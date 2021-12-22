Kürtaj Sonrası Hamile Kalma Süreci Nasıl Olur?

Kürtaj operasyonu istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için uygulanıyor olarak bilinse de düşük ve bozuk gebeliklerden sonra da rahim içindeki bozuk gebeliğin temizlenmesi için kürtaj operasyonu uygulanmaktadır.

Her ne şekilde olursa olsun kürtaj operasyonu uygulandıktan hemen sonra tekrar gebe kalmak mümkündür. Kürtaj operasyonu uygun şartlarda ve uygun tekniklerle yapıldığı sürece gebe kalmaya, hamilelik sürecine engel değildir.

Yakın dönemde gebelik planlanmıyor ise, kürtaj işleminden hemen sonra korunma yöntemlerinin uygulanması gerekir, çünkü aynı ay içerisinde bile tekrar gebe kalmak mümkündür.

Gebelik isteği mevcut ise korunmaya gerek yoktur. Kürtaj sonrası ancak psikolojik destek ve motivasyon açısından birkaç ay beklenebilir, onun dışında düşük ve bozuk gebelikler sebebiyle kürtaj işlemi uygulandıysa illa bir bekleme dönemine gerek yoktur. Bilinen bir düşük sebebi yok ise hemen hamilelik sürecine geçilebilir.

Tekrarlayan düşükler mevcut ise önce araştırmalar yapılmalı bu süre içinde gebe kalınmamaya özen gösterilmeli, tetkiklerin sonucunda yeniden hamilelik süreci planlanmalıdır.