Netflix’teki En İyi 10 Gençlik Filmi

Gençlik denilince hemen hemen hepimizin aklına tazelik gelir. Gençlik yaşla sınırlanmaz, başlangıcı olsa da sonu asla gelmez. Kıpır kıpır, capcanlı, kimi zaman solgun, ancak taze hissettiğiniz her yaşta aslında gençsinizdir. Tekrar genç, taptaze ve umut dolu hissetmek istiyorsanız, gençlik filmleri listemize göz atın deriz! İşte, Netflix‘teki en iyi 10 gençlik filmi!

1. Deidra&LaneyRob a Train

IMDb:6,1

İki kız kardeş Deidra ve Laney’nin anneleri hapse girer ve kardeşler, borçlar biriktiği için sıkıntı çekmektedir. Kardeşler çare olarak, evlerinin yakınından geçen yük trenini soymak olduğunu düşünür. Gençlik filmi olan Deidra&LaneyRob a Train, aynı zamanda komedi, drama ve suç türünü de barındırıyor.

2. La VieScolaire



IMDb:6,7

Netflix‘in Fransa yapımı olan bu gençlik filminde, SamiaZibra’nın hikayesini göreceksiniz. Samia, Paris’in en fakir bölgelerinde bulunan bir okul için gelen genç ve deneyimsiz bir rehberlik öğretmendir. Samia, bir yandan kendi sorunları ile boğuşurken, bir yandan da kendini öğrencilere adamıştır.

3. TheSpectacularNow

IMDb:7,1

Bu gençlik filminde, 18 yaşındaki SutterKeely’nin üniversiteye başvurduğu dönemlerdeki olaylar konu ediniyor. Sutter, zor bir parti öğrencisidir ve geleceği ile ilgili umutlu olmak isterken, eski kız arkadaşı Cassidy’yi unutmakta zorlanır. Sutter, geçmişe sıkışıp kalmıştır.

Sutter, bir sabah bahçede sızmış durumdayken Aimee adında bir kızla tanışır ve arkadaş olur. Bundan sonra Sutter, kurduğu bu ilişki sayesinde kendi hakkındaki şüphelerini yenmeyi ve yaşamaya devam etmek için sorunlarının sorumlusu olarak başkalarını göstermesini bırakmayı gerektiğini öğrenir.

4. ToAlltheBoysI’veLovedBefore



IMDb:7,1

Gençlik filmimizin başkahramanı Lara Jean, aşmayı umduğu herkese aşk mektupları yazmaya başlar. Bu mektupların dolapta kilitli kalması gerekir, ancak mektuplar esrarengiz bir biçimde sahiplerine ulaşır ve Lara Jean, geçmişin çocukları ile yüzleşmek zorunda kalır. En kötüsü ise yazılan mektuplardan biri kız kardeşinin eski erkek arkadaşına gider. Lara Jean, onu yoldan çıkarmak için Peter ile sahte bir ilişki yürütmek zorunda kalır.

5. TheHalf of It



IMDb:7,7

TheHalf of It, izleyicilerden olumlu dönüşler alan ve 2020 yapımı bir Netflix gençlik filmi olarak karşımıza çıkıyor. Zeki ama paraya ihtiyacı olan genç EllieChu, bir sporcudan aşk mektubu yazmak için teklif alır. Teklifi kabul eden Ellie, bu kişiyle beklenmedik bir arkadaşlık kurmuştur ve onun aşık olduğu kıza aşık olur.

6. Tall Girl



IMDb:5,2

Son derece iç ısıtan ve ilham verici olan bir Netflix gençlik filmi ile olan Tall Girl, bir genç kızın öz güvenini arayış hikayesini sunuyor. Okuldaki en uzun boylu kız olan Jodi, sahip olduğu boyla kendini hiçbir zaman rahat hissetmemiştir. Yıllardır kambur duran ve sürekli alay konusu olan Jodi, sonunda dik durmak için gereken öz güveni aramak ve bulmak için kararlıdır.

7. Clueless



IMDb:6,8

90’ların klasiği olan ve JaneAusten’inEmma’sından esinlenmiş ikonik gençlik filminden bahsetmeden olmaz. Beverly Hills, lisesini süsleme kararı alan popüler kız CherHorowitz’e sahiptir. Cher’in nezaket göstergelerinden biri, yeni gelen kız TaiFrasier’e makyaj yapmayı da kapsar; ancak Tai, Cher’den daha popüler olmaya başlar. Cher, bir erkek arkadaş bile bulamadığında kendini tehdit altında hissetmeye başlayacaktır.

8. LadyBird



IMDb:7,4

Bu gençlik filminde LadyBird’un lise öğrencisi görüşü, cesur ve korkusuz, ancak katı bir Katolik okulunun ve bir o kadar sert annesinin kontrolü altında yaşamaktan geçiyor.

Ailesinin geçim sıkıntılarına ve okulda aldığı ortalama notlara rağmen LadyBird, kanatlarını açmak ve Doğu Kıyısında prestijli bir üniversiteye gitmek için hayaller kurar. LadyBird, ilk olarak hayal kırıklıkları geride bırakmak zorundadır.

9. AlltheBrightPlaces



IMDb:6,5

Niven’ın aynı adlı romanından uyarlanmış olan ve 2020 yapımı Netflix gençlik filmi olan AlltheBrightPlaces, sizlere iç ısıtan bir hikaye sunuyor. Sürekli sorunlarla boğuşan ve intihar etmeyi düşünen VioletMarkey, sürekli intiharı düşünen, ancak her defasında bir şeyin onu durduğu Theodore Finch ile karşılaşır. Bu karşılaşma sonrası kuvvetli bir bağ kurarlar ve birbirlerini iyileştirmeye başlarlar.

10. ThePerks of Being a Wallflower



IMDb:8,0

90’lı yıllarda geçen bu gençlik filmi, akıl hastanesinden çıkmasının hemen ardından liseye gitmek için çabalayan birinci sınıf öğrencisi Charlie’yi konu ediniyor. Sam ve Patrick, Charlie’yi arkadaş gruplarına davet eder ve ona rehberlik ederler. Sam ve Patrick üniversite için hazırlanıyordur. Bu nedenle Charlie, geride bırakılma korkusu ile savaşmak zorunda kalır.