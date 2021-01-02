Çocuklarda Kabızlığın Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda Kabızlık , bağırsak sisteminin daha az çalışması ve dışkının sert çıkması durumudur. Kabızlık, her yaş grubundan insanda görülebileceği gibi, sıklıkla çocuklarda meydana gelmektedir. Çocuklarda görülen kabızlık, çok yaygın bir sorundur. Genellikle endişe nedeni değildir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıkları, kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Çocuklarda görülen aşağıdaki durumlar, kabızlığın olduğuna işaret olabilir:

Haftada üç kereden daha az bağırsak hareketleri görmek

Bağırsak hareketlerinde sorun yaşamak

Sert, kuru ve alışılmadık derecede büyük dışkı

Çocuklarda Kabızlığın Belirtileri

Birçok çocuğun farklı tuvalet alışkanlıkları vardır. Düzenli olarak her gün bağırsak hareketi olmayan bir çocuğun, mutlaka kabız olması gerekmez. Bir çocuk, günde üç kez tuvalete çıkarken, başka bir çocuk 1 ila 2 günde bir tuvalete çıkabilir.

Genel olarak, çocuklarda kabızlık belirtileri şunları içerir:

Normalden daha az tuvalete çıkmak

Tuvalete çıkarken sorun yaşaması ya da acı çekmek

Dolu veya şişkin hissetmek

Kaka yapamamak

Tuvalet kağıdında biraz kan görmek

Kabızlığı olan çocukların, bazen iç çamaşırlarını dışkı parçalarıyla lekelemeleri de yaygındır.

Çocuklarda Kabızlığın Sebepleri Nelerdir?

Kabızlık, yeterli su ve lif içermeyen ve bağırsakların gerektiği gibi hareket etmesine engel olan bir yeme bozukluğundan kaynaklanabilir. Çok sayıda işlenmiş gıda, peynir, beyaz ekmek, simit ve et yiyen çocuklar, oldukça sık kabız hale gelebilir.

Bazı zamanlarda demir eksikliklerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar kabızlığa neden olabilir. Bebeklerde anne sütünden bebek mamasına veya bebek mamasından katı mamaya geçerken Kabızlık meydana gelebilir. Tuvalet eğitimi alan çocuklar, bazen bu eğitime hazır olmayabilirler. Bazı çocuklar, tuvalete gitme dürtüsü duysalar bile tuvalete gitmekten kaçınırlar. Evden uzakta bir tuvaleti kullanmak, eğlenceli bir oyun oynamayı bırakmak ya da bir yetişkinden tuvalete gitmek için mazur gösterilmesini istemedikleri için iç dürtüleri görmezden gelebilirler. Tuvalete gitme dürtüsünü görmezden gelmek, çocukların kabızlık yaşamasına neden olabilir.

Stres de çocuklarda kabızlığa yol açabilir. Çocuklar, yeni bir okula başlamak veya evde yaşanan sorunlar gibi konularda endişelendiklerinde kabız olabilirler. Araştırmalarda duygusal rahatsızlıkların, bağırsakların ne kadar iyi çalıştığını etkileyebileceğini, çocuklarda kabızlığa ve ishal gibi diğer durumlara neden olabileceği görülmüştür.

Bazı çocuklar, stresli olduklarında, genellikle yağlı ya da baharatlı olan belirli tetikleyici yiyecekleri yediklerinde ortaya çıkabilen irritabl bağırsak sendromu (IBS) nedeniyle kabız olurlar. IBS’li bir çocukta kabızlık veya ishalin yanı sıra, mide ağrısı ve gaz olabilir.

Çocuklarda kabızlık, nadir de olsa diğer tıbbi hastalıkların bir işaretidir. Çocuğunuz problem yaşamaya devam ederse veya kabızlık 2 ila 3 hafta sürerse doktorunuza danışmanız gerekir.

Çocuklarda Kabızlık Nasıl Önlenebilir ve Tedavi Edilir?

Çocuklarda kabızlığı önlemek ve tedavi etmek için:

Çocuğunuza daha fazla sıvı verin: Yeterli su ve diğer sıvıları içmek, dışkının bağırsaklarda daha kolay hareket etmesine yardımcı olur. Çocukların ihtiyaç duyduğu miktar, kilolarına ve yaşlarına göre değişecektir. Kabızlık sorunu çocuğunuzda devam ederse veya çocuğunuzun rahatsız hissetmesine neden olursa, bunun nedeni bir sağlık sorunu olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışın.

Daha fazla lif servis edin: Yüksek lifli yiyecekler (meyveler, sebzeler ve tam tahıllı ekmek gibi) çocuklarda kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Lif sindirilemez; bu nedenle bağırsakları hareket ettirerek bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Çocuğunuzun diyetine daha fazla lif eklerken, bunu birkaç hafta içinde tekrar edin ve çocuğunuzun da daha fazla sıvı içtiğinden emin olun.

Çocukların yeterince egzersiz yaptıklarından emin olun: Fiziksel aktivite bağırsakları harekete geçirir. Bu nedenle çocuklarınızın bolca egzersiz yaptığından ve hareket ettiğinden emin olun. Yakalama oynamak, bisiklete binmek veya basketbol, futbol oynamak yardımcı olabilir.

Düzenli bir yemek programı geliştirin: Yemek yemek, bağırsaklar için doğal bir uyarıcıdır. Düzenli yemek yemek, çocukların rutin bağırsak alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağlar.

Çocuklara tuvalete gitme alışkanlığı edindirin: Çocuğunuz tuvalete gitme dürtüsüyle mücadele ederse, her gün yaklaşık aynı saatte, en az 10 dakika tuvalette oturmasını sağlayın (ideal olarak yemekten sonra).

Çocuğunuz için yapacağınız bu ufak değişiklikler, çocukların kendilerini daha iyi hissetmesine ve bağırsakların gerektiği gibi hareket etmesine katkıda bulunur. Çocuğunuza kabızlık için herhangi bir reçetesiz ilaç vermeden önce mutlaka doktorunuza danışın.