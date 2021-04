Netflix’teki En İyi 10 Romantik Komedi Filmi

Hayatın gerçekliklerini taşıyan ya da onları yansıtan filmlerin hepsi, kendine özgü hayran kitlesi barındırır; ancak söz konusu romantik komedi türü olduğunda, herkes bu filmlerde mutlaka kendisinden bir parça bulur. Romantik komedi, kimi zaman güzel vakit geçirmek, kimi zaman aşka olan inancımızı tazelemek, kimi zamansa aşkla gülmek için yardımımıza koşan bir film türüdür. Hem aşkın güzelliğini anımsatacak hem güldürecek hem de birçok duyguyu aynı anda yaşatacak romantik komedi filmleri arıyorsanız, listemize mutlaka göz atın. İşte, Netflix’teki en iyi 10 romantik komedi filmi!

1. Someone Great



IMDb:6,2

Netflix Orijinal yapımları arasında yer alan romantik komedi filmi Someone Great, hayalindeki işe girmeyi başararak, Rolling Stone dergisi için bir müzik muhabirliği yapan Jenny’nin hikayesiyle başlıyor. Jenny’nin hayaline kavuşması onu mutlu eder, ancak bu mutluluğu pek de uzun sürmez. Çünkü erkek arkadaşı, Jenny’den ayrılmıştır. Jenny gibi, diğer iki arkadaşı Erin ve Blair de romantik ilişkilerinde sorunlarla boğuşmaktadır. Bu üç kafadar, Jenny yeni işine başlamak için San Francisco’ya yerleşmeden hemen önce bir seyahat planlar ve New York’ta atılacakları macera ve farkındalık, üç kız arkadaş için aydınlatıcı bir yolculuk halini alır. Güçlü mizahı ve son derece sıcak sahneleri ile Someone Great, izlemeniz gereken romantik komedi filmleri arasında yerini alıyor.

2. Ibiza: Love Drunk



IMDb:5,2

Netflix‘in orijinal romantik komedi filminin konusu, New York’ta bir PR ajansında görev yapmakta olan Harper isimli bir kadının etrafında şekilleniyor. Harper, ajansı tarafından bir iş gezisine gönderilmek istenir ve en yakın arkadaşları olan Nikki ile Leah’da ona eşlik eder. Harper, iş anlaşması için gittiği Barcelona’da Leo adında bir DJ’eaşık olur. Harper ve Leo, birlikteok güzel ve eğlenceli zaman geçirirseler de Leo, Harper’a iş için İbiza’ya gitmek zorunda olduğunu söyler. İşini kaybetme riskini göze alan Harper, Leo’yuİbiza’ya kadar takip etmek için harekete geçer ve arkadaşları da onu yalnız bırakmaz. Ibiza: LoveDrunk’ın hikayesi klişe olsa da sergilenen performanslar ve tam bir romantik komedi anları, keyifli vakit gerçimenizi sağlıyor.

3. When We First Met



IMDb:6,4

Noah, partide karşılaştığı Avery’ye ilk görüşte aşık olur; ancak ikili, arkadaşça bir ilişki sürdürmektedir. Avery, bir süre sonra başka biri ile nişanlanır ve yakın arkadaşı olarak gördüğü Noah ise bu törene katılmak zorunda kalır. Son derece üzgün olan Noah, her şeye baştan başlayarak Avery ile yeniden tanışmak ve onun isteyebileceği gibi bir adam olmak için dilekte bulunur ve Noah’ın dileği, zamanda yolculuğu sağlayan bir fotoğraf kabini sayesinde gerçekleşir. Noah’ın bitmek bilmeyen, Avery’i kendine aşık etme denemeleri sayesinde, her seferinde yeni komik hikayeler göreceğiniz When We First Met filmi ile romantik komedinin tadını çıkaracaksınız.

4. Alex Strange love



IMDb:6,3

Lisede son sınıf öğrencisi olan Alex , rüya gibi bir ilişki yaşadığı kız arkadaşı Claire ile bekaretini kaybetme planları içindeyken, katıldığı bir partide tanıştığı yakışıklı ve bir o kadar çekici Elliot, ona aşık olur. Alex’in kendiyle birlikte cinselliğini de keşfettiği bu öyküyü konu alan Netflix romantik komedi filmi Alex Strange love, genç olmanın heyecanını ve tutkusunu farklı şekillerde sizlere yaşatacak.

5. Friends With Benefits



IMDb:6,5

Başrollerinde Justin Timberlake ve Mila Kunis’in rol aldığı bu romantik komedi filminde, New York’ta yaşayan Jamie, bir şirketin çok becerikli ve işinde oldukça iyi olan bir insan kaynakları sorumlusudur. Dylan ise Los Angeles’ta yaşıyordur ve bir sanat yönetmeni ünvanına sahiptir. Bir şekilde bir araya gelen ve aşktan canı yanmış bu ikilinin zaman içinde birbirilerine bağlanma hikayesi izleyeceksiniz.

6. Definitely, Maybe



IMDb:7,1

Ryan Reynolds, Elizabeth Banks ve Isla Fisher’ın başrolünde yer aldığı Definitely, Maybe filminde, karısından boşanma belgelerini yeni alan ve 11 yaşındaki kızının sorduğu soruya verecek cevap bulamayınca uydurduğu bir dizi hikayeyi izleyeceğiniz bu romantik komedi filminde keyifli dakikalar geçireceksiniz.

7. He’s Just Not That Into You



IMDb:6,4

Jennifer Aniston ve Ben Affleck’in rol aldığı bu eşsiz romantik komedi filminde erkeklerin marstan, kadınların ise venüsten geldiği söylenen, kadın ve erkek arasındaki karmaşık ilişkiler anlatılıyor. He’s Just Not That Into You filminde, birbirinden bağımsız olarak anlatılan, 20’li ve 30’lu yaşlarında, Baltimore’lu bir grup insanın eğlendiren hikayesini göreceksiniz.

8. Great Gatsby



IMDb:7,2

Çıkış yaptığı günden bu yana çok konuşulan ve romantik komedi türünde eşsiz bir film olan Great Gatsby’de, Leonardo DiCaprio’yu göreceksiniz. DiCaprio’nun hayat verdiği Nick Carraway karakteri, hayatını adım adım ilerleterek kurduğu hayali gerçekleştirmektedir. Carraway’in alkolün su niyetine kullanıldığı ve göz alıcı partilerle tanışması çok fazla zaman almaz. Diğer yandan, son derece büyülü olan bu Amerikan rüyasının çöküşüne de az kalmıştır. Dışarıdan bakıldığında son derece görkemli görünen sahte hayatın gerçeklerinin gün yüzüne çıkacağı bu romantik komedide keyifli dakikalar sizleri bekliyor.

9. TheKissingBooth

IMDb:6,0

Elle, en yakın arkadaşı olan Lee’nin abisi Noah’aaşık olur ve ilk öpüşmesini gerçekleştirir. Bu durumda Lee ile aralarındaki arkadaşlığın ilk kuralını ihlal etmiş olan Elle, bir seçim yapmam zorundadır; ya kalbinin sesini dinleyecek ve aşkı Noah ile birlikte olacak ya da Lee ile olan dostluğuna sadık kalıp abisinden uzak duracak. Dostluk ile romantizmin beraber işlediği bu Netflix romantik komedi filmi, içinizi ısıtacak ve eğlenceli dakikalar yaşatacak.

10. Set ItUp



IMDb:6,5

New York’ta çok çalışan, ancak az kazanan iki genç asistan, bu duruma dur demek isterler ve patronlarını birbirleri ile tanıştırmaya karar verirler. Onların, birbirleriyle sevgili olmaları için bir plan hazırlayan iki asistan, türlü yollata başvurur ve sonunda planları gerçekleşir. Planın işleyişi boyunca, birbirinden eğlenceli sahneler ile keyif alacağınız, Netflix romantik komedi filmi Set ItUp’la içinizi ısıtacak dakikalar sizleri bekliyor.