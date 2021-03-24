Netflix’teki En İyi 10 Korku Filmi

Korku filmleri sizin için ne ifade ediyor? Sizin için korku filmi izlemek, gerilimli ve uyumanıza engel olacak bir aktivite mi yoksa heyecan dolu ve eğlendiğiniz bir hikayeler yumağı mı?

Pek çok insan korku filmlerini izlerken son derece korksa dahi, bu durumdan oldukça keyif alır. Yapılan araştırmalar, son derece etkileyici ve başarılı bir korku filmi izlerken beyninizin adrenalin, dopamin ve serotonin hormonlarını aynı anda salgılamasını ortaya koymuştur. Beynin salgıladığı bu hormonlar hem coşku hem mutluluk verir ve aynı zamanda beyin, izlediğiniz sahnelerin gerçek olmadığının farkındadır. Böylece hem korkutup hem keyif veren korku filmleri, sizlere unutulmayacak dakikalar yaşatır. Hormonlarınızı harekete geçirerek hem korku hem de keyif yaşamak istiyorsanız, listemizdeki filmler tam da size göre! İşte, Netflix’teki en iyi 10 korku filmi!

1. Don’tBreathe



IMDb:7,1

Üç arkadaş, hırsızlık yapmak için görme engelli olan eski bir askerin evine girmek ister. İşlerin basit bir şekilde yürüyeceğinden emin olan arkadaşların başına beklenmedik olaylar gelir. Hırsızlık planının son derece kusursuz olduğunu düşünen arkadaşlar, aslında hayatlarının hatasını yaptıklarının farkına varmazlar. Paranormal unsurlar olmadan korkutmayı ve gerilim dolu dakikalar yaşatmayı çok iyi bir şekilde yaşatan bu korku filmini mutlaka izlemelisiniz.

2. It



IMDb:7,3

Bir nesli palyaçodan korkutan, StephenKing’in romanından yola çıkılarak yapılan bu korku filmi kabusunuz olacak! Gencinden yaşlısına, palyaçolara korkuyla bakmanıza neden olacak filmde kötü palyaço Pennywise, küçük bir kasabada yaşayan yedi çocuğun başına esrarengiz ve bir o kadar korkunç belalar getirir. Korkuyu dibine kadar yaşayacağınız bu filmi izlemeden geçmeyin!

3. Gerald’s Game



IMDb:6,6

StephenKing‘in aynı adlı romanından beyazperdeye taşınan bu korku filminde, güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Jessie ve Gerald’n başına gelenler anlatılıyor. İkili, ıssız bir göl evinde, fantezi dolu saatler geçirirken bu durum yerini korkuya bırakır. Hiç ummadıkları bir kaza sonrasında Gerald ölür ve Jessie, elleri yatağa kelepçeli olarak bağlı kalır. Jessie kendini bu durumdan kurtarmaya çalışırken, evde yalnız olmadıklarının farkına varır.

4. The Conjuring



IMDb:7,5

Yaşanmış bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan The Conjuring, sıra dışı olayları yakından incelemek ve ortaya çıkan tuhaflıklara ışık tutmak için çalışan Ed ile Lorraine Warren çiftinin başına gelen son derece korkutucu bir vakayı konu ediniyor. Roger ve CarolynPerron çifti, beş kızı ile beraber Rhode Adasının Harrisville şehrindeki bir çiftliğe taşınır. Oyun oynayan çocuklardan biri, evin karanlık bir mahzene inen gizli bölmesini keşfeder. Mahzende birçok eski eşya ile karşılaşırlar ve sonrasında korku dolu paranormal olaylar baş gösterir. Bu korku filminde Ed ile LoraineWallen çifti olayları incelerken, siz de onlarla birlikte korku dolu dakikalar yaşayacaksınız.

