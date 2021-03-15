Anksiyete Nedir ? Anksiyete Bozuklukları ve Tedavileri Nelerdir?

Anksiyete Bozuklukları Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu; Kaygı, insanoğlunun yaşadığı en normal bir duygu türlerinden biridir. Kaygı, beyninizin strese tepki verme ve sizi ilerideki potansiyel tehlike konusunda uyarma şekli olarak tanımlanabilir.

Herkes, ara sıra endişeli hisseder. Örneğin; iş yerinde bir sorunla karşılaştığınızda, sınava girmeden veya önemli bir karar vermeden önce endişelenmeniz gayet normaldir. Ara sıra anksiyete yaşamak, tek başına sorun olarak görülmez, ancak anksiyete bozuklukları farklılık gösterir. Anksiyete, sürekli ve ezici endişe ve korkuya neden olan bir grup akıl hastalığıdır. Aşırı kaygı, semptomlarınızı tetikleyebilecek veya kötüleştirebilecek iş, okul, aile buluşmaları ve diğer sosyal durumlardan kaçınmanıza neden olabilir.

Tedavi ile anksiyete bozukluğunu gideren birçok kişi, duygularını yönetebilir.

Anksiyete Bozukluklarının Türleri Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu, kendisini birkaç türde gösterebilir.

Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu: Sebepsiz veya en ufak bir nedenden dolayı aşırı, gerçekçi olmayan endişe ve gerginlik hissedersiniz.

Panik bozukluğu: Panik atağa neden olan ani, yoğun bir korku hissedilir. Panik atak sırasında göğüs ağrısı ile birlikte ter atabilirsiniz. Bunları takiben de kalp atışınız hızlanır. Bazen boğulduğunuzu veya kalp krizi geçirdiğinizi sanabilirsiniz.

Sosyal anksiyete bozukluğu: Sosyal fobi olarak da adlandırılan bu tür, günlük sosyal durumlar hakkında aşırı derecede endişe ve öz bilinç hissedilen zamanları içerir. Başkalarının sizi yargılaması, utandırması veya alay edilmesi konusunda takıntılı bir şekilde endişelenirsiniz.

Belirli fobiler: Yükseklik veya uçma gibi belirli bir nesne veya durumdan yoğun korku duyarsınız. Korku, uygun olan herhangi bir davranışın ötesine geçer ve sıradan durumlardan kaçınmanıza neden olabilir.

Agorafobi: Acil bir durumda kaçmanın veya yardım almanın zor göründüğü bir yerde bulunmaktan yoğun bir korku duyulması ile gerçekleşir. Örneğin; toplu taşıma araçlarında ya da kalabalık bir ortamda dururken panikleyebilir veya endişeli hissedebilirsiniz.

Ayrılık kaygısı: Sevdiklerinden ayrıldığında korkan veya endişelenen herkes, ayrılık anksiyetesi bozukluğuna yakalanabilmektedir. Ayrılık kaygısında, yakın olduğunuz bir kişi, görüşünüzü terk ettiğinde çok endişeli veya korkulu hissedeceksiniz. Her zaman sevdiklerinize kötü bir şey olabileceğini düşünür ve endişelenirsiniz.

Seçici mutizm: Aileleriyle normal şekilde konuşan küçük çocukların, okulda olduğu gibi toplum içinde konuşamadıkları bir tür sosyal kaygıdır.

İlaç kaynaklı anksiyete bozukluğu: Bazı ilaçların veya yasa dışı ilaçların kullanılması ya da belirli uyuşturuculardan çekilmesi, anksiyete bozukluğunun bazı semptomlarını tetikleyebilir.

Anksiyete Bozukluğu Belirtileri

Anksiyete bozukluklarının ana semptomu, aşırı korku veya endişeyken, anksiyete bozuklukları nefes almayı, uyumayı, hareketsiz kalmayı ve konsantre olmayı zorlaştırabilir. Spesifik semptomlarınız, sahip olduğunuz anksiyete bozukluğunun türüne göre değişkenlik gösterir.

Yaygın anksiyete semptomları:

Panik, korku ve tedirginlik

Panik, kıyamet veya tehlike duyguları

Uyku problemleri

Sakin ve hareketsiz kalamamak

Soğuk, terli, uyuşuk veya karıncalanma eller veya ayaklar

Nefes darlığı

Normalden daha hızlı ve daha hızlı nefes alma (hiperventilasyon)

Kalp çarpıntısı

Kuru ağız

Mide bulantısı

Gergin kaslar

Baş dönmesi

Bir problemi defalarca düşünmek ve duramamak (ruminasyon)

Konsantre olamama

Korkulan herhangi bir şeyden ya da yerlerden yoğun ya da takıntılı bir şekilde kaçınma isteği

Anksiyete Bozukluğu Tedavileri Nelerdir?

Anksiyete bozukluğunun semptomlarını azaltmak ve yönetmek için birçok tedavi vardır. Genellikle anksiyete bozukluğu olan kişiler, ilaç kullanır ve danışmanlığa gider.

Anksiyete bozukluğu tedavileri şunları içerir:

İlaç: Anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için çeşitli ilaç türleri kullanılır. Hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermek adına her ilacın artıları ve eksileri hakkında doktorunuzla veya psikiyatristinizle konuşmanız gerekir.

Psikoterapi: Psikoterapi, duygularınızın davranışlarınızı nasıl etkilediğini öğrenmenize yardımcı olan bir danışmanlık türüdür. Bazen konuşma terapisi olarak da adlandırılabilmektedir. Eğitimli bir akıl sağlığı uzmanı, düşüncelerinizi ve duygularınızı dinleyerek sizinle konuşur ve bunları ve anksiyete bozukluğunuzu anlamanın ve yönetmenin yollarını önerir.