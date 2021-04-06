Netflix’teki En İyi 10 Romantik Dizi

Eskiye oranla evde daha sık vakit geçirdiğimiz bu dönemlerde, içinizi ısıtacak ve izlerken hem kendinizi mutlu hissedecek hem de hayatınıza romantizm katacak dakikalar istiyorsanız, Netflix’teki romantik diziler tam da size göre! Aşkı, sevgiyi, mutluluğu buram buram hissedeceğiniz, kimi zaman güleceğiniz, kimi zaman ağlayacağınız, kimi zamansa kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz başarılı romantik diziler için listemize göz atın. İşte, Netflix‘teki en iyi 10 romantik dizi!

1. Love – Aşk

IMDb:7,7

Netflix‘teki romantik diziler arasında yer alan Love, Gus ve Mickey’in aşk, samimiyet, bağlılık gibi hisleri görmezden gelseler bile yavaş yavaş bu hisleri keşfetme hikayelerini konu ediniyor. Gus ve Mickey’in modern olarak yaşamaya çalıştıkları ilişki, zeka işi espriler ve cesur ama aynı zamanda komik bir dille seyircilere yansıtılıyor. İlişkiler açısından yapılan tespitler ile kendinizden de bir şeyler bulabileceğiniz bu romantik dizide, eğlenceli sahneleri ile birlikte keyifli dakikalar geçireceksiniz.

2. The Innocents – Masumlar

IMDb:6,3

Romantik dizi, Harry ve June adındaki iki gencin ergenlik dönemlerindeki fantastik ve bir o kadar gizemli aşk macerasını anlatıyor. Aile baskısından bunalan Harry ve June, evden kaçmaya karar verir. Kaçış sonrasındaki yolculuklarında genç aşıklar, yaşadıkları sıradışı olaylar sonrasında kendilerinde birtakım özellikler keşfetmeye başlarlar, ancak gençlerin aileleri sır saklamaktadır ve bunu öğrenen gençlerin birbirlerine olan aşkı kırılma noktasına gelir. Harry ve June, sahip oldukları özellikler yüzünden büyük güçlerin hedefi haline gelir ve bu güçler onları ayırmak ister. Gizem dolu bu romantik diziyi soluksuz bir şekilde izleyeceksiniz.

3. You – Sen

IMDb:7.8

New York’ta yaşayan Joe, kitapçıda çalışan takıntılı bir adamdır. Bir gün Beck adında bir kadın, Joe’nun çalıştığı kitapçıya gelir ve saplantılı romantik dizinin hikayesi başlar. Joe, Beck’i görür görmez aşık olur ve onu kazanmak için elinden geleni yapar. Teknolojiyi kullanarak Beck hakkında bilgiler toplayan Joe, onu gizlice takip etmeye başlar ve bu takıntılı aşk nihayetinde romantik bir ilişkiye dönüşür, ancak Joe’nun saplantılı aşkı, ruhsal durumunu etkileyecek ve ilişkiyi zora sokacaktır.

4. The Affair – İlişki

IMDb:7.9

2014 yılında gösterime giren romantik dizi, final yapmamış diziler arasında yerini alıyor. Noah ile Alison’ın evlilik dışı ilişkilerini seyirciye aktaran bu romantik dizi, aynı zamanda “En İyi Drama Dizisi” olmak üzere iki Golden Globe ödülü alarak adından çokça söz ettirmeyi başardı. Anlatılan hikayeyi iki kahramanın bakış açısından da izleyebileceğiniz dizide, iki farklı senaryoyu izliyor hissine kapılacak, ikinci sezonu ile birlikte de artan manipülasyona tanıklık edeceksiniz.

5. Most Beautiful Thing – En Güzel Şey

IMDb:7,9

Brezilya yapımı olan bu romantik dizi, 1950’li yıllarda kocasının restoran açma hayalini gerçeğe dönüştürmek için Rio de Janeiro’ya giden ev hanımı Maria Luiza’nın hikayesini konu ediniyor. Rio de Janeiro’ya gittikten kısa süre sonra kocasının onu terk ettiğini öğrenen Maria, tarifsiz bir hayal kırıklığına uğrar. Bir süre sonra kendini toparlayan ve yoluna devam eden Maria, evini bir bossa nova kulübüne dönüştürür ve bağımsız bir kadına dönüşmeye başlar. Birbirinden farklı 4 kadınla birlikte Maria’nın kişisel yolculuğunu izleyecek ve keyifli dakikalar geçireceksiniz.

6. Friends From Collage – Üniversiteden Arkadaşlar



IMDb:6,8

Roomantik dizi, Harvard’ta beraber okuyan ve okul bitimi ile birlikte yolları ayrılan 6 arkadaşın 20 yıl sonra bir araya gelmesi ile yaşadıklarını konu ediniyor. Ayrı geçirdikleri yıllara rağmen birbirlerine hala bağlı olan arkadaş grubu, geçmiş yılların zorluğu ile birlikte aşk hayatının da kolay olmadığını fark etmeye başlar. Arkadaşlar arasındaki karışık ilişkilerin kimi zaman romantik, kimi zamansa komik bir şekilde anlatıldığı bu romantik diziyi izlerken keyifli anlar yaşayacaksınız.

7. Love is Blind – Aşkın gözü kördür



IMDb:6,0

Bir romantik diziden ziyade, TV şovu olan Love is Blind, bekar olan kadınlar ile erkeklerin kanlı canlı görüşmeden tanışmalarını konu ediniyor. Birbirlerini görmeden, yalnızca konuşarak tanışan çiftler, aşkın gözünün kör olup olmadığını test ederken, keyifli dakikalar sunuyor.

8. Janethe Virgin – Janethe Virgin



IMDb:7,8

Bu romantik dizide, evlenmeden önce ilişkiye girmeme yemini eden Jane’in hikayesini konu ediniyor. Jane Villanueva, hastanede yapılan bir hata nedeniyle hamile kalır. Böyle bir hata nedeniyle geleceğini yeniden şekillendirmek için planlamalar yapan Jane’in mücadelelerini keyifle izleyeceksiniz.

9. The Hook Up Plan – Bağlantı Planı



IMDb:7.4

2018’de yayınlanmaya başlayan romantik dizi, eski sevgilisini unutamayan Elsa’nın hikayesini konu ediniyor. Paris’te yaşayan Elsa, eski sevgilisini unutamadığı için zor ve mutsuz günler geçirirken Elsa’nın arkadaşları, onu yeniden hayata döndürmek için birtakım planlar yapar. Elsa’nın arkadaşları, eskortluk yapan erkeği Elsa’nın ilgisini çekmesi için işe alır. Elsa’yı yeniden hayata tutundurmak isteyen arkadaşların planı işe yarar, ancak işler daha da karışır.

10. Outlander – Yabancı



IMDb:8.4

2014 yılından günümüze kadar devam eden romantik dizi hem aşk hem de romantik bilim kurgu öğeleri taşıyan dizide iki farklı zamanda, iki farklı adama aşık olan Claire’in tarih ve macera ile iç içe geçen öyküsü konu ediniyor. 1945’te evli ve savaş hemşiresi olan Claire, bir şekilde 1743 yılında gider ve burada esir alınır. Claire, İskoç savaşçı Jamie ile evlenmek durumunda kalır.