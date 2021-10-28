Yulaf Ezmesinin Faydaları ve Besin Değeri

Avrupa ve Kuzey Amerika’da bol miktarda yetişen yulaf, zengin mineral ve vitamin kaynağı olmasının yanı sıra güçlü antioksidan özellikleri ile de öne çıkmaktadır. Sindirim sistemi üzerindeki etkileri, yulaf ezmesinin faydaları arasında en fazla öne çıkanlardan biridir. Çünkü içeriğinde ciddi oranda lif kaynağı bulunmaktadır.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip olan vitamin ve mineral içeriklerinin kaynağı olan yulafın, kolesterol ve kan şekerini düşürme üzerindeki etkileri de bilinmektedir.

Yulaf Ezmesinin Besin İçerikleri Nelerdir?

Yulaf ezmesinde bulunan besin içerikleri şunlardır;

Lif

Yulafın sağlık açısından tercih edilmesini sağlayan en önemli neden, zengin lif içeriğine sahip olmasıdır. 100 gram yulaf ezmesinin günlük lif ihtiyacının yüzde 21’ini karşıladığı bilinmektedir.

Nişasta

Glikoz molekül zincirlerinden oluşan nişasta, yulafta bulunan en büyük bileşen olarak öne çıkar.

Karbonhidratlar

Kuru yulaf ağırlığının yüzde 65’ini temsil eden karbonhidratlar, dengeli beslenme rutinini oluşturmak için önemlidir. Fiziksel aktiviteler ve sağlıklı yaşam için ihtiyacımız olan enerji, sağlıklı karbonhidratlar ile sağlanmalıdır.

Protein

Protein bakımından en iyi kaynaklardan biri olan yulaf ezmesinin 100 gramında, günlük ihtiyacın %17’sini karşılayacak kadar protein bulunmaktadır.

Fitik Asit

Çinko ve demir gibi minerallerin emilimi için faydalı olan fitik asit, yulafın içeriğinde tatmin edici düzeylerde bulunmaktadır.

Vitaminler

Başta B1 ve B5 vitaminleri olmak üzere, içeriğinde bolca vitamin bulunur. Günlük B1 vitamin ihtiyacının %51’i ve b5 vitamininin %13’ü yulaftan sağlanabilir.

Mineraller

Günlük ihtiyaç duyulan fosforun %52’si, magnezyumun %44’ü, demir ve çinkonun %26’sı, bakırın %31’i, manganezin ise %246’sı, 100 gram yulaf ezmesi ile karşılanabilmektedir.

Yulaf Ezmesinin Faydaları Nelerdir?

Yulaf veya yulaf ezmesinin sağlık için genel faydaları şunlardır;

Tip 2 Diyabeti Önlemeye Yardımcıdır

Sağlıksız yaşam nedeniyle son yıllarda yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıklardan biri olan tip 2 diyabet, yaşam koşullarını olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir.

Geniş vitamin ve mineral içeriklerine sahip olması nedeniyle, düzenli olarak yulaf ezmesi tüketen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riski daha azdır.

İnsülin hormonuna duyarlılığını azalması neticesinde kan şekerinin anormal regülasyonu ile karakterize olan tip 2 diyabeti önlemek için, düzenli şekilde yulaf ve yulaf ezmesi tüketebilirsiniz.

Yapılan birçok bilimsel çalışma beta-glukanın insülin direncinin iyileşmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Bunun sonucunda tip 2 diyabetin başlama süreci normal sürece göre daha geç olmaktadır.

Kolesterolü Düşürmeye Yardımcı Olur

Bugüne kadar yapılan birçok bilimsel çalışmalar, yulafın kolesterol seviyesini düşürebildiğini ve bunun sonucunda kalp hastalıkları riskini azalttığını doğrulamaktadır.

Dünya çapında önde gelen ölüm sebepleri arasında yer alan kalp hastalıkları, özellikle kolesterole bağlı olarak daha yaygın şekilde görülmektedir. Yüksek kolesterole sahip olan kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riskleri çok daha fazladır.

Kolesterolü dengeleyici özelliğe sahip olan yulaf ezmesinin düzenli şekilde tüketilmesi, doğrudan kalp sağlığının iyileşmesine yardımcı olur.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Yulaf veya yulaf ezmesi tüketimi, tok tutucu özelliği nedeniyle zayıflama üzerinde etkilidir. Enerji dengesinin sağlanmasında tokluk hissinin önemli olduğu düşünüldüğünde, yulaf ezmesi tüketmenin tok tutucu özellikleri daha iyi anlaşılacaktır.

Suda çözünen beta glukanlar gibi liflere sahip olan yulaf ezmesinin, aynı zamanda mide boşalmasını geciktirerek kişiyi doygunluğa ulaştırdığı bilinmektedir.

Çölyak Hastaları İçin Faydalıdır

Bilindiği üzere çölyak hastalarının glüten içeren besinleri tüketmeleri, rahatsızlığın semptomlarını artırır. Yulafta glüten miktarının yok denecek kadar az olması, bu zengin besin kaynağının çölyak hastaları tarafından daha rahatlıkla tüketilmesini sağlamaktadır.

Kan Basıncını Düşürür

Hipertansiyonun kontrol altına alınması için faydalı olan mineralleri içermesi, yulaf ezmesinin faydaları arasında sayılabilir. Kan basıncının kontrol altına alınmasıyla birlikte hipertansiyon semptomları daha az görülebilir.

Bağışıklığı Güçlendirir

Birçok doğal besin kaynağında olduğu gibi yulaf ezmesinin de bağışıklık üzerinde önemli etkileri bulunuyor. İçerdiği zengin mineral ve vitaminler, besin kaynağının sağlık açısından önemini ortaya koymaktadır.

Metabolizma işleyişi üzerinde etkili olan yulaf ezmesi, bağışıklığı güçlendirerek vücudun hastalık ve enfeksiyonlara karşı dirençli olmasını sağlar.