5. A Quiet Place



IMDb:7,5

Bu korku filminde, bir kız ve bir erkek çocuğuna sahip olan Abbott çifti, insanlardan ve şehirden uzaklaşmak ister ve kırsal bir arazide sessiz bir hayat yaşamaya başladığını göreceğiz. Hikayenin kahramanları, işaret diliyle anlaşmaya çalışan üyelerdir, ancak bir gün çocuklardan biri, bir vazo düşürür ve vazonun çıkardığı sesi duyar. Sonrasında ise korku dolu anlar yaşanmaya başlar.

6. The Host



IMDb:7,1

Bu korku filminde, Parazit filmi ile 4 Oscar ödülü kazanan ve sinema tarihine damga vuran BongJoonHo’yu yönetmenlik koltuğunda görüyoruz. The Host, Seul’un iki yakasını birleştiren Han nehrinin derinliklerinde bulunan bir yaratığın ortaya çıkardığı korkunç vahşeti anlatıyor. Yıllar evvel ABD gemileri, bu bölgeye kimyasal atıklar bırakır ve bu kimyasal atıklar ile bir yaratık ortaya çıkar. İnsanlar yaratığın korku dolu vahşeti ile birlikte bir virüsle de karşı karşıya kalır.

7. Hannibal



IMDb:6,8

Başrollerinde Anthony Hopkins ve JulianneMoore’un yer aldığı, yönetmenlik koltuğunda ise RidleyScott’un oturduğu bu korku filminde, HannibalLecter’ın hikayesini göreceğiz. Lecter, gizlenmek için Floransa’yı seçer. Lecter’ı ise kendisiyle yüzleşmek isteyen suçlu bir takipçi izlemektedir. Bu iki suçlu arasında kalan Ajan Starling ise hayatta kalmak için elinden geleni yapar.

8. Hush



IMDb:6,6

Korku filminin kahramanı Maddie, duyma yetisini yitirmiş bir yazardır. Yalnız yaşama kararı alan Maddie, doğayla baş başa kalarak bir orman evine yerleşir. Bir gün, kitabını tamamlamak için çabalayan Maddie’ye bir mesaj gelir. Gelen mesajda, Maddie’nin o anki anının fotoğrafı vardır. Yalnız olmadığını anlayan Maddie, çok geçmeden maskeli bir cani ile karşılaşacaktır.

9. Annabelle: Creation



IMDb:6,5

Oyuncak bebek üreterek geçimini sağlayan karı koca, güzel bir aile hayatına sahiptir. Aile, küçük kızlarının hayatını kaybetmesinden sonra bir trajedinin ortasına düşer. Aradan pek çok zaman geçmesine karşın acıları bir türlü dinmeyen çift, kapanan bir yetimhanenin kızları ile görevli rahibeyi evlerinde misafir eder, ancak bu kişiler, özellikle de Janice, oyuncakçının yarattığı ve lanet taşıyan Annabelle’in hedefi haline gelir. Tüyler ürpertici bu korku filminde, adrenalini sonuna kadar hissedeceksiniz.

10. The Perfection



IMDb:6,1

Bu korku filmi, hayallerinden vazgeçmiş, dahi bir viyolonselin öyküsünü konu ediniyor. Charlotte, ölümcül hastalığa yakalanan annesi ile ilgilenmek ister ve kendi hayatından vazgeçer. Charlotte, yüksek bir çello yeteneğine sahiptir, ancak annesi ile ilgilenmesi gerektiği için çello tutkusundan uzak kalır. Yıllar ilerledikçe içindeki acı gitgide artan Charlotte’un eski eğitmenleri Anton ile Paloma’nın yeni gözdesi Lizzie, onun harekete geçmesine vesile olacaktır. Charlotte, eskiden kendisinin sahip olduklarına şu anda sahip Lizzie’yi takip eder. İkili, çok geçmeden tanışır ve arkadaş olur, ancak Charlotte’un kurduğu planlar, bu arkadaşlığı rahatsız edecek ve gerilim dolu olaylar başlayacaktır.