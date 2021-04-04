Boğmaca, akciğerlerde ve solunum yollarında oluşan, bulaşıcı bir enfeksiyondur. Boğmaca, bir bakteriden dolayı meydana gelmektedir.

Bebekler, şiddetli öksürük nöbetlerinden zarar görebilecek yumuşak hava yollarına sahip oldukları için 12 aylıktan daha küçük bebeklerde boğmaca, oldukça ciddi seyreder.

Bebeklerde Boğmacanın Erken Belirtileri

Bebeklerde boğmacanın erken belirtileri genellikle soğuk algınlığına benzer ve şunları içerebilir:

• Burun akıntısı veya tıkalı burun

• Hapşırma

• Sulanan gözler

• Kuru, tahriş edici öksürük

• Boğaz ağrısı

• Hafif ateş

• Rahatsızlık hissi

Bebeklerde boğmacanın bu erken belirtileri, daha şiddetli hale gelmeden önce 1 ila 2 hafta sürebilir.

Bebeklerde Boğmacanın Diğer Belirtileri

Bebeklerde boğmacanın en bilinen belirtisi kötü bir öksürük olsa da bazı bebeklerde hiç öksürük görülmez.

Bebeklerdeki diğer semptomlar şunları içerir:

• Nefes almada duraklar

• Ten renginin solması

• Beslenme sorunları

Bebeklerde Boğmaca Teşhisi

Doktor, ilk olarak belirtileri gözlemleyecek ve tartışacaktır. Burun veya boğazın arkasından sürüntü alarak,tanıyı doğrulayacaktır.

Bazı durumlarda zatürre olup olmadığını görmek için göğüs röntgeni gerekebilir.

Bebeklerde Boğmacanın Tedavisi

Bebekler, boğmacadan en çok etkilenen ve en çok komplikasyon geliştirme riski taşıyan grup içinde yer alır. Bu nedenle boğmaca geçiren 12 aylıktan küçük bebekler, hastanede tedavi görmek zorunda kalacaklardır.

Bebeğiniz, boğmaca nedeniyle hastaneye yatırılırsa büyük olasılıkla tek başına tedavi edilecektir. Bu durum, bebeğinizin enfeksiyonu yaymasını önlemek için diğer hastalardan uzak tutulacağı anlamına gelir.

Bebeğinize damardan antibiyotik veya steroid verilmesi gerekebilir. Bebeğinizin nefes alma konusunda ek yardıma ihtiyacı varsa, yüz maskesi aracılığıyla ekstra oksijen verilebilir. Hava yollarını tıkayan herhangi bir mukusu nazik bir şekilde temizlemek için ampul şırıngası denilen el tipi bir cihaza da başvurulabilir.

Bebeğinize bir antibiyotik verilirse, enfeksiyon dönemi tedaviye başladıktan sonra 5 güne kadar devam edecektir.

Bebeklerde Boğmaca için Ek Korumalar

Günümüzde tüm hamile kadınların 20 ila 32 haftalık hamile olduklarında, boğmaca aşısı yaptırmaları önerilmektedir. Annenin kan dolaşımından geçen antikorların bir kombinasyonu ve annenin hastalığa yakalanma riskinin azalması, bunu aşının uygulanması için ideal bir zaman haline getirir. Bebekler için boğmaca aşısı, Ulusal Aşılama Programı kapsamında uygun kişilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Randevu oluşturmak için doktorunuzla veya doğum öncesi bakım sağlayıcınızla görüşmeniz gerekir.

Babalar, büyükanne ve büyükbabalar ve yenidoğanlarla temasa geçme olasılığı yüksek olan herkes, bebek doğmadan en az 2 hafta önce boğmaca riski oluşturmamak için doktorlarını görmelidir.