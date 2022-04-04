Windows 10 yeni kullanıcı hesabı açmak önceki sürümlere göre çoğu kişinin açmakta zorlandığı bir yönteme sahiptir. Dolayısıyla Windows 10 kullanıcıları yeni hesap açmak yerine bir hesabı kullanmayı tercih etmektedirler. Ancak bazı durumlarda yeni bir kullanıcı hesabı açmak kaçınılmaz hale geleceği için işlemlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Sizler de bilgisayarınızdaki kullanıcı sayısını arttırmak istiyorsanız içeriğimizi inceleyerek Windows 10 yeni kullanıcı hesabı nasıl açılır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Windows 10 Yeni Kullanıcı Hesabı

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda birden fazla kullanıcının olabileceği düşünülerek, çoklu hesap açma özelliği sunulmuştur. Özellikle Windows XP ve Windows 7 işletim sistemlerinde sıklıkla kullanılan bu özellik, günümüzde nasıl yapılacağı bilinmediği için pek fazla kullanılmamaktadır. Ancak yalnızca birkaç adımda yeni bir kullanıcı hesabı açmak mümkündür.

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız bulunuyorsa ve mevcut hesabınızın dışında yeni bir veya birden fazla kullanıcı hesabı oluşturmak istiyorsanız birkaç koda ihtiyacınız bulunuyor. Bu kodlar ve adımlar yardımıyla yeni hesaplar oluşturabilmeniz ve bu hesapların izinlerini yönetebilmeniz mümkün olmaktadır.

Windows 10 Yeni Kullanıcı Hesabı Açma İşlemi

Mevcut kullanıcı hesabının yetkilerini değiştirmek ve yeni yetkilere sahip hesaplar oluşturmak için uygulamanız gereken yalnızca birkaç adım bulunmaktadır. Daha sonrasında oluşturacağınız yeni hesaba girerek gerekli düzenlemeleri mevcut hesabınızdaki gibi yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek yeni kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

“Windows + R” tuşlarına aynı anda basın.

Açılacak olan ekrana “netplwiz” yazın ve enter tuşuna basın.

Sayfanın ortasında yer alan “Ekle” butonuna tıklayın.

Sizden istenilen bilgileri girin ve işlemleri tamamlayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra kullanıcı değiştir sekmesine tıklayarak yeni eklemiş olduğunuz hesabı görüntüleyebilirsiniz. Bu hesaba girmeniz halinde bilgisayarınızı kurmuş olduğunuz ilk gün gibi bir kurulum ekranı karşınıza gelir ve birkaç dakika beklemeniz istenir. Daha sonrasında yeni hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Windows 10 Administrator Hesabını Aktif Hale Getirme

Windows 10 içerisinde gizli bir şekilde bulunan ancak tüm kullanıcıların yalnızca bir kod ile ulaşması mümkün olan yönetici hesabı bulunmaktadır. Bu yönetici hesabı aktif hale getirerek normal durumlarda yapamadığınız işlemleri yapabilir ve işletim sisteminizi çok geniş bir şekilde yönetebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Masaüstüne ilerleyin ve “Windows + R” tuşlarına aynı anda basın.

Gelecek olan ekrana “cmd” yazarak enter butonuna tıklayın.

Kod ekranına “net user administrator /active:yes” yazarak enter tuşuna basın.

Bu adımları uygulamanız halinde Administrator hesabı aktif hale getirilecektir. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız veya kullanıcı değiştirme sekmesine ilerlemeniz halinde bu hesabı görebilir ve giriş yapabilirsiniz. Ana hesabınız olarak Administrator hesabını da kullanmanız mümkündür. Bunun yanında aynı kodu “active:no” şeklinde değiştirerek yönetici hesabını devre dışı bırakabilirsiniz.

Görüldüğü üzere Windows 10 yeni kullanıcı hesabı açma işlemi diğer sürümlere göre daha gömülü bir şekilde sunulmuş olsa da oldukça kolaydır. Sizler de bahsettiğimiz yöntemleri uygulayarak sınırsız sayıda hesap açabilir ve hepsine özel yetkiler verebilirsiniz. Fakat fazla kullanıcı hesabına sahip olmanız halinde bilgisayarınızın zorlanