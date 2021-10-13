En İyi 10 Romantik Komedi Filmi

Romantik komedi filmleri bizleri neşelendirirken, aşkın sıcacık hislerine de tanıklık etmemizi sağlarlar. Kimi zaman gerçekci kimi zaman ise sadece filmlerde olur dediğimiz hikayeler konu edilir. Bu yazımız da gelmiş geçmiş tüm romantik komedi filmleri içerisinden sizler için, içimize yağmurlu bir akşamda sıcak bir kahve yudumlamış hissi yaşatacak 10 romantik komedi film derledik. Eklemek istediğiniz filmleri yorum kısmından belirtebilirsiniz. İy seyirler dileriz
The Big Sick (2017) IMDb 7,5
Yönetmen: Michael Showalter
Senarist: Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani
Oyuncular: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter
Kumail, stand-up gösterilerinden birinde Emily adında Amerikalı bir yüksek lisans öğrencisiyle tanışan Pakistanlı bir komedyendir. İlişkileri geliştikçe, geleneksel Müslüman ebeveynlerinin onun hakkında ne düşüneceği konusunda endişelenmeye başlar. Emily aniden onu komaya sokan bir hastalığa yakalandığında, Kumail kendisini onun son derece ilgili annesi ve babasıyla bir bağ geliştirirken bulur.
Bridget Jones’s Baby (2016) IMDb 6,5
Yönetmen: Sharon Maguire
Senaryo: Helen Fielding, Dan Mazer, Emma Thompson
Oyuncular: Renée Zellweger, Gemma Jones, Jim Broadbent
Mark Darcy’den ayrılmak, Bridget Jones’u 40 yaşından sonra tekrar bekar bırakır. Her şeyin kontrolünün altında olduğunu hisseden Jones, iyi bir haber yapımcısı olarak kariyerine odaklanmaya karar verir. Aniden, Jack adında gösterişli ve yakışıklı bir Amerikalı ile tanıştığında aşk hayatı ölümden döner. bundan daha iyi olamazdı diye düşündüğü anda Bridget, hamile olduğunu öğrenir. Şimdi, şaşkın anne adayı, gururlu babanın Mark mı yoksa Jack mi olduğunu anlamalıdır.
The Holiday (2006) IMDb 6,9
Yönetmen:Nancy Meyers
Senaryo: Nancy Meyers
Oyuncular:Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law
Biri Amerika’dan diğeri Britanya’dan iki kadın, erkek arkadaşlarından kötü bir ayrılıktan sonra Noel zamanı ev değiştirirler. Her kadın yerel bir erkekle romantik anlar yaşar, ancak yakındaki eve dönüşün ilişkiyi sona erdirebileceği bir ihtimaldir.
The Ugly Truth (2009) IMDb 6,4
Yönetmen: Robert Luketic
Senaryo: Nicole Eastman, Karen McCullah, Kirsten Smith
Oyuncular: Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree Turner
Abby Richter , mükemmel bir eş için uzun ve zorlu bir arayışa rağmen umutsuzca bekar olan aşık bir TV yapımcısıdır. İşverenleri onu, erkekleri ve kadınları neyin harekete geçirdiğine dair kendi teorilerini kanıtlamak için, inatçı bir televizyon ünlüsü Mike Chadway ile bir araya getirir ve cinsiyetler arasındaki savaş kızışır. Abby aşkı bulmak için Mike’dan akıl alsa da Mike ona aşık olmuştur.
Knocked Up (2007) IMDb 6,9
Yönetmen: Judd Apatow
Senaryo: Judd Apatow
Oyuncular: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd
Yükselen gazeteci Alison Scott, sorumsuz tembel Ben Stone ile tek gecelik bir ilişkiden sonra hamile kalır. Bebeği kendi başına büyütmek yerine, Ben’e baba malzemesi olduğunu kanıtlaması için bir şans vermeye karar verir. Ancak, ebeveyn olmaya hazır olup olmadığından emin değil ve ikisi de uyumlu bir ömür boyu ortak olup olmayacaklarını merak ediyor.
50 İlk Öpücük (2004) IMDb 6,8
Yönetmen: Peter Segal
Senaryo: George Wing
Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider
Sayısız kadınla birliktelik yaşamayı seven doktor Henry. Lucy ile romantizme kapılır. Lucy kısa süreli hafıza kaybı yaşar, bir önceki gün ne yaşadığını hatırlamaz. Henry ise onu kendine hergün yeniden aşık etmekte kararlıdır.
Love Simon (2018) IMDb 7,6
Yönetmen: Greg Berlanti
Senaryo: Becky Albertalli, Elizabeth Berger, Isaac Aptaker
Oyuncular: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel
Herkes harika bir aşk hikayesini hak eder ama 17 yaşındaki Simon Spier için durum biraz daha karmaşık. Ailesine veya arkadaşlarına eşcinsel olduğunu söylemeyen Simon, aynı zamanda internette aşık olduğu isimsiz sınıf arkadaşının kimliğini de bilmiyor. Her iki sorunu da çözmek ürkütücü ama komik bir şekilde hayatını değiştiriyor.
Your Sister’s Sister (2012) IMDb 6,7
Yönetmen: Lynn Shelton
Senaryo: Lynn Shelton
Oyuncular: Mark Duplass, Emily Blunt, Rosemarie DeWitt
Bir adam (Mark Duplass), en iyi arkadaşının (Emily Blunt) kız kardeşi (Rosemarie DeWitt) ile yatağa düşer ve arkadaşı ertesi gün geldiğinde beklenmedik bir aşk üçgenine yol açar.
Long Shot (2019) IMDb 6,8
Yönetmen: Jonathan Levine
Senaryo: Dan Sterling, Liz Hannah
Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael
Fred Flarsky, başını belaya sokma konusunda usta olan yetenekli ve özgür ruhlu bir gazetecidir. Charlotte Field, akıllı, sofistike ve başarılı bir politikacıdır. Fred beklenmedik bir şekilde Charlotte ile karşılaştığında, kısa süre sonra onun eski bebek bakıcısı ve çocukluk aşkı olduğunu anlar. Charlotte cumhurbaşkanlığı için aday olmaya karar verdiğinde, söz yazarı olarak Fred’i düşünmeden işe alır ve bu, güvendiği danışmanlarını dehşete düşürür.
The Artist (2011) IMDb 7,9
Yönetmen: Michel Hazanavicius
Senaryo: Michel Hazanavicius
Oyuncular: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman
1920’lerde, aktör George Valentin, birçok hayranı olan gerçek bir matine idolüdür. George, son filmi üzerinde çalışırken kendini Peppy Miller adında bir ustaya aşık olurken bulur ve dahası, Peppy de aynı şekilde hissediyor gibi görünür. Ancak George, karısını güzel genç oyuncuyla aldatmaya isteksizdir. Peppy’nin yıldızı yükselirken George’un kariyeri solmaya başladığından, filmlerdeki sesin artan popülaritesi potansiyel aşıkları daha da uzaklaştırır.