Çocuklarda idrar enfeksiyonu oldukça yaygın bir hastalıktır ve çeşitli semptomlara neden olabilmektedir. Antibiyotik adı verilen bir ilaç kürü genellikle enfeksiyonu hızla temizleyecektir. Çoğu durumda, idrar enfeksiyonu olan bir çocuk tamamı ile iyileşir. Bazen enfeksiyon temizlendikten sonra böbrekleri veya mesaneyi kontrol etmek için testler önerilir. Çocuğunuzun bu testlere ihtiyacı olup olmadığını doktorunuz size bildirecektir. Yapılacak testler çocuğunuzun yaşına, enfeksiyonun ciddiyetine ve daha önce olup olmadığına bağlıdır.

İdrar Enfeksiyonunun Belirtileri

Bir çocukta idrar enfeksiyonu olup olmadığını anlamak, kimi zaman zor bir durumdur. Çocuğunuz çok küçükse, sorunun nerede olduğunu size bildirmekte zorlanabilir. Çocuğunuzda hala çocuk bezi kullanıyorsanız, daha sık idrara çıktığını fark etmeyebilirsiniz.

Küçük çocuklar ve bebekler, aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerebilen çeşitli idrar yolu enfeksiyonu belirtilerine sahip olabilir:

Ateş

Kusma veya ishal

Uyuşukluk

Ağlamak, beslenmek ve genellikle rahatsız görünmek

Acı çekiyor gibi görünüyor

İdrarda kan (yaygın olmayan)

Deride sararma (sarılık)

Bulanık veya kokulu idrar

Daha büyük çocuklar idrara çıktıklarında, ağrı ile birlikte acı çektiklerini ve sıklıkla idrara çıktıklarını söyleyebilirler. Çocuklarda idrar enfeksiyonu yaşandığında bir böbrek enfekte olursa, titreme ile birlikte karın ağrısı, sırt ağrısı veya karnın bir tarafında ağrıdan şikayet edebilirler. Önceden kuru bir çocukta yatak ıslatma, kimi zaman idrar enfeksiyonundan kaynaklı bir durum olarak görülebilir.

Çocuklarda İdrar Enfeksiyonu Teşhisi

Bir idrar örneği tanıyı doğrulamak için son derece önem taşır. İdrarda, normalde mikrop (bakteri) bulunmaz veya çok azdır. Çocuklarda idrar enfeksiyonu, idrarda bakteri veya enfeksiyonun etkilerini tespit eden idrar testleri ile doğrulanabilir.

İdeal olarak, idrar numunesi deri veya diğer bakterilerle kontamine edebilecek diğer malzemelerle temas etmemelidir. Yetişkinler ve daha büyük çocuklar, bunu orta akım idrar toplayarak yapabilir. Küçük çocuklarda ve bebeklerde bunu yapmak kolay değildir.

Aşağıdakiler, kontamine olmayan bir idrar örneği elde etmenin yollarıdır:

Küçük çocuklar: Olağan yol, idrar çıkarırken numune şişesinde bir miktar idrar yakalamaktır. Çocuğunuz idrara çıkarken bir kap ile hazır olmaya gayret gösterin. Kabın açıkta kalan kenarlarına parmaklarınızın değmediğinden emin olun. Parmaklarınız, numuneyi elinizdeki bakteriler nedeniyle kirletebilir.

Bebekler: Yöntemlerden biri, özel olarak tasarlanmış emici bir pedi bir bezin içine yerleştirmektir.Bu işlem, doktor tarafından yapılır. İdrar, ıslak pedden bir şırıngayla emilir. Diğer bir yöntem ise cilde yapışan ve idrarı toplayan plastik bir torba kullanmaktır. Ped veya plastik torba yoksa bezi yemekten yaklaşık bir saat sonra çıkarın. Soğuk suya batırılmış gazlı bezle kasık bölgesindeki cildin nazikçe silinmesi, bebeğin idrara çıkmasını tetikleyerek yardımcı olur.

Çocuklarda İdrar Enfeksiyonunun Tedavisi

Bir antibiyotik ilacı kürü, genellikle enfeksiyonu birkaç gün içinde temizleyecektir. Enfeksiyonun nerede olduğuna ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak antibiyotikler,3 ila 10 gün süre ile kullanılabilir. Bazen çok küçük bebekler veya hastanedeki ciddi enfeksiyonlar için antibiyotikler, damlama yoluyla doğrudan damara verilir.

Vücutta sıvı eksikliğini (dehidrasyon) önlemek için bol bol su tüketimi yapılmalıdır. Ayrıca, ağrıları ve yüksek ateşi hafifletmek amaçlı parasetamol de kullanılabilmektedir.

Bir Çocukta İdrar Enfeksiyonunu Takiben Genel İpuçlar

Gelecekte başka bir enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak için:

Çocuğunuzun kabız olmasına izin vermeyin.

İyi bir diyet, burada yardımcı olacaktır. Kabızlığı önlemek için hangi yiyeceklerin en iyisi olduğundan emin değilseniz, bu konuda doktorunuza danışın.

Çocuğunuzun her gün bol su içtiğinden emin olun.

Çocuğunuzun tuvalete gittikten sonra temiz olduğundan emin olun ve tuvalete yalnız gidecek yaşa geldiğinde bunu nasıl yapacaklarını öğretin.

Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu anda tuvalete gidebileceğinden emin olun; onları bunu yapmaya teşvik edin. Bir anaokulu ya da okul öğretmenini çocuğunuzun idrar enfeksiyonu geçirdiğinden haberdar etmeniz gerekebilir.

geçirdiğinden haberdar etmeniz gerekebilir. Ayrıca, çocuğunuzda başka bir idrar enfeksiyonu olduğundan şüpheleniyorsanız hemen bir doktora başvurun. Bu doğrulanırsa, doktorunuza çocuğunuzun daha önce idrar enfeksiyonu geçirdiğini hatırlatın. Daha ileri testler tavsiye edilebilir.