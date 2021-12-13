Kondilom veya condilom, genital siğil demektir. Genital siğiller cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün genital bölge derisinde yaptığı tahribatın sonucunda meydana gelirler.

Kondilom tedavisi genellikle, siğillerin yakılması yani koterizasyonu ile yapılır. Bu işleminden sonra 1-2 hafta içinde iyileşme sağlanır. Siğillerin sayısı az ise lokal anestezi ile bu işlem uygulanabilirken, sayıları fazla ise kısa bir genel anestezi uygulaması ile kondilom koterizasyonu uygulaması çok daha iyi olacaktır.

İşlem sonrası, iyileşme sağlandıktan sonra, nüksü engelleyici bölgesel kremler kullanılabilir. HPV virüsünü yok etmek mümkün olmadığı için bağışıklık sistemi baskılandığı dönemlerde genital siğiller tekrarlayabilirler.

Kondilom Koterizasyonu Nedir?

Kondilom koterizasyonu, genital siğillerin tedavisi için yapılan, siğillerin yakılarak yok edilmesi işlemine verilen isimdir.

Bu işlem lokal anestezi ile de, siğil sayısı fazla olduğunda genel anestezi ile de yapılabilmektedir. İşlem süresi genellikle 10 dakikayı geçmemektedir. Aynı gün sosyal yaşamınıza ve işinize dönebilirsiniz, istirahat gerektirmez.

Kondilom Teşhis Ve Tedavisi

Kondilom yani genital siğillerin tanısı deneyimli bir jinekolog tarafından yapılan muayenede görülerek konulur. Şüpheli bir lezyon var ise biyopsi alınarak patolojiye gönderilir ve kesin teşhis bu şekilde sağlanır.

Kondilom tedavisi, koterizasyon, dondurma, bölgesel kimyasal uygulamalar, bölgesel krem kullanımı gibi seçenekler ve yöntemlerle yapılmaktadır.

En sık uygulanan yöntem kondilom koterizasyonu yani siğil yakma işlemidir. Mevcut siğillerin yok edilmesi için uygulanabilecek en kolay ve iyi tedavi seçeneği olarak söylenebilir.