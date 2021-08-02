Aura Gerçekliği

İnsanlar bir aura, fiziksel aura veya duygusal bir aura geliştirmeye başladıklarında, auralarının değişmekte olduğunu fark edecekler. Daha iyisi için değiştirilebilir veya daha kötüsü için değişebilir. Bu değişiklik, hissetme biçiminizi, başkalarıyla etkileşim biçiminizi ve kariyerlerinizle etkileşim biçiminizi etkileyebilir.

Enerji ve aura her ikisi de önemlidir. . Bu kimyasal bileşim, auranın rengini, gücünü ve aromasını belirleyen şeydir. Kimyasal bileşimdeki bir değişiklik, aurada bir değişikliğe neden olabilir.

Aurasını geliştiren insanlar enerjilerindeki değişiklikleri fark edecekler. İnsanlar bir aura geliştirirken kendilerini yorgun veya zayıf hissedebilirler. Bu duygular auraya atfedilebilir, daha kötüsü için değişebilir, ancak dikkate alınması gereken başka şeyler de vardır. Auradaki değişiklikler, bir kişinin hayatının diğer alanlarında, özellikle de kariyeri üzerinde dramatik bir etkiye sahip olabilir.

Auradaki değişiklikler kişinin kendini depresyonda hissetmesine neden olabilir. Bunun nedeni, auranın insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasıdır. Daha kötüsü için aura geliştiren insanlar, kendilerini etkileyen tüm olumsuz şeyler için endişelenme eğilimindedir. Depresif bir kişi, hayatının olumlu yönlerine odaklanamayacaktır.

Aura‘nın insanları kariyerlerinde nasıl etkilediği, aura ile de ilgilidir. Aura geliştiren depresif bir kişi, kendisi hakkında çok olumsuz hissedebilir. Kariyer fırsatlarını kendi sağlıklarına zarar verme fırsatı olarak da görebilirler, çünkü son yıllarda daha fazla başarıya hak kazanmak için yeterince gelişmediklerini hissederler. Bir aura geliştiren depresif bir kişi düşük özgüvene sahip olabilir ve hayatta hiçbir şeyi doğru yapamayacağını düşünebilir.

Depresyonda olan bir kişide aura değişiklikleri, kişinin düşük benlik saygısına sahip olmasına ve bu da depresyona yol açabilir. Depresif bir kişi düşük benlik saygısına sahip olduğunda, değersiz olduklarını ve düşük öz saygıya sahip olduklarını hissederler. Hayatınızın hiçbir bölümünde doyumunuzu bulamayacağınızı da hissedebilirsiniz.

Aura, insanları kariyerlerinde nasıl etkilediğinin ilişkileri üzerinde büyük bir etkisi olabilir. İnsanlar en kötü havayı geliştirdiklerinde, başkaları için değersiz olduklarını hissedebilirler, ancak gerçekte, başkalarının onlar için değersiz olduğunu hissedebilirler. Çok sayıda insanın bu duygulardan muzdarip olduğunu belirtmek önemlidir. Kişi bazen kendisine değersiz hissedebilir, ancak bu duyguların ilişkilerini kontrol etmesine izin vermemelidir. Bir kişinin kendisiyle ve sahip olduğu başarı ile gurur duyabilmesi için öz saygısını geliştirmek çok daha faydalıdır.

Auradaki bu hisler ve değişiklikler, bir kişinin ilişkilerini etkileyebilecek şeylerdir. Doğru zihniyet geliştirerek ve birkaç basit adımı izleyerek en iyi arkadaşınızın veya kendinizin aurasını geliştirebilirsiniz.

Aura değişiklikleri söz konusu olduğunda birçok insanın unuttuğu ilk adım, bir auraya sahip olduklarını kabul etmektir. Bir auranız olduğunu fark ederseniz, onu kontrol etme ve onu kendi yararınıza kullanma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır. Aurasını anlayan depresif bir kişi, daha iyi bir aura elde etmek için çok çalışmak zorunda kalacak ve muhtemelen çeşitli şekillerde yardıma ihtiyaç duyacaktır.

Auralarını görmezden gelip sadece sağlıklarına odaklanmaları daha iyi olan bazı insanlar var. Bununla birlikte, auralı insanlar genellikle o kadar şanslı değildir. Auranızı iyileştirmek için yaşam tarzınızı değiştirmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Sağlıksız bir durumda olan biriyseniz, auranızı etkileyecek birçok sağlıksız yiyecek yiyin. Ayrıca, çok miktarda alkol tüketmek ve sigara içmek, uyuşturucular ve diğer alışkanlıklar gibi auranıza zarar verecektir. Auranın insanları nasıl etkilediğini bilmek istiyorsanız, auranızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.