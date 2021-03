Netflix’teki En İyi 10 Gençlik Dizisi

Gençlik Dizisi tavsiyelerine mi ihtiyacınız var ? sizin için Netflix’in en popüler 10 gençlik dizisini listeledik, yeni gençlik dizinize başlamadan içeriğimize göz atmayı unutmayın.

Netflix’teki En İyi Gençlik Dizileri

Lise aşklarınızı hatırlamak, gençlikte yaşadığınız kendini bulma yıllarına bir selam vermek, ergenlik dönemlerinde aile kavramının yeniden oluşması gibi hislere geri dönmek isteyenlerin imdadına gençlik dizileri yetişiyor. Hemen hemen herkesin, gençlik yıllarında yaşadığı birtakım olayların işlenildiği gençlik dizilerine göz atın. İşte, Netflix’teki en iyi 10 gençlik dizisi!

1. Daybreak

IMDb: 6,7

Gençlik dizisinin başkahramanı Josh, okulundaki öğrenciler tarafından dışlanmaktadır. Josh’a en büyük desteği ise kız arkadaşı Sam vermektedir, ancak Sam’in birdenbire kayıplara karışması, Josh için büyük bir yıkım oluşturur. Sam’i bulmakta kararlı olan Josh, yanına birkaç arkadaşını alır ve aramaya çıkar. Josh, Sam’i ararken kendisini çetelerin ve Ghoulies adındaki zombilerin bulunduğu dünyada, maceralara atılırken bulur.

2. Love Alarm

IMDb: 7,4

2019 yılında izleyicilerle buluşan ve Kore yapımı olan gençlik dizisi Love Alarm, bir grup gencin romantik hikayelerini konu ediniyor. Yakınlarda birinin kendilerine romantik duygular beslemesi ile kullanıcıya uyarı gönderen bir uygulamayı kullanan bir grup genç, aşkı bulmaya çalışıyor.

3. Riverdale

IMDb: 7,1

Gençlik dizisinin kahramanı olan Archie, okul, aile, romantizm ve cinsellik gibi konuların etrafında dolanmaktadır. Archie, arkadaşları, ile birlikte birtakım gizemli olayların içine düşer. Sakin ve mütevazi bir kasaba gibi görünen Riverdale’in iç yüzü, son derece gizemli ve karanlıktır. Riverdale’de yaşananlar, dışarıdan gelenler için garip olsa da kasaba sakinleri için son derece sıradandır.4 sezon oynamış olan Riverdale dizisi ‘nin hayranıda oldukça fazla ve merakla 5. sezon gelecek mi ? diye bekliyorlar, bir izleyen olarak bende beklemedeyim 😉

4. On My Block

IMDb: 8,1

Geçlik dizisi On My Block, lise temasını da barındırıyor. Los Angeles’ın merkezinde, sert bir mahallede yaşayan zeki, eğlenceli ve zorluklar karşısında duran dört gencin birbirlerine olan sıkı dostlukları ile liseye başlamasını ve birtakım sınavlardan geçmesini izleyecekseniz.

5. Aşk 101

IMDb: 7,6

En iyi gençlik dizileri listesinde, yerli bir gençlik dizisi daha eklendi. Çoğunluk tarafından oldukça beğeni gören Aşk 101, kendi sorunları ile boğuşan liseli bir grup gencin büyüme ve olgunlaşma hikayesini konu ediniyor. İsyankar ve asi öğrenciler, örnek öğrenci olan arkadaşları ile birlikte bir plan kurar. Plan, okul öğretmenlerinin aşk hayatına müdahale ederek, basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaktır. Olaylar sonrasında gençler, arkadaşlığı ve aşkı öğrenirken, kendileri olmayı da başaracaklardır.

6. Atypical

IMDb: 8,3

Atypical, listemizdeki Netflix’in en iyi gençlik dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Gençlik dizisinin başkahramanı Sam, otizm hastalığını kabullenemeyen ve ufkunu genişleterek normal bir insan gibi yaşamak isteyen bir gençtir. Sam’in normal insanlar gibi aşık olmaya karar vermesi ile yaşadığı maceralar, ailesinin kendi benliğini fark edeceği bir benlik yolculuğuna çıkmasını sağlar.

7. Elite

IMDb: 7,5

İspanya yapımı olan bu gençlik dizisi, işçi sınıfından gelen üç gencin seçkin bir özel okulda burs alması ile zengin öğrenciler arasında çatışma yaşamalarını konu ediniyor. Çatışmalar büyür ve bir cinayete neden olur. Sonrasında ise olayların ardı arkası kesilmez. Sınıf eşitsizliği, yabancılara karşı düşmanlık, bulaşıcı hastalıklara bakış açısı gibi konuların işlendiği bu gençlik dizisi ile keyifli vakit geçireceksiniz, not yoğun bir cinsellik içeren sahneler vardır dizide +18 olarak işaretlidir.

8. The Society

IMDb: 7,1

Gençlik dizisi The Society, aynı zamanda bilim Kurgu ve gizem türüyle de seyirciyle buluşuyor. Sineklerin Tanrısı’ndan izler taşıyan The Society, West Ham isimli zengin bir kasabada yetişkinlerin kaybolmasını ve kendi düzenlerini kurmak mecburiyetinde kalan gençlerin hikayesini konu ediniyor.

9. 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep)

IMDb: 8,0

Jay Asher’ın çok satan romanından ekranlara uyarlanan gençlik dizisi 13 Reasons Why, Clay Jensen’ın okuldan döndüğünde kapısında adına gönderilen gizemli bir kutu bulması ile başlayan olaylar zincirini konu ediniyor. Gizemli kutunun içinden, iki hafta önce intihar eden Hannah Baker’ın kaydettiği kasetler bulunuyor. Clay’in sınıf arkadaşı ve aynı zamanda hoşlandığı kız olan Hannah, kasetlerinde intihar etmesinin altında on üç sebep olduğunu söylemektedir. Not: Tecavüz ve Şiddet içerikli rahatsızlık verici görüntüler olabilir dizide böyle bir not ile yayınlanmaktadır hali hazırda netflix‘te.

10. Quicksand

IMDb: 7,6

Gençlik dizisi Quicksand, İsveçli yazar Malin Persson Giolito’nun çok satan aynı adlı romanından uyarlandı. Stockholm’de zengin bir bölgede, okulda yaşanan silahlı saldırı sonrasında Maja Norberg, kendisini cinayetten yargılanırken bulacaktır.

Netflix Gençlik dizisi tavsiye içeriğimizi burada noktalıyoruz, iyi seyirler dileriz içeriğimiz ilginizi çektiyle şuradan Netflix yapımı en iyi aksiyon dizileri içeriğimize ulaşabilirsiniz.