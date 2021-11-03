Zengin antioksidan ve lif içeriği olan muzun sağlığa faydaları oldukça fazladır. Genel sağlık üzerinde etkili olduğu kadar cilt ve saç sağlığında da faydaları olduğu bilinen muzun, aynı zamanda bilişsel sağlığı destekleyici özellikleri bulunmaktadır.

Muzun Besin İçeriği Nedir?

Besin içeriğinin çeşitli olması, muzun besleyici özelliklerini ortaya koymaktadır. Bol miktarda nişasta içermesinin yanı sıra potasyum bakımından da oldukça zengindir.

İçeriğinde bulunan nişasta meyve olgunlaştıktan sonra şekere dönüşmektedir. Bu dönüşüm meyvenin daha lezzetli ve yumuşak olmasına yardımcı olur. İçermiş olduğu şeker nedeni ile bileşiminin yüzde 90’dan fazlası karbonhidrattan oluşmaktadır.

Düşük protein seviyesine sahip olan muz, yağ bakımından da düşük bir meyvedir. Lif bakımından zengin olması sindirim sistemi üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Özellikle magnezyum, fosfor, potasyum, kalsiyum ve demir gibi önemli mineralleri içerir.

Vitamin olarak ise B1, B2, B6 ve C vitamini bulunmaktadır. Kateşin ve dopamin gibi antioksidan bileşiklere sahip olan muzun, serotonin üretiminde etkili olduğu ve ruh sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Muzun Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Zengin içeriği ile muzun faydaları arasında sayılabilecekler şunlardır;

Sindirim Sistemine Faydalıdır

Bol miktarda lif içermesi nedeniyle sindirim sistemi üzerinde gelişmiş faydalarının olduğu kanıtlanmıştır. Orta boy bir muz, lif içeriği ile günlük ihtiyaç duyulan miktarının önemli bir kısmını karşılar.

Bağırsak florasının yararlı mikroorganizmalar tarafından gelişmesine yardımcı olarak, sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda Probiyotikler için tetikleyici bileşenlere sahiptir.

Kan Şekeri Seviyesini Düzenler

Dirençli nişasta ve pektin gibi 2 farklı lif bakımından zengin olması nedeniyle, kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Düşük glisemik indekse sahip olması, muzun sağlığa faydaları arasında sayılabilir.

Olgunlaşmamış muzlarda glisemik indeks değeri 30 civarındayken, muzun olgunlaşması ile glisemik indeksi 60 civarına çıkmaktadır. Bir ortalama ile bahsedilecek olursa muzların glisemik indeks değerleri ortalama 51 dolaylarındadır.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olsa da şeker hastalarının muz tüketiminde aşırıya gitmeleri sakıncalıdır. Bu yüzden muzun besin içeriğini almak için diyabet hastalarının olgunlaşmış muz yerine daha yeşil türlerini tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için ideal meyvelerden biridir. Tok tutucu özelliğinin yanı sıra az kalori içermesi nedeniyle, düzenli olarak zayıflama sürecinde muz tüketilebilir.

Kalp Sağlığını İyileştirir

Özellikle yüksek tansiyonun kontrolü için oldukça faydalı bir besindir. Gerek tansiyon kontrolü ve gerekse diğer etkileri ile kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Muzun kalbe faydası olmasının en önemli nedenlerinden biri, hiç şüphesiz ki zengin potasyum içeriğine sahip olmasıdır. Kan basıncını düzenlemesi sebebiyle düzenli olarak muz tüketen kişilerde kalp hastalıkları riskinin önemli oranda düştüğünü kanıtlanmıştır.

Diğer yandan kalp sağlığımız için önemli minerallerden biri olan magnezyum zengini olması, kalp için daha sağlıklı olmasına neden olur.

Güçlü Bir Antioksidandır

Tüm meyve ve sebzeler zengin antioksidan içeriğine sahiptir. Muzlarda antioksidan bakımından zengin olduğu için, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak organ sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kateşinler ve dopamin dâhil olmak üzere birçok antioksidan çeşidini içerir. Bu antioksidanlar dejeneratif hastalık ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcıdır. Bunun dışında dopamin sayesinde muz içeriklerinin beyinde kimyasal olarak hareket ettiği ve ruh sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Doygunluk Hissini Artırır

İçermiş olduğu pektin ve nişasta sayesinde doygunluk hissini artırması, muzun sağlığa faydaları arasındadır. Bu sayede sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün olduğu gibi, gereksiz gıda tüketiminin de önüne geçilebilir.

İnsülin Duyarlılığını İyileştirir

Tip 2 diyabet hastalarında insülin duyarlılığını iyileştirmesi, muzun şeker hastaları üzerindeki faydalarından biridir. Özellikle yeşil muzlar şeker hastaları tarafından düzenli olarak tüketilebilir.

Olgunlaşmış bir muza nazaran yeşil muzların dirençli nişasta bakımından zengin olması ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olması bilinenler arasındadır.

Böbrekler İçin Faydalıdır

Tansiyon kontrolü ve sağlıklı böbrek fonksiyonu için gerekli olan potasyum muzda bol miktarda bulunmaktadır. Özellikle kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar haftada birkaç tane muz yiyen kadınların, böbrek hastalıklarına daha az yakalandıkları ve böbreklerin daha iyi çalıştığını göstermektedir.

Egzersiz Ağrıları İçin Faydalıdır

Mineraller ve karbonhidrat içeriği sebebiyle yoğun fiziksel aktivite içerisinde olan kişilerin yanı sıra sporcular üzerinde de faydaları olduğu görülmüştür.

Özellikle egzersiz ve aktivite sonrasında görülecek kas ve eklem ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur. Diğer yandan sağlamış olduğu enerji ile ağır aktivite ve sporlar da performansı artırıcı özellikleri bulunur. Yapılan klinik çalışmalar muz yemenin egzersizlere bağlı olarak ortaya çıkan kas kramplarını da azalttığını göstermektedir.