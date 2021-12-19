Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Kürtajın kelime anlamı rahim içini küret denen alet ile kazımaktır.

Ancak kürtaj rahim içindeki gebeliğin tahliyesi amacıyla yapılan ve vakum yöntemiyle gerçekleşen, kazıma işleminin uygulanmadığı tıbbi tahliye, gebelik sonlandırma operasyonu demektir.

Kürtaj istenmeyen veya bozuk gebeliklerin sonlandırılması için yapılan bir jinekolojik operasyondur.

Kısa bir genel anestezi ile uyutularak yapılır. Vakum yöntemiyle rahim içindeki gebeliğin tahliyesi sağlanır, kazıma işlemi yapılmaz.

Bu operasyon yaklaşık 5-10 dakikada yapılabilir. İşlem yapıldıktan 1-2 saat sonra taburcu olunur.

Operasyon sonrası ağrı kesici ve antibiyotik kullanılır. Kürtaj operasyonu sonrası duş alınabilir. Kürtaj sonrası bir hafta ilişkiye girilmemesi önerilir. Deniz ve havuza da 1 hafta girilmemesi önerilir.

İşlem sonrası adet tarzında kanama ve adet şeklimde kasık ağrıları yaşanabilecek durumlardır.

Kürtaj Fiyatı Ne Kadardır?

Kürtaj fiyatları, gebelik haftasına ve operasyonun uygulanacağı yere göre değişmektedir. Bu yüzden fiyat hakkında bilgi almak için önce muayene olunmalıdır, daha sonra operasyonun gerçekleşeceği yer seçimi isteğinize ve bütçenize göre ayarlanabilir.

Kürtaj Nedir?

Kürtaj, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için uygulanan jinekolojik operasyondur.

Hasta uyutularak yaklaşık 10-15 dakika içinde sorunsuz olarak yapılabilir. Kısa bir genel anestezi uygulanır, bu yüzden operasyon sonrası uyanma da çabuk olur. Operasyondan sonra 1-2 saat içinde taburcu olunup, günlük hayata devam edilebilir.

Kürtaj sonrası adet şeklinde kanama ve adet sancısı şeklinde kasık ağrıları birkaç gün hissedilebilir. Aynı gün duş alınabilir. 1 hafta ilişkiye girilmemesi önerilir, daha sonra normal cinsel hayata devam edilebilir.