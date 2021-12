Bipolar Bozukluk Sorunu Olan Dünyaca Ünlü 12 İsim

Mariah Carey

Mariah Carey listemizin başını çekmektedir, Ünlü Şarkıcı – Söz Yazarı Mariah’a; 2001 yılında bipolar bozukluk teşhisi konduktan sonra, People dergisine yıllarca “inkar ve izolasyon içinde yaşadığını” açıkladı. Mesleki ve özel hayatında yaşadığı bir dize sorunun ardından nihayet tedavi olmaya karar verdiğini söyledi. Carey “Etrafıma pozitif insanlar koydum ve sevdiğim işi yapmaya geri döndüm o da şarkı yazmak ve müzik yapmak.” dedi.

Carrie Fisher

Listemizin 2 Numarasında bulunan Carrie Fisher. Star Wars film serisindeki Prenses Leia rolüyle tanınan Fisher’a, 24 yaşında bipolar bozukluk teşhisi kondu. 1987 yılında yazdığı romanı Postcards From The Edge’i neredeyse ölümcül bir aşırı doz vakasından sonra rehabilitasyondayken yazdı. Sahnede ve röportajlarda Fisher, duruma daha fazla dikkat ve araştırma yapılmasını istedi. 2016’da kalp krizinden öldü.

Mel Gibson

Mel Gibson 2008 belgeselinde bipolar bozukluğu olduğunu söyledi. Oyuncu kariyerinin başlangıcında ilk olarak aksiyon kahramanı olarak sahneye çıktı, ardından yapımcılığa ve yönetmenliğe adım attı .Mel Gibson iki Akademi Ödülü adaylığı kazandı. People dergisi, Gibson’ı 1985’te “yaşayan en seksi adam” olarak adlandırdı. 2006 yılında alkollü araba kullanmak suçundan tutuklaması sırasında bir polis memurunu azarladığında ve 2012’de aile içi şiddet suçlamalarıyla ilgili kişisel hayatı manşetlere taşındı.

Kurt Cobain

Nirvana’nın kurucu ortağı Kurt Cobain, çocukken dikkat eksikliği ve daha sonra bipolar bozukluk teşhisi kondu. Tedavi görmedi. Seattle’ın grunge rock hareketinin lideri olarak başarıya ulaşmasına rağmen, Cobain 1994’te 27 yaşında depresyonla mücadele etti ve intihar etti.

Catherine Zeta-Jones

Galler doğumlu bu yıldız, Chicago’daki En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü ve sahnedeki çalışmasıyla Tony Ödülü kazandı. Ayrıca birkaç Altın Küre’ye aday gösterildi. 2000 yılından beri Michael Douglas ile evli olan dil kanseriyle mücadelesinde yaşadığı stres depresyona ve bipolar bozukluk teşhisine yol açtı.

Vivien Leigh

İngiltere’de Vivian Mary Hartley olarak doğan Leigh’in en büyük ünü, Rüzgar Gibi Geçti’deki ikonik Scarlett O’Hara tasvirinden geldi .

Ünlü oyuncu Laurence Olivier’in karısı Leigh, sette zor olmasıyla ünlüdür. Yetişkin hayatının büyük bir kısmında şiddetli depresyon ve manik depresif bozukluk yaşadı. Tedavisi elektroşok terapisiydi.

Jimi Hendrix

Rock gitar efsanesi liseden atıldı, bir keresinde bir araba çaldı ve komutanlarının erken terhis teklifinden sonra Ordu’da sadece bir yıl sürdü. Daha sonra, ruh hali değişimleriyle ilgili sorununu anlatan “Manik Depresyon” adlı bir şarkı yazdı. Akıl sağlığı sorunlarına rağmen, Hendrix’in Monterey ve Woodstock’taki performansları bugün hala konuşuluyor. 1970 yılında 27 yaşında öldü.

Demi Lovato

Bu şarkıcı ve oyuncu Disney Channel filmi Camp Rock’ta rol aldı. Devam filminden ve Sonny With A Chance dizisindeki rolünden sonra Lovato, 2010 yılında bağımlılık ve kendine zarar verme kliniğine başvurdu. Orada bipolar bozukluğu olduğunu öğrendi. MTV, 2012’de Lovato’nun onunla mücadelesini anlatan bir belgesel yayınladı.

Russell Brand

Russell Brand Stand-up komedisi yaptı. MTV’de, Sarah Marshall’ı Unutma ve Çılgın Hırsız’da rollerde yer aldı. Gençliğinde bipolar bozukluk teşhisi konan Brand, tartışmalı sözleri nedeniyle hem MTV hem de BBC’deki işini kaybetti. Katy Perry ile olan evliliği 2 yıldan az sürdü. Brand ilk otobiyografisini 2007’de yayınladı ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesini 2017’de Recovery: Freedom From Our Addictions’ta detaylandırdı.

Ernest Hemingway

Bu Nobel Ödüllü yazar, hayatı boyunca, ebeveynleri, oğlu ve torunu Margaux tarafından paylaşılan bir aile özelliği olan manik-depresif davranışlara eğilimliydi. Hayattan daha büyük kişilik (larger-than-life personality), Silahlara Veda (Farewell to Arms) ve Çanlar Kimin İçin Çalıyor (For Whom The Bell Tolls) gibi romanlarına rağmen, Hemingway’in depresyon ve paranoya nöbetleri vardı. Ölümü takıntı haline getirdi, 1961’de kendini kafasından vurdu.

Jean-Claude Van Damme

Belçika doğumlu bir dövüş sanatları aksiyon filmi yıldızı olan Van Damme, karate okumaya 10 yaşında başladı ve 8 yıl sonra kara kuşağını kazandı. 1988’in Bloodsport filmiyle çığır açtı. Bundan on yıl sonra bipolar bozukluğu olduğunu öğrendi. 2011 yılında Van Damme, çocukluğundan beri yaşadığını söylediği ruh hali değişimleri için ilaç aldığını söyledi.

Winston Churchill

Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında deniz kuvvetlerinin ilk lordu ve İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere başbakanı olan Churchill, Almanya’ya karşı direnişi teşvik etmek için heyecan verici konuşmalar ve radyo yayınlarıyla insanları bir araya getirdi. Ancak depresyona, intihar düşüncelerine ve uyku eksikliğine karşı kendi savaşını verdi. Yaşadığı duyguları “kara köpeği” olarak adlandırdı. 43 kitap yazdı ve Nobel Edebiyat Ödülü kazandı. 1965 yılında 90 yaşında öldü.