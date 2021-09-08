Çocuğunuzun vücut ısısı normalden yüksek olduğunda ateş ortaya çıkar. Normal vücut ısısı biraz değişir, ancak 38 ° C‘nin üzerindeki bir sıcaklık, ateş olarak kabul edilir. Çocuklarda ateş, genellikle altta yatan bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Çocuklarda ateş, anlaşılır bir şekilde ebeveynleri endişelendiren bir rahatsızlıktır.

6 aylıktan büyük çocuklarda ateşlerin çoğu ciddi değildir.3 ila 6 aylık çocuklarda ateşin ciddi olma ihtimali daha yüksektir. Sıcaklık 39 ° C veya daha fazlaysa tıbbi yardım alınmalıdır.

3 aydan küçük bir bebekte ateş alışılmadık ve endişe vericidir. Sıcaklık 38 ° C veya daha fazlaysa tıbbi yardım alınmalıdır.

Küçük çocukların ateşi varsa, bunun nedenini anlamak ebeveynler için zor olabilir. Çocuklarda ateşi genel olarak viral enfeksiyondan kaynaklanır. Küçük çocukları etkileyen birçok viral enfeksiyon, diğer semptomlar gelişmeden önce 48 saate kadar ateşe neden olur. Az sayıda yaygın virüs, bundan daha uzun süren ateşe yol açabilir.

Çocuklarda Ateşin Nedenleri

Çocuklarda ateşin en yaygın nedenleri viral enfeksiyonlardır. Diğer birçok yaygın olmayan nedenler de mevcuttur.

Normal vücut ısımız 37 ° C civarındadır. Sıcaklığımız gün boyunca bu rakam civarında biraz yükselip düşebilir. Çocukların sıcaklıkları, sıcak banyo, egzersiz ve aşırı sıcak giysiler giyilmesi gibi şeylerle hafifçe yükselebilir. Diş çıkarma genellikle bir çocuğun vücut sıcaklığını 0,5 ° C artırır.

Ateş, vücudun enfeksiyona karşı doğal savunmasının bir parçasıdır. Ateş, bağışıklık sisteminiz tarafından beynin hipotalamus adı verilen bir kısmının yönetimi altında yaratılır. Hipotalamus, merkezi bir ısıtma termostatı gibi davranır. Ateş, hipotalamus vücut ısısını normal seviyesinin üzerine çıkardığında ortaya çıkar. Bu durum, genellikle bakteri veya virüs gibi bulaşıcı ajanların varlığını tespit ettiği için mikroplarla enfeksiyona yanıt olarak gerçekleşir. Artan sıcaklığın, vücudun enfeksiyonlara neden olan mikroplarla savaşmaya yardımcı olmak için geliştirdiği bir koruma olduğuna inanılır, çünkü bunlar normal vücut sıcaklığında en iyi çoğalma eğilimindedir.

Çocuklarda Ateşin Belirtileri

Ateşteki gerçek sıcaklık seviyesi, bir çocuğun 6 aydan büyük olduktan sonra, ne kadar ağır hasta olduğuna dair iyi bir kılavuz olarak görülmez.

Ateşin temel semptomu, 37,5 ° C‘nin üzerinde ölçülen yüksek vücut ısısıdır. Tavsiye, bu ölçümün 5 yaşından küçük çocuklarda kol altına alınması gerektiğidir. Bu yöntem, vücudun ‘çekirdek’ sıcaklığı hakkında makul bir kılavuz sağlar.

Soğuk algınlığı gibi yaygın, kendi kendini sınırlayan viral enfeksiyonlarla ilişkili olarak çocuklarda ateş, tipik olarak toplam 12 ila 48 saat içinde yükselir ve düşer. Çocuklar genellikle ateşin başlangıcında üşümekten şikayet ederler. Soluk görünebilirler ve titreyebilirler, ancak dokunulduğunda sıcak ve kuru hissederler. Daha sonra sık sık kendilerini sıcak hissettiklerini ve terli olduklarını söylerler.

Çocuklarda ateş ile birlikte baş ağrısı ve karın ağrısı da çok yaygındır. Çocuklar halsiz, yorgun olabilir ve gözleri sulanabilir. Boyunda, kolların altında ve karın bölgesinde şişmiş bezler olabilir. Salya akması; boğaz ağrısına sahip olduklarını, farklı hastalıklar oluşabildiğini ve yiyeceklerinden kaynaklı olabileceklerini gösterebilir.

Çocuklarda Ateşin Tedavisi

Çocuğunuz rahatsa ve ateş, ağrı veya sancılardan rahatsız değilse parasetamol ve ibuprofen kullanmanıza gerek yoktur. Ateşi olan bir çocuk kızarmış ve sinirli görünebilir ya da pek bir şey yapmak istemeyebilir.

Çocuğunuzu rahatlatmak için aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurabilirsiniz:

Vücutta sıvı eksikliği (dehidrasyon) olup olmadığını kontrol edin.

Ciddi enfeksiyon belirtilerini kontrol edin.

İyileşene kadar çocuğunuzu okuldan veya kreşten uzak tutun.

Ciddi bir hastalıktan kaynaklanmayan çoğu ateş nöbetinde, sıcaklık genellikle hızlı bir şekilde düşer. Bir çocuğun ateşi düştüğünde ve iyi bir şekilde sıvı tükettikten yaklaşık bir saat sonra mutlu bir şekilde oyun oynadığını görmek, alışılmadık bir şey değildir. Bir çocuğun sıcaklıktaki düşüşle iyileşmesi güven vericidir.

Her yaşta, ciddi enfeksiyonu olan bir çocuk, vücut ısısını düşürme çabalarına rağmen genellikle daha da kötüleşir. Ek olarak, başka endişe verici semptomları olabilir. Örneğin, daha kötü hale gelen solunum problemleri, uyuşukluk, kasılmalar, ağrılar veya baş ağrıları görülebilir. Çocuğunuzun ateşinin kötüye gittiğini düşünüyorsanız, tıbbi yardım alın.

Not:Ciddi bir enfeksiyon geliştirmediğinden emin olmak için çocuğunuzun ateşi varsa, gece 2 ila 3 kez kontrol etmelisiniz.