Netflix’teki En İyi 10 Bilim Kurgu Filmi

Bilim kurgu, günümüzde henüz kullanılmayan bilim ve teknoloji öğelerinin, tasarlanmış bir şekilde yakın veya uzak gelecekle ilgili öyküler, serüvenler ya da kurgular oluşturulmasıdır.

Hepimiz, zaman zaman gerçek dünya sorunlarını bir kenara itip, kendi alanımıza çekilir, kendimize özel bir vakit ayırma ihtiyacı duyarız. Bunun en bilindik ve keyif verici olanı ise film izlemektir. Gerçeklikten kopmayı istediğimiz zaman ise devreye bilim kurgu filmleri giriyor. Farklı boyutlarda, farklı görünümlerde, alışılmışın dışında hikayeler ve görseller hem ufkumuzu açıyor hem de sıkıldığımız gerçeklikten bizleri çekip çıkarıyor. İşte, gerçeklikten çıkarak bilim kurgu ile farklı boyutlara, farklı evrenlere, farklı hikayelere yolculuk yapabileceğiniz, Netflix’teki en iyi 10 bilim kurgu filmi!

I Am Mother

IMDb: 6,7

Netflix’in orijinal yapımları arasında yer alan I Am Mother, yapay zeka ile insan ilişkilerini sorgulayacağınız bilim kurgu yapımlar arasında yer alıyor. İnsan ırkının son bulduğu uzak gelecekte, insanlığı kurtarabilmek adına sıra dışı bir yol izlenir. Mother adıyla tasarlanan robot, çocuk yetiştirmek için görevlendirilir. Kendisinin bakımına verilen kızı yetiştiren Mother, her şey yolundayken dış dünyadan farklı bilgiler edinmeye başlar. Mother’ın baktığı kız çocuğu, varoluşunu ve yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar ve bilim kurgunun tadına varacağınız olayların ardı arkası kesilmez.

Annihilation

IMDb: 6,9

Son dönemlerin başarılı bilim kurgu yapımları listesinde kendine yer edinen Annihilation, hem gizem hem de gerilim dolu bir hava ile sizi farklı duygulara taşıyacak bu bilim kurgu filmi, 2018 yapımı ve başrolünde Natalie Portman yer alıyor. Portman, bu bilim kurgu yapımında bir biyoloğu canlandırıyor. Biyoloğun asker olan eşi bir göreve çıkar ve bir türlü dönemez. Eşinin izini sürmek isteyen biyolog, kendini kimsenin bilmediği ve anlamlandıramadığı bir gizemin ortasında bulur.

Bird Box

IMDb: 6,6

Son dönemlerin, yine en çok konuşulan Netflix bilim kurgu filmi Bird Box, aslen Josh Malerman’ın aynı adlı romanından uyarlanan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Malorie Hayes, kendilerine bakıldığında insanları deliye çeviren ve intihar ettiren yaratıkların dünyayı ele geçirdiği bir gelecekte kız ve erkek çocuğuyla birlikte hayatta kalma mücadelesi verir. Göz bağları ile yaşamak zorunda kalan Malorie, hayatının artık eskisi gibi olmayacağından habersiz, bir grup insanla beraber bir eve sığınır ve olaylar ilerlemeye devam eder.

The Cloverfield Paradox

IMDb: 5,5

Bu bilim kurgu filminde, 2028 yılında dünya, küresel bir etki yaratan enerji krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Cloverfield İstasyonu’nda görev yapan çok uluslu bir araştırma ekibi, Shepard parçacık hızlandırıcısı ile dünyadaki tüm ülkelere yeteri kadar enerji sağlamayı hedeflemektedir, ancak deneyler esnasında işler ters gider ve ekip, paralel bir dünyaya açılan portal oluşturur. Sonrasında ekip, istasyonda bir yabancı ile karşılaşır ve kendisinin paralel bir dünyadan geldiğini ve böyle bir ekiple çalıştığını söyler. İşlerin iyice karıştığı bu bilim kurgu filminde, ekibin hemen kendi boyutlarına geri dönmelerini sağlayacak bir yol bulması gerekmektedir.

Bright

IMDb: 6,3

Başka bir Netflix bilim kurgu filmi olan Bright’ın baş rolünde, karşımıza Will Smith’ çıkıyor. Will Smith bu bilim kurgu filminde, ork ırkından gelen bir partnerle polis rolünde karşımıza çıkıyor. Orkların, perilerin ve insan ırkının hep birlikte yaşadığı bir dünyada Will Smith ve partneri, elfleri korumak için çalışıyorlar. Netflix’in en büyük bütçeli ilk bilim kurgu filmi olan Bright, izlenmeye değer bir film!

Extinction

IMDb: 5,8

Netflix’teki en iyi bilim kurgu filmleri listesinde yer alan Extinction, yayınlandığı tarih olan 2018 yılından bu yana, hala büyük bir ilgi görüyor. Michael Peña’nın canlandırdığı mühendis Peter, rüyalarından rahatsızlık duyar ve bundan kurtulmak için psikiyatrın yolunu tutar. Hayatında bulunan herkesin, gerçeküstü ve bir o kadar korkunç canavarlarla mücadelesini gördüğü rüyalar sebebiyle son derece rahatsızlık duyan Peter, başka bir hastanın aynı rüyalardan şikayetçi olduğuna şahit olur. Bu tesadüfün gecesinde ise dünya, uzaylılar tarafından işgale uğrar. Peter ise yaşananların, rüyalarından çok daha fazlası olduğunu anlar ve kendisine düşen görevi yerine getirmeye çalışır.

Arrival

IMDb: 7,9

2016 yılında seyircinin karşısına çıkan bilim kurgu filmi Arrival, orduda görev yapan bir dilbilimci olan Dr. Louise Banks’in hikayesini konu ediniyor. Amerikalı yazar Ted Chiang’in ödül alan romanı Story of Your Life’ın senaryolaştırılmış hali olan bu bilim kurgu filminde, Louise Banks’e Amy Adams hayat veriyor. Birçok uzay gemisinin dünyaya iniş yapması hem yönetim hem de halk üzerinde oldukça büyük bir paniğe ve kaosa neden olur. Uzaylıların ne amaçla dünyaya geldiklerini çözme işi ise dilbilimci Louise’e verilir. İletişim kurmak amacı ile göreve getirilen Louise ve asistanı Ian, uzaylılar ve insan ırkı arasında köprü rolünü üstlenecektir.

What Happened To Monday

IMDb: 6,9

Noomi Rapace, oldukça yüksek kalite içeren bu bilim kurgu filminde yedi kız kardeşten birine hayat veriyor. Tüm ailelere sadece bir tane çocuk yapma hakkı sunulan bir dönemde geçen filmde, fazladan doğan çocukların devlet tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Kötücül bir hal alan bu ortamda yedi çocuğa sahip bir baba, çocuklarını evinde ve herkesten gizli bir şekilde büyütmek için çabalıyor.

iBoy

IMDb: 6,0

Londra’da, çetelerin sözünün geçtiği bir bölgede yaşayan 16 yaşındaki Tom Harvey, zorlu bir dönem geçirmektedir. Yıllardır arkadaşı ve aynı zamanda hoşlandığı kız Lucy’nin kendisine ders çalıştırması sonrasında Luciy’nin evini ziyaret eden Tom, genç kızın erkek kardeşini baygın halde görür ve birkaç çete üyesinin Lucy’nin odasından çıktığını fark eder. Lucy’ye zarar verdiklerini anlayan Tom, günler sonra hastanede gözlerini açar ve kendisinde büyük bir değişim fark eder. Akıllı telefonunda bulunan birçok parçanın ilginç bir şekilde beynine yerleştiğini anlayan Tom, bu mükemmel bilim kurgu filminin devamında yeteneklerini keşfedeceği bir yolculuğa yelken açar.

Tau

IMDb: 5,8

Son bilim kurgu filmimizin kahramanı Julia, 20’li yaşlarının ortasındadır ve gece kulüplerinde insanları dolandırıp, hırsızlık yaparak para kazanmaktadır. İşinden sonra evine giden ve rahatlamaya çalışan Julia, bir adam tarafından etkisiz hale getirilerek kaçırılır. Gözlerini açtığında Julia, yanında bir kadın ve bir erkek olduğunu görür. Bir denek olarak laboratuvarda tutulan genç kadın, kendisini alıkoyanların zeki bir adam olan Alex ve Alex’in yarattığı yapay zeka Tau ile tanışır.