En İyi 10 Romantik Komedi Filmi

Romantik komedi filmleri bizleri neşelendirirken, aşkın sıcacık hislerine de tanıklık etmemizi sağlarlar. Kimi zaman gerçekci kimi zaman ise sadece filmlerde olur dediğimiz hikayeler konu edilir. Bu yazımız da gelmiş geçmiş tüm romantik komedi filmleri içerisinden sizler için, içimize yağmurlu bir akşamda sıcak bir kahve yudumlamış hissi yaşatacak 10 romantik komedi film derledik. Eklemek istediğiniz filmleri yorum kısmından belirtebilirsiniz. İy seyirler dileriz

The Big Sick (2017) IMDb 7,5

Yönetmen: Michael Showalter

Senarist: Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani

Oyuncular: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

Kumail, stand-up gösterilerinden birinde Emily adında Amerikalı bir yüksek lisans öğrencisiyle tanışan Pakistanlı bir komedyendir. İlişkileri geliştikçe, geleneksel Müslüman ebeveynlerinin onun hakkında ne düşüneceği konusunda endişelenmeye başlar. Emily aniden onu komaya sokan bir hastalığa yakalandığında, Kumail kendisini onun son derece ilgili annesi ve babasıyla bir bağ geliştirirken bulur.

Bridget Jones’s Baby (2016) IMDb 6,5

Yönetmen: Sharon Maguire

Senaryo: Helen Fielding, Dan Mazer, Emma Thompson

Oyuncular: Renée Zellweger, Gemma Jones, Jim Broadbent

Mark Darcy’den ayrılmak, Bridget Jones’u 40 yaşından sonra tekrar bekar bırakır. Her şeyin kontrolünün altında olduğunu hisseden Jones, iyi bir haber yapımcısı olarak kariyerine odaklanmaya karar verir. Aniden, Jack adında gösterişli ve yakışıklı bir Amerikalı ile tanıştığında aşk hayatı ölümden döner. bundan daha iyi olamazdı diye düşündüğü anda Bridget, hamile olduğunu öğrenir. Şimdi, şaşkın anne adayı, gururlu babanın Mark mı yoksa Jack mi olduğunu anlamalıdır.

The Holiday (2006) IMDb 6,9

Yönetmen:Nancy Meyers

Senaryo: Nancy Meyers

Oyuncular:Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law

Biri Amerika’dan diğeri Britanya’dan iki kadın, erkek arkadaşlarından kötü bir ayrılıktan sonra Noel zamanı ev değiştirirler. Her kadın yerel bir erkekle romantik anlar yaşar, ancak yakındaki eve dönüşün ilişkiyi sona erdirebileceği bir ihtimaldir.

The Ugly Truth (2009) IMDb 6,4

Yönetmen: Robert Luketic

Senaryo: Nicole Eastman, Karen McCullah, Kirsten Smith

Oyuncular: Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree Turner

Abby Richter , mükemmel bir eş için uzun ve zorlu bir arayışa rağmen umutsuzca bekar olan aşık bir TV yapımcısıdır. İşverenleri onu, erkekleri ve kadınları neyin harekete geçirdiğine dair kendi teorilerini kanıtlamak için, inatçı bir televizyon ünlüsü Mike Chadway ile bir araya getirir ve cinsiyetler arasındaki savaş kızışır. Abby aşkı bulmak için Mike’dan akıl alsa da Mike ona aşık olmuştur.

Knocked Up (2007) IMDb 6,9

Yönetmen: Judd Apatow

Senaryo: Judd Apatow

Oyuncular: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd

Yükselen gazeteci Alison Scott, sorumsuz tembel Ben Stone ile tek gecelik bir ilişkiden sonra hamile kalır. Bebeği kendi başına büyütmek yerine, Ben’e baba malzemesi olduğunu kanıtlaması için bir şans vermeye karar verir. Ancak, ebeveyn olmaya hazır olup olmadığından emin değil ve ikisi de uyumlu bir ömür boyu ortak olup olmayacaklarını merak ediyor.

50 İlk Öpücük (2004) IMDb 6 ,8

Yönetmen: Peter Segal

Senaryo: George Wing

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider

Sayısız kadınla birliktelik yaşamayı seven doktor Henry. Lucy ile romantizme kapılır. Lucy kısa süreli hafıza kaybı yaşar, bir önceki gün ne yaşadığını hatırlamaz. Henry ise onu kendine hergün yeniden aşık etmekte kararlıdır.

Love Simon (2018) IMDb 7,6

Yönetmen: Greg Berlanti

Senaryo: Becky Albertalli, Elizabeth Berger, Isaac Aptaker

Oyuncular: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel

Herkes harika bir aşk hikayesini hak eder ama 17 yaşındaki Simon Spier için durum biraz daha karmaşık. Ailesine veya arkadaşlarına eşcinsel olduğunu söylemeyen Simon, aynı zamanda internette aşık olduğu isimsiz sınıf arkadaşının kimliğini de bilmiyor. Her iki sorunu da çözmek ürkütücü ama komik bir şekilde hayatını değiştiriyor.

Your Sister’s Sister (2012) IMDb 6,7

Yönetmen: Lynn Shelton

Senaryo: Lynn Shelton

Oyuncular: Mark Duplass, Emily Blunt, Rosemarie DeWitt

Bir adam (Mark Duplass), en iyi arkadaşının (Emily Blunt) kız kardeşi (Rosemarie DeWitt) ile yatağa düşer ve arkadaşı ertesi gün geldiğinde beklenmedik bir aşk üçgenine yol açar.

Long Shot (2019) IMDb 6,8

Yönetmen: Jonathan Levine

Senaryo: Dan Sterling, Liz Hannah

Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael

Fred Flarsky, başını belaya sokma konusunda usta olan yetenekli ve özgür ruhlu bir gazetecidir. Charlotte Field, akıllı, sofistike ve başarılı bir politikacıdır. Fred beklenmedik bir şekilde Charlotte ile karşılaştığında, kısa süre sonra onun eski bebek bakıcısı ve çocukluk aşkı olduğunu anlar. Charlotte cumhurbaşkanlığı için aday olmaya karar verdiğinde, söz yazarı olarak Fred’i düşünmeden işe alır ve bu, güvendiği danışmanlarını dehşete düşürür.

The Artist (2011) IMDb 7,9

Yönetmen: Michel Hazanavicius

Senaryo: Michel Hazanavicius

Oyuncular: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman

1920’lerde, aktör George Valentin, birçok hayranı olan gerçek bir matine idolüdür. George, son filmi üzerinde çalışırken kendini Peppy Miller adında bir ustaya aşık olurken bulur ve dahası, Peppy de aynı şekilde hissediyor gibi görünür. Ancak George, karısını güzel genç oyuncuyla aldatmaya isteksizdir. Peppy’nin yıldızı yükselirken George’un kariyeri solmaya başladığından, filmlerdeki sesin artan popülaritesi potansiyel aşıkları daha da uzaklaştırır.