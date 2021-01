Dram Filmi Sevenlere En iyi Netflix Yapımı 10 Kanser eden Dram Filmi

Dram filmleri sevenler için kanserojen özelliklere sahip netflix yapımı dram filmleri serisinden 10 adet harika dram filmi. Hepimizin duygusal olarak zor günler geçirdiği bazı dönemler vardır. Bazen içimizi bir türlü rahatlatamayız. Çareyi ise hüngür hüngür ağlamak için başımıza gelenleri bir filmde bulup bağ kurmakta ararız. İşte böyle zamanlarda en iyi yol, bir mendil alıp dram filmi açmak olur. Siz de kendinizi böyle hissediyor ve içinizi dökeceğiniz filmler arıyorsanız, listemize mutlaka göz atın! İşte, Netflix’teki en iyi 10 dram filmi!

7. Koğuştaki Mucize

IMDb: 8.3

7. Koğuştaki Mucize filmini ile hala tanışmadıysanız, hemen şimdi izlemeye koyulun! Bu mükemmel dram filmi, konusunu zihinsel engelli bir babanın ve kızının verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Memo, zihinsel engelli bir baba olsa da kızı Ova için yapamayacağı şey yoktur. Memo bir gün, kendini içinde bulunmaması gereken bir olayda bulur. Olay sonrası ise hayatları, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.

Room

IMDb: 8.1

Bu dram filminde, 5 yaşındaki Jack ve annesinin, tek göz bir odada verdikleri yaşam mücadelesi anlatılıyor. Jack ve annesi, mutfak, banyo, tuvalet ve uyudukları yerin aynı alanda olduğu bir odada yaşamaktadır. Jack’in annesi, kaçırılır ve bir odaya kapatılarak tecavüze uğrar. Genç kadının bir oğlu olur ve oğlu 5 yaşına geldiğinde kaçmak için planlar yapar.

Taare Zameen Par

IMDb: 8,4

Aamir Khan yapımı olan bu drama filmi, yatılı okuması için gönderildiği okulda, sanat öğretmeni yardımıyla kendisini keşfeden disleksi bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Ailecek se izleyebileceğiniz bu dram filminde sıcak ve samimi sahneler ile kimi zaman gülecek, kimi zamansa gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.

The Green Mile

IMDb: 8,6

Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı bu dram filminde, çocuk cinayeti ve tecavüzle suçlanmış ancak özel bir güce sahip olan siyahi bir mahkumun, tutulduğu hapishanedeki gardiyanların hayatlarını değiştirmesini konu ediniyor.

The Imitation Game

IMDb: 8.0

2. Dünya Savaşında İngiliz İstihbaratı, Almanların kullandığı bir şifreleme sistemi olan Enigma’yı çözmek için yüzlerce kişiyi çalıştırmış, ancak bir türlü başarılı olamamıştır. Almanların şifrelediği yazışmalar, İngilizlere ulaşamayınca, savaşta büyük yenilgiler alırlar. İngiliz hükümeti, son çare olarak en iyi şifre çözücü mühendisleri bir araya getirir. Bu uzmanlardan biri de şimdiki bilgisayarların temelini atan Profesör Alan Turing’dir. Alan, o güne kadar hiç denenmemiş yöntemler ile şifreyi çözmeyi başarabilecek midir?

The Boy Who Harnessed the Wind

IMDb: 7.6

Bu dram filmi, maddi imkansızlıklar yüzünden William Kamkwamba’nın okuyamamasını anlatıyor. William, 13 yaşında ve oldukça zeki bir çocuktur. Okulu bırakmak zorunda kalsa bile eğitimini devam ettirmek için geceleri kütüphaneye gider. William, bu özverili çalışmalarının başarı meyvelerini toplar. Köylerinde oluşan bir sorunu çözmek isteyen William, eski bisikletinin parçalarını kullanır ve bir rüzgar jeneratörü yapar.

Marriage Story

IMDb: 8.0

Netflix dram filmlerinden biri olan Evlilik Hikayesi, evli bir çiftin boşanma sürecini konu ediniyor. Charlie ile eşi Nicole, boşanma sürecindedir, ancak çocuklarının velayeti ikisi adına da büyük bir sorun oluşturur. Çift, farklı şehirlerde yaşamak istedikleri için de bu süreç, içinden çıkılamaz bir hal alır.

Hacksaw Ridge

IMDb: 8.1

2. Dünya Savaşı’nı konu edinen bu dram filminde, bir asker, tek bir kurşun bile kullanmadan 75 askeri kurtarır. Vicdani retçi asker Desmond Doss, başardığı bu olay sayesinde herkesin gözünde kahraman olacaktır.

12 Years a Slave

IMDb: 8,1

Özgür bir siyahi olarak hayata gözlerini açan, ancak köle ticareti için kaçırılan Solomon’un hikayesini konu edinen dram filmi, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Solomon, özgür bir siyahidir. Kölelik ticareti için kaçırılmış ve 12 yıl boyunca kölelik hayatı yaşamıştır. Brad Pitt’in de yapımcı koltuğunda oturduğu bu dram filmi, en iyi film de dahil olmak üzere üç adet Oscar almayı başarmıştır.

Into the Wild

IMDb: 8,1

Üniversiteden yeni mezun olan adam, ardında her şeyi bırakarak, Alaska’da vahşi doğada hayatta kalmaya çalışır. Bu dram filmi de konusunu gerçek olaylardan almıştır. Aynı adı taşıyan ve kurgusal olmayan bu dram filminin yönetmenlik koltuğunda, ünlü oyuncu Sean Penn oturuyor.