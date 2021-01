4 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı için 4 Film Tavsiyesi

Aksiyon Film Köşemizde sokağa çıkma yasaklarında sizler için izleyebileceğiniz 4 adet harika film önerisinde bulunduk. Mısırlar, abur cuburlar ve içecekler hazırsa, sizler için listelediğimiz Netflix filmlerine geçme zamanı! Bu hafta da listemizde, IMDb puanları ile birlikte Netflix filmlerine yer verdik. Sıkıcı karantina akşamlarının kurtarıcısı olan Netflix’te bu hafta hangi filmleri izleyebiliriz, hep birlikte bakalım!

Şikago Yedilisinin Yargılanması

IMDb: 7,8

Barışçıl amaçlarda baş gösteren bir protesto, polisin müdahalesiyle şiddetli bir çatışma halini alır. Çıkan bu çatışmaları, tarihin en kötü şöhretini elinde tutan davalarından biri takip eder.

Film, Şikago’da yapılan 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ile karşı kültür protestoları hazırlayan bir grubun, ayaklanmaya teşvik suçuyla yargılanmasını konu ediniyor. 1968 yılında Şikago’da Demokratik Parti Konvansiyonu, Tom Hayden liderliğindeki ılımlı Demokratik Toplum İçin Öğrenciler ve Abbie Hoffman ile Jerry Rubin’in liderliğini paylaştığı militan Hippiler gibi aktivistlerin protestoları baş gösterir. Yerel yetkililerle ise şiddetli çatışmalara sebebiyet vermiştir. Tüm bu kargaşa sonrasında, suçlanan elebaşlarından yedi tanesi, olaylara hiç karışmayan, Kara Panterlerden Bobby Seale de dahil olmak üzere düşman Nixon yönetimi tarafından komplo suçlamaları ile yargılanır. Yargıç Hoffman’ın başkanlığında ve gönülsüz, ancak görevli Richard Schultz tarafından yargılanan, adil olmayan bir duruşma görülüyor.

The Devil All the Time

IMDb: 7,1

Ohio ve Bati Virginia’da bulunan, her birinin farklı geçmişlere sahip olduğu garip bir grup insanın hayatı anlatılıyor. Karakterlerimizden biri, Güney Pasifik’te yaşanan katliamda işkence gören, eski asker Willard Russell’dır. Willard, karısı Charlotte’u kanserden kaybetmiş ve tüm dualarına ve çabasına rağmen onu kurtaramamanın suçluğunu yaşamaktadır. Carl ve Sandy Henderson, seri katil bir çifttir. Kendilerine uygun modeller bularak Amerika’nın otoyollarında fotoğraflarını çeker ve ardından onları öldürmek için diyar diyar gezerler. Bir din adamı olan Roy ise fiziksel engele sahip ve gitar seven yardımcısı Theodore ile beraber kanunları çiğner ve kaçar. Tüm bun karmaşanın ortasında ise William ve Charlotte’un yetim kalan oğulları, Arvin Eugene Russell durmaktadır. Arvin, birbirinden oldukça garip olan bu insanların ortasında kalır ve şiddete meyilli bir hal almaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan, 1960’lara kadar bu garip insan grubunun hayatlarında neler olacaktır?

Enola Holmes

IMDb: 6,6

1884 İngiltere’sinde, on altıncı doğum gününün sabahında uyanan Enola Holmes, annesi göremez ve onun kaybolduğunu anlar. Enola’ya tuhaf doğum günü hediyeleri bırakan annesinin, nerede olduğu sırrını korumaktadır. Özgür bir çocukluk yaşayan Enola, kendini Sherlock ve Mycroft’un bakımında bulur. Ağabeylerinin Enola’dan istedikleri ise okula geri dönmesi ve düzgün bir şekilde okulunu bitirmesidir. Bu isteği göz ardı edip Londra’ya kaçan Enola, annesini bulmak için elinden geleni ardına koymaz, ancak Enola’nın bu yolcuğu, onu kaçak bir Lord’un peşinden gelmesine ve bunun arkasında yatan gizeme ışık tutmasına kadar sürükleyecektir.

Mank

IMDb: 7,2

Seven, Sosyal Ağ, Zodiac, Gone Girl ve Mindhunter gibi yapımların yönetmenlik koltuğunda oturan David Fincher’ın yeni filmi Mank. 1941 yapımı “Citizen Kane” filminin senaristlerinden olan Herman Mankiewicz’in hayat hikayesine odaklanıyor. Mank, David Fincher’in 2003 yılında aramızdan ayrılan babası Jack Fincher’in vefatından önce kaleme aldığı bir senaryoyu barındırıyor.