Over yani yumurtalık kistleri birçok çeşittir. Basit kistlerden, iyi huylu çeşitli kistlere, kötü huylu tümörlere kadar geniş bir yelpaze içindedir.

Her over kisti ameliyat gerektirmediği gibi bazı kistlerin de zaman kaybetmeden alınıp patolojilerinin ortaya konması gerekir.

Basit kistler genellikle ilaç verilerek veya verilmeden takip edilirler.

Ancak dermoid kistler, çikolata kistleri, borderline veya malign şüpheli kistler ameliyat programına alınmalıdır.

Ameliyat kararı kistlerin özelliğine ve büyüklüğüne göre verilmektedir.

Over kist ameliyatları açık veya kapalı (laparoskopi) yöntemlerle yapılmaktadır.

Malign yani kötü huylu tümörler olmadığı sürece hastalarımız aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilirler.

Over Kisti Tedavisi

Yumurtalık kistlerinin tedavileri kistlerin özelliğine ve çaplarına, verdikleri şikayetlere göre yapılmaktadır.

Temiz huylu, basit over kistlerinin tedavisi ilaçsız veya bazı ilaçlar kullandırarak takip edilmeleri şeklinde yapılabilir.

Borderline, yani arada kalmış şüpheli yumurtalık kistlerinde ameliyat ve patolojinin ortaya koyulması şarttır.

Kötü huylu olduğu tahmin edilen kistlerde de cerrahi operasyon planlanarak yapılmaktadır.

Dermoid kistler, çikolata kistleri çaplarına göre değerlendirilerek ameliyat planlanarak alınan diğer over kistleridir.

Over Kisti Ameliyatı Sonrası

Over kistleri ameliyatları kistlerin özelliğine göre değiştiği için ameliyat sonrası yaşanacaklar da az çok değişiklik göstermektedir.

Basit ve temiz huylu yumurtalık kistleri genellikle laparoskopik yötemle alınmakta ve hastalarımız aynı gün, en geç ertesi gün taburcu edilmektedir.

Opersayon sonrası da hafif kasık ağrıları haricinde ciddi şikayetler olmamaktadır.

Malign denilen kötü huylu yumurtalık kistleri ameliyatlarından sonra, yapılacak ameliyatın büyüklüğüne göre, alınacak organlara, lenf bezi alımları gibi işlemlere göre hastanede kalış süresi birkaç gün daha uzun olmakta, operasyon sonrası, ağrı, ameliyat sonrası huzursuzluk gibi şikayetler biraz daha fazla olmaktadır.