Özellikle sıcak havalarda tatil bölgelerinde popüler olarak tüketilen içeceklerden biri olan Hindistan cevizi suyunun faydaları genel sağlık üzerinde olduğu kadar cilt ve saç sağlığı üzerinde de fazladır. Ferahlatıcı ve lezzetli olmasının yanı sıra birçok sağlık yararının bulunması, Hindistan cevizi suyunu tercih edilen içeceklerden biri haline getirmektedir.

Hindistan Cevizi Suyunun Faydaları Nelerdir?

Zengin içeriği ile hem besleyici hem de sağlıklı besinlerden biri olan Hindistan cevizi suyunun sağlığa faydaları şunlardır;

Besleyici İçeriğe Sahiptir

Magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve C vitamininin yanı sıra lif bakımından da zengin olması, Hindistan cevizini besleyici kılmaktadır. Zengin elementlere sahip olan Hindistan cevizi suyu, sağlık açısından önemli faydaları ve besleyici özellikleri ile uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Antioksidan Özelliği Vardır

Metabolizmanın çalışması sırasında kararsız moleküller olarak bilinen serbest radikaller ile savaşacak antioksidan içeriğe sahiptir. Bu sayede şiddetli yaralanmalara karşı vücudun daha hızlı tepki vermesini sağlayarak, bu sorunların daha kısa sürede aşılmasına neden olur.

Vücutta serbest radikallerin fazla olması durumunda, hastalık riskleri artmakta ve hücreler zarara uğramaktadır. Bu nedenle düzenli olarak antioksidan içerikli besinler ile serbest radikaller için önlem alınmalıdır.

Avrupa’da hayvanlar üzerinde yapılan bazı bilimsel araştırmalar Hindistan cevizi suyunun serbest radikalleri dönüştüren ve zararsız hale getiren antioksidanlar içerdiğini göstermiştir. Yine başka bir çalışmada karaciğer sorunu bulunan fareler üzerinde yapılan deneylerde Hindistan cevizi suyunun oksidatif stresi azalttığı görülmüştür.

Diyabete Faydalıdır

Şeker hastalığına karşı kan şekeri seviyesini düşürerek faydalı olduğu, Hindistan cevizi suyunun kanıtlanmış faydaları arasındadır. Diyabetik hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, düzenli Hindistan cevizi suyu tüketenlerin sağlık semptomlarının daha gelişmiş olabileceğini göstermiştir. Kan şekerinin daha iyi bir şekilde korunmasını sağlayarak oksidatif stresi azaltması, diyabet hastaları için olumlu bir gelişmedir.

Böbrek Taşlarını Önler

Bol miktarda sıvı tüketmek böbrek taşlarının önlenmesi için gereklidir. Daha çok saf su böbrekler üzerinde olumlu etki yaparken, Hindistan cevizi suyunun da saf suya yakın oranlarda böbrekler için faydalı olduğu görülmüştür.

Oksalat ve kalsiyum gibi bileşiklerin idrarda kristal oluşturması sonucu oluşan böbrek taşlarına karşı Hindistan cevizi suyu tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bilimsel sonuçlara göre düzenli olarak bu besin kaynağını tüketen kişilerin böbrek taşlarına neden olan kristallerin daha az olduğu kanıtlanmıştır.

Kalp Sağlığını Korumaya Yardımcıdır

Kalp hastalıkları riskini azaltıcı etkisinin olduğu birçok araştırma neticesinde görülmüştür. Karaciğer yağında azalma görülmesi ve damar sağlığını iyileştirmesi ile kalp krizi riskini azalttığı bilinmektedir. Yapılan 45 günlük araştırmalar, Hindistan cevizi suyu verilen hayvanların kalp sağlığı üzerinde iyileşme olduğunu göstermiştir.

Kan Basıncını Düşürür

Kalp rahatsızlıklarının önlenmesi için kan basıncının ideal seviyede olması ve kontrol altında tutulması önemlidir. Hindistan cevizi suyu kan basıncının kontrol altına alınması için mükemmel seçeneklerden biridir.

Yapılan araştırmaya göre yüksek tansiyon hastalarının düzenli olarak Hindistan cevizi suyu tüketmelerinin etkilerinin kalp ve damar sağlığı için yoğunlukta olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 71 oranında kan basıncında iyileşmeler görülmüştür.

Egzersizler Sonrası Faydalıdır

Egzersiz esnasında kaybedilen elektrolitleri yenilemesi ve hidrasyonu geri kazandırması, Hindistan cevizi suyunun sağlığa faydaları arasındadır. Sıvı dengesinin korunması başta olmak üzere vücut için birçok faydası bulunan elektrolitler, sağlığın en önemli parçalarından biridir.

Kalsiyum, sodyum, magnezyum ve potasyum bu grubun bir parçasıdır. Araştırma sonuçlarına göre egzersizlerin ardından Hindistan cevizi suyu tüketen kişilerde, hidrasyonu geri kazandırdığı ve elektrolit artırımını sağladığı görülmüştür.

Bununla birlikte diğer yüksek elektrolitli içecekler ile yapılan kıyaslanma da Hindistan cevizi suyunun mide ağrısı ve şişkinlik gibi sorunlara neden olmadığı tespit edilmiştir.