Diş çıkarma, dişlerin bir bebeğin diş etlerinden ilk çıktığı zamandır. Bebekler ve ebeveynleri için zorlayıcı bir zaman dilimi olabilir. Bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde, ebeveynlerin bilgi sahibi olması, bebeklerin bu dönmeni daha az ağrılı geçirmesine yardımcı olacaktır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Ne Zaman Başlar?

Bebeklerde diş çıkarma, 3 ay gibi erken bir zamanda başlayabilir. Büyük olasılıkla ilk dişin dişeti çizgisini itmesi, bebeğiniz 4 ila 7 aylıkken gerçekleşecektir.

Bebeğinizde ortaya çıkan ilk dişler, genellikle merkezi kesici olarak da bilinen iki alt ön diş olacaktır. Sonrasında ise 4 ila 8 hafta sonra, dört ön üst diş (merkezi ve yan kesici dişler) çıkmaya başlayacaktır. Yaklaşık bir ay sonra, alt yan kesici dişler (alt ön dişleri çevreleyen iki diş) ortaya çıkacaktır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri

Bebekler diş çıkarmaya başladığında, daha fazla salya akabilir ve bir şeyler çiğnemek isteyebilirler. Bazı bebekler için diş çıkarma ağrısızdır. Bazıları kısa süreli sinirlilik yaşarken, bazıları ağlama krizleri, bozulmuş uyku ve yeme alışkanlıkları ile haftalarca huysuz görünebilir. Bebeklerin diş çıkarması rahatsız edici olabilir, ancak bebeğiniz çok telaşlı görünüyorsa doktorunuza danışmanız gerekebilir.

Hassas ve şişmiş diş etleri, bebeğinizin sıcaklığını normalden biraz daha yükseltse de diş çıkarma, yüksek ateş ya da ishale neden olmamaktadır. Bebeğinizin diş çıkarma aşamasında ateşi çıkarsa, ateşe muhtemelen başka bir şey neden oluyordur ve doktorunuza başvurmanız gerekir.

Bebeğinizin Diş Çıkarma İşlemini Nasıl Daha Kolay Hale Getirebilirsiniz?

Bebeğiniz diş çıkarırken aklınızda bulundurmanız gereken bazı ipuçları:

• Akıntıyı gidermek ve kızarıklıkların oluşmasını önlemek için bebeğinizin yüzünü sık sık bir bezle hafifçe silin.

• Bebeğinizin diş etlerini,ellerinizi sterilize ettikten sonra bir parmağınız ile ovun.

• Bebeğinize çiğnemesi için bir şeyler verin. Verdiğiniz şeylerin yutulamayacak veya tıkanamayacak kadar büyük olduğundan ve küçük parçalara ayrılamayacağından emin olun. Dondurucuya 30 dakika konulan ıslak bir bez, diş çıkarmaya yardımcı olur. Bezi sertleşmeden önce dondurucudan çıkardığınızdan emin olun ve her kullanımdan sonra mutlaka yıkayın.

• Kauçuk diş çıkarma halkaları da bebeğiniz diş çıkarırken faydalı olabilir, ancak içinde sıvı olanlardan kaçının. Bu ürünler kırılabilir veya sızma yapabilir. Diş çıkarma halkası kullanıyorsanız buzdolabında soğutun, ancak dondurucuya kesinlikle koymayın. Ayrıca, sterilize etmek için asla kaynatmayın. Aşırı sıcaklık değişiklikleri, plastiğin hasar görmesine ve kimyasalların sızmasına neden olabilir.

• Diş çıkarma bisküvileri, donmuş veya soğuk yiyecekler, yalnızca katı yiyecekler yiyen çocuklar için uygundur. Bebeğiniz henüz katı yiyeceklere başlamadıysa bunları kullanmayın ve hiçbir parçanın kırılmadığından veya boğulma tehlikesi oluşturmadığından emin olmak için bebeğinizi sürekli olarak gözlemleyin.

• Bebeğiniz diş çıkarırken huzursuz görünüyorsa, rahatsızlığı hafifletmek için doktorunuza bir doz asetaminofen veya ibuprofen (6 aydan büyük bebekler için) vermenin uygun olup olmadığını sorun.

• Asla bebeğinizin dişine aspirin koymayın ve bebeğinizin diş etlerine alkol sürmeyin.

• Bir bebeğin boynuna veya vücudunun başka bir kısmına, asla diş çıkarma halkası bağlamayın.

• Bebekler için güvenli olmadıkları için diş çıkarma jelleri ve tabletleri kullanmayın.

Bebeğinizin Dişlerine Nasıl Bakmalısınız?

Bebeğinizin dişlerinin bakımı ve temizliği, diş sağlığının uzun ömürlü olması için son derece önemlidir. İlk diş seti düşecek olsa bile, diş çürüğü onların daha hızlı düşmesine neden olur ve kalıcı dişler içeri girmeye hazır olmadan önce boşluklar bırakır. Kalan süt dişleri, daha sonra boşlukları doldurmak için bir araya toplanabilir ve bu da kalıcı dişlerin çarpık çıkmasına ve yerinden oynamasına neden olur.