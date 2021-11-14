Astım Nedir? Astım Nedenleri ve Tedavisi

Dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkileyen kronik solunum yolu rahatsızlıklarından biri olan astım nedenleri ve risk faktörleri, diğer solunum yolu rahatsızlıkları ile benzerlik göstermektedir.

Henüz tedavisi tam olarak bulunmayan bir rahatsızlık olsa da yaşam koşullarında yapılacak basit değişiklikler, astım semptomlarını azaltmak için etkilidir.

Astım Nedir?

Daha çok akciğer iltihabı ile karakterize olan ve kişinin nefes alıp vermesinde problemler görülmesi şeklinde ortaya çıkan kronik rahatsızlıklardan biridir.

Çoğu zaman tedavi edilmemiş olsa bile astımın doğal bir şekilde kontrol altına alınması mümkündür. Ancak ilerlemiş seviyesinde veya rahatsızlık için teşhis konulduğunda erkenden tedaviye başlamak, astımın semptomu azaltmak için faydalı olacaktır.

Astım Nedenleri Nelerdir?

Astım çeşitli alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere, farklı sağlık sorunları sebebiyle de görülebilir. Genel olarak astım nedenleri şu şekildedir.

Sinüzit

Sinüzit hastaları ile astım arasında ilişki olduğu klinik çalışmalar sonucu kanıtlanmıştır. Hatta astım hastalarının yaklaşık yüzde 30’unda, sinüzit rahatsızlığı da görülmektedir.

Reflü

Reflünün ilerlemiş olması hava yollarına etki ederek astım oluşumuna sebep olabilir. Yine bilimsel verilere göre astım hastalarının neredeyse yarısında aynı zamanda reflü probleminin de eşlik ettiği görülmektedir.

Hormonsal Değişiklikler

Özellikle kadınlarda hormon değişikliklerinin daha sık yaşanması, kadınların astıma yakalanma riskini artırabilir. Hormon düzeylerinde yaşanan bu değişiklikler astım ataklarının daha şiddetli geçmesine de neden olabilmektedir.

Enfeksiyonlar

Bazı enfeksiyonların zararlı mikroorganizmalar sebebiyle akciğeri doğrudan etkileyerek iltihaplanma gibi sorunlara neden oldukları görülmektedir. Akciğerin etkilenmesi neticesinde enfeksiyonlara bağlı olarak astım problemleri ortaya çıkabilir.

Hareketsizlik

Hareketsiz kişilerin düzenli olarak egzersiz yapan kişilere göre astım olma olasılıkları neredeyse %50 daha fazladır. Egzersizler sadece astım için değil aynı zamanda diğer tüm nefes yolu rahatsızlıkları için de faydalıdır.

Genetik Nedenler

Başta anne ve babalar olmak üzere aile bireylerinden herhangi birinde astım rahatsızlığının olması, astım nedenleri arasında sayılmaktadır. Mevcut astım hastaları üzerinde yapılan araştırmalara göre, hastaların en az üçte birinin ailesinde astım öyküsü bulunmaktadır.

Mesleki Faktörler

Sentetik boyalar veya aşırı kimyasal içerikli ürünlerin astım ataklarını tetiklediği bilinmektedir. Bu nedenle özellikle mobilya ve metal boyası işlerinde çalışan kişilerde astım gibi nefes yolu problemleri daha fazla görülmektedir.

Gıda Alerjisi

Gıda alerjisinin astımı tetikleyici etkisinin olduğu bilinmektedir. Özellikle yiyeceklerde koruyucu maddeler ve şarap içeriğindeki sülfürler rahatsızlığı tetiklemektedir. Diğer yandan bazı sebze türleri, peynirler, konserve ve hazır çorbalar gibi besinlerin içeriğindeki monosodyum glutamat, astım riskini artırmaktadır.

Hava Kirliliği ve Sigara Kullanımı

Uzun süre hava kirliliğine maruz kalan kişilerin yanı sıra sigara tiryakilerinin de astım görülme olasılığı ciddi manada yüksektir. Sigaranın içeriğinde bulunan birçok kanserojen maddenin, akciğer tahribatına da sebep olduğu bilinmektedir. Yine aynı şekilde kirli hava koşullarının akciğer ve solunum yolları üzerindeki olumsuz etkileri zaten bilinmektedir.

Yaygın Alerjenler

Başta hayvan tüyü ve polen olmak üzere akciğerler üzerinde doğrudan temasa neden olabilecek yaygın alerjenler, astım nedenleri arasındaki en önemli faktördür.

Bu alerjilerin akciğerler üzerindeki tahriş edici özellikleri, aynı zamanda astım ataklarının çok şiddetli geçmesine de neden olabilmektedir. Bu alerjiler astım için risk oluştururken, mevcutta astım hastalığı bulunan kişilerin de yaşantısını önemli oranda olumsuz etkiler.

Astım Belirtileri Nelerdir?

Astım belirtileri arasında en yaygın görülen doğal olarak nefes alıp vermede zorluk çekmek ve hırıltılı nefes almaktır. Diğer taraftan hastanın göğüs bölgesinde baskı ve ağrılar yoğun olarak hissedilebilir.

Kişinin kendini nefes problemine bağlı olarak sürekli halsiz hissetmesi, sıklıkla öksürmesi ve idrara çıkması rahatsızlığın önemli belirtileri arasındadır.

Ayrıca susuzluk, boğaz ve burun tahrişi gibi farklı semptomlarda astım hastalarında görülmektedir.

Astım Tedavisi Nasıl Yapılır?

Astım hastalığının doğrudan bir tedavisi olmayıp, rahatsızlığın kontrol altında tutulması için tedaviler uygulanır. Bunların dışında kişinin semptom ataklarını azaltması için yaşam koşullarında bazı değişiklikler yapması daha önemlidir.

Hastanın sigara ve alkol kullanmaması, kimyasal içerikli ortamlardan uzak durması, yaygın alerjen gösteren toz ve hayvan tüyü gibi şeylerden kaçınması gerekir.

Astım tedavisinde doktor tarafından reçete edilen ilaçların düzenli olarak kullanılması, astımı tamamen tedavi etmese bile ataklarının azaltılması için son derece faydalıdır.