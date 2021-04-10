Netflix ki En İyi 10 Korku Dizisi

En gerçek duygu olan korku ile ilgili kimi zaman tersini düşünsek de dozunda olduğu sürece yararlı bir duygu olduğunu söyleyebiliriz. Adrenalin salgısı sonucu kalp atışlarını arttıran korku, bazen zevk almanızı bile sağlayabilir. Bu duygudan keyif alıyorsanız, devreye korku dizileri giriyor. Olay örgüsü ve konusu ile birleştiğinde korku dizileri, bizleri ekran başına kilitliyor. Sizler de adrenalinizi tavan yaptırıp doyasıya bu duyguyu yaşamak istiyorsanız, ışıkları söndürün ve listemize göz atın. İşte, Netflix‘teki en iyi 10 korku dizisi!

1. Scream

IMDb:7,2

Korku filmlerinden hoşlananların hatırlayacağı “Scream” serisi, korku dizisi uyarlaması ile karşımıza çıkıyor. Filmi ile aynı konuya sahip olan Scream, üniversite öğrencilerinin kimliği belirsiz, çığlık atan insan suratındaki maskesi ile seri katilin insanları avlamasını konu ediniyor. Dizinin karakterleri, katilden kaçmaya ve onu bulmaya çalışırken, aileleri ve arkadaşlıkları ile ilgili hikayelerini de sergiliyor. Filmine oranla daha da modernleştirilmiş bu korku dizisini izlerken adrenalinin doruklarına varacaksınız.

2.The Haunting of Hill House

IMDb:8,7

Bu korku dizisinde, çocukluğunu hayaletli bir evde geçirmek zorunda kalan ve zamanla ayrı yollara giden beş kardeşin hikayesi anlatılıyor. Hayat, beş kardeşi aynı evde bir araya getirir. Kurtulduklarını sandıkları belalar ise hala onları izlemektedir. Doğa üstü varlıklar ve bir anda her şeyin olabileceği hissi, izlerken sizi esir alacak ve rahatlamanıza asla izin vermeyecek.

3.Bloodline

IMDb:8,0

Rayburn Ailesi, Florida’daki Keys Adaları’nda büyük bir konaklama işletmesi sahibi ve herkesin sevgisini kazanmış saygın bir ailedir. Danny, ailenin istenmeyen bireyi olarak yıllar sonra eve döner ve kargaşa yaratarak aileyi zora sokar. Ailenin tüm bireyleri, kendilerinden uzaklaşmak ve geri döndürmek için Danny’i ikna etmeye çalışır, ancak Danny istediğini alma konusunda oldukça kararlıdır. Korku ile birlikte gerilimi hissedeceğiniz bu dizide keyifli vakitler geçireceksiniz.

4.Glitch

IMDb:7,4

Korku dizilerinden bir başka örnek olarak Glitch, Avustralya’nın Yoorana adındaki mütevazi ve sakim bir kasabada geçen hikayeyi konu ediniyor. Korku dizisi bir gece, bir anda mezarlarından canlı olarak çıkan yedi kişi ile gizem ve duygu yüküyle boğuşan bir polis memurunun hikayesini anlatıyor.

5.Slasher

IMDb:6,7

Son derece kanlı bir korku dizisi olan Slasher, devam eden sezonları ile birlikte korku ve heyecanı sürdürmeye devam ediyor. Sarah, ailesini vahşide katledilmesi sonucu bebekken kaybetmiştir. Sarah, eşi Dylan ile birlikte, yıllar sonra ailesinin öldürüldüğü eve taşınmak ister. Sarah’ın anılarının canlanmasıyla birlikte kasabada seri cinayetler baş gösterir. Seri katillerin kıyım yapması ile kasaba sakinleri, hayatta kalmak için mücadele verecektir.

6.GhostWars

IMDb:6,3

Tüyleri diken diken yapan korku dizisi GhostWars, Alaska’daki paranormal güçlerin ele geçirdiği küçük bir kasabada yaşanan olayları konu ediniyor. Kasabada sakinleri, hayatlarını tehdit eden güçleri yenmek için Roman Mercer’i dışlar. Roman Mercer hem kasaba sakinlerinin ön yargılarını kırmak hem de bastırmaya çalıştığı özel güçlerini kontrol altına almayı öğrenmek için çabalar.

7.TheOrder

IMDb:7,0

Korku dizisi TheOrder, hem korku hemde fantastik türü ile karşımıza çıkıyor. Üniversite öğrencisi Jack Morton, annesinin ölümü sonrası intikam almak ister. Gizli bir tarikata katılan genç içim işler, istediği gibi gitmeyecektir. Büyücülerin ve kurt adamların arasında yapılacak olan büyük savaş yaklaşmaktadır. Jack ise kendini bu savaşın ortasında bulur.

8.Requiem

IMDb:6,4

BBC ve Netflix’in ortak yapımı olan korku dizisi, Britanya’nın kasvetli ortamını başarıyla yansıtıyor. Korku dizisinin hikayesi, bir çellist olan Mathilda’nın annesi, intihar sonucu kaybetmesi ile başlıyor. Annesinin intiharı sonrası Mathilda, Galler’de küçük bir kasabada kaybolan kız çocuğu ve annesi arsında olan bir bağlantıyı ortaya çıkarmak ister. Mathilda’nın takip ettiği ipuçları, onu bir hayalet hikayesinin ortasına atar.

9.Crazyhead

IMDb:7,3

Korku dizisi Crazyhead, hikayesinde aynı zamanda komediyi de barındırıyor. İki çılgın genç hem iblis avlayıp hem de şeytan kovalamaktadır. Bu korkunç ortam içinde birbirlerine sonradan aşık olan iki genç, korkuyu ve komediyi aynı anda sizlere sunacak.

10.Chambers

IMDb:6,5

Bu korku dizisinde, kalp nakli sonrası hayata tutunan Sasha’nın hikayesi anlatılıyor. Sasha, şeytani dürtü ve hayallerin bir türlü peşini bırakmaması sonrasında, nakil olarak kalbini aldığı kişinin ölüm sebeplerini araştırmaya başlar. Sasha’yı korkunç olaylar beklemektedir.