmek hakkında, çocukların yararına birçok teori bulunmaktadır. Çocuklukta yabancı dil öğrenmenin avantajları arasında, daha çok bilişsel ve motor becerilerinin gelişimine yönelik detaylar ön plana çıkmaktadır.

Yetişkin bireylere kıyasla çocukluk döneminde edinilen bu avantajlardan bazılarını sizler için sıraladık.

Çocuklukta Yabancı Dil Öğrenmenin Avantajları Neler?

Yeni bir dil öğrenme sürecinin gelişim çağındaki çocuklar üzerindeki etkileri, yetişkin bireylere göre çok daha fazladır. Çocuğunuzun yeni bir dil öğrenmeye başlamasının sağlayacağı olası avantajlar şunlardır;

Ana Dillerini Daha İyi Anlayabilirler

Erken çocukluk döneminde yeni bir yabancı dil öğrenmek, çocukların ana dillerini daha iyi bir şekilde anlamalarını sağlar. Diğer yandan farklı diller arasındaki sistemin tanınması ve bu sayede dil becerilerinin gelişmesi mümkün hale gelir.

Alzheimer Hastalığını Önler

Yapılan bilimsel araştırmalara göre çocukluk döneminde ikinci bir dil öğrenmenin, yaşlılıkta görülebilecek hafıza problemlerini önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Özellikle Alzheimer hastalığının önlenmesinde yeni bir dil öğrenmenin faydalı olduğu görülmüştür.

Üçüncü Bir Dil Öğrenmek Daha Kolay Gelir

İkinci bir dili konuşan kişilerin üç veya dört dil öğrenmeleri daha kolaydır. Dil becerilerinin gelişmesi ve telaffuzun daha kolay olması sebebiyle, yeni bir dil öğrenmek daha mümkün hale gelmektedir.

Beyin Fonksiyonlarının Gelişmesine Yardımcı Olur

Erken çocukluk döneminde öğrenilecek yabancı dilin, beyin fonksiyonlarının gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olduğu tahmin edilmektedir. Nihayetinde bir öğrenme olması sebebiyle, beynin farklı bölgelerinin daha aktif bir şekilde çalışması mümkün hale gelmektedir.

Kültürler Arasında Farkındalık Oluşturur

Irkçılığın her geçen gün arttığı dünyamızda çocuğumuzu daha iyi bir şekilde yetiştirmek için, yabancı bir dilin öğrenilmesi önemlidir.

Bu sayede çocuklarımız, kültürler arasındaki farklılıkların sadece bir zenginlik olduğunu daha iyi anlayabilirler. Bunun neticesinde ise geleceğimizi kurtaracak daha saygılı ve hoşgörülü bireyler yetiştirmek mümkün olacaktır.

Sosyokültürel Yönleri Gelişir

Çocuklukta yabancı dil öğrenmenin avantajları arasında en önemlilerden biri, sosyokültürel yönlerinin daha iyi gelişebilecek olmasıdır. Kendi düşüncelerini daha iyi bir şekilde ifade eden ve çeşitli organizasyonlarda aktif olarak görev alan bireylerin önemli bir kısmının, ikinci bir dil bildiği görülmüştür.

Daha İyi Odaklanma Sağlar

Çocuğunuzun motive olarak baskı altında kalmadan yeni bir dil öğrenmesi, yetişkinler ile kıyaslandığında odaklanma konusunda başarılı olmasına neden olabilir.

İkinci bir dili daha zevkli bir şekilde deneyimleyerek öğrenmeye çalışması, eğitim hayatında başarının üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur.

Kendini Daha İyi Tanır

Çocuğunuzun kendini tanıması kişisel gelişimine olağanüstü katkılar sağlayacağı için, çocuklukta yabancı dil öğrenmenin faydaları arasındaki önemli ve doğal sonuçlardan biridir.

Kendi becerilerinin hangi seviyede olduğunu özellikle yaşının ilerlemesi ile daha iyi bir şekilde görebilir. Öğrendiği her yeni bilgi, keşfetme çağında olan çocuğunuzun kendisine yönelik önemli keşifler yapmasına neden olur.

İşitsel Fonksiyonlar Gelişir

Yeni bir dil öğrenmek özellikle gelişim çağındaki çocukların işitsel fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur. Bunun neticesinde çocuğunuz hayatın farklı aşamalarında konuları daha iyi algılayarak başarıya ulaşabilir.

Telaffuz Gelişimi Artar

Yabancı bir dil öğrenmek sadece o dilin gelişmesine değil, aynı zamanda kişinin ana dilinin gelişmesine de sebep olur. Bu durumda yabancı dil öğrenen çocukların ana dillerindeki telaffuz becerileri daha iyi bir seviyeye gelebilir.