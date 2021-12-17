İlk Defa Çocuklu Tatile Çıkacaklara Tüyolar

Birçok annenin ve babanın ortak sorunudur, çocukla tatile çıkmak. O kadar ki cesaret edemeyen ebeveynler belki 5 yıl, belki daha fazla tatile çıkmayı rafa kaldırıyorlar. Hâlbuki nasıl ki yetişkin bir birey tatile ihtiyaç duyuyorsa çocuğunuz da bir birey olarak buna ihtiyaç duyuyor. Çok acemi ebeveynler vardır, daha kapıdan girerken bile onları tanırsınız.

Bir anne düşünün bir elinde kocaman bir bavul, diğer elinde bebeğini beline kadar düşürerek tutmaya çalışıyor. Birde bebeğiniz yaramaz ve huysuzluğu üzerindeyse “eyvah” diyeceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Genellikle ebeveynlerden duymuşuzdur “ tatile mi çıktık, savaşa mı anlamadık , döndük” derler. Hâlbuki tatili, tatil gibi yaşamak sizi elinizde. Her şeyden önemlisi biraz öz güven, cesaret ve sabır diyoruz.

Tatile Nasıl Hazırlanmalı?

Eğer çocuklu bir aileyseniz çocuğunuza göre bavul hazırlamalısınız. Yani çocuğunuzun eşyası ayrı bir bavulda olmalı. Bu işinizi daha pratikleştireceği gibi eksikleri daha rahat görmenizi sağlayacaktır. Yoksa eksik olan en ufak bir şey tatil yerinde sizi zorlayabilir. Hatta çok önemli bir ürünü orada bulamayabilirsiniz. Çocuklu bir evde tatil bavulunda neler olmalıdır? Burada biraz onlardan bahsedeceğiz.

Sandalet, mutlaka kaymayan ve çocuğunuzun ayağını kavrayan bir sandalet almalısınız. Eğer bebeğiniz varsa taşırken kaymamak için ebeveynler de kaymayan sandalet tercih ediyor olmalıdır.

Güneş kremi; henüz bebek olan çocuklara genelde güneş kremi tercih edilmez. Bu nedenle tatile çıkmadan önce doktorunuza sormanızda yarar var. Biraz yetişkin çocuğunuz için güneş kremi mutlaka almalısınız.

Şapka; bebeğinizin başına güneş geçmemesi için çok önemlidir. Mutlaka şapka kullandırmalısınız.

çok önemlidir. Mutlaka şapka kullandırmalısınız. Biraz yetişkin çocuk için kolluk almalısınız.

Orada bulamayacağınız bebeğinizin öz bakım ihtiyaçlarını da mutlaka yanınıza almalısınız.

da mutlaka yanınıza almalısınız. Bir tane ateş ölçer bulundurmanız olası sürpriz bir durumda size kolaylık sağlayacaktır.

Bebeğinizle Tatil Nasıl Olmalı?

Bebeklere genelde güneş kremi doktorlar tarafından tercih edilmediği için güneşin en az olduğu zamanlarda kumsala çıkarmalısınız. Örneğin saat 10- 12 arası ideal bir zamanlama olacaktır. Zaten 12 den sonra suyun ve güneşinde verdiği bir etkiyle bebeğiniz öğlen uykusuna yatacaktır. Bu sayede varsa yanınızda eşiniz veya başka biri bebeğinizi otelinizde bir kaç saat onlara emanet ederek sizde tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yanınızda bırakacak kimse yoksa güneşin temas etmediği yanınızda bir yere bebeğinizi uyutabilirsiniz. Bebekler genelde çok büyük gördükleri denizden korkarlar. Denize onları koyarken o minik ayaklarını suya değdirmemek için kaldırdıklarını görürsünüz.

Böyle durumlarda bebeğinizi veya çocuğunuzu alışsın diye denize birden bırakmayın. Önce siz girin sonra onun yavaş yavaş önce elinden, sonra bir bacağından suya değmesini sağlayın.

Bu şekilde bebeğinizde denize yavaş yavaş alışacaktır. Bu durum bir kaç gün sürebilir. Bununla birlikte havuz veya kumsalda ayağından kaymayan sandalet tercih etmelisiniz. Çünkü havuz gibi yerlerde düşebilir ve kumsalda ayakları yandığı için huysuzlanabilirler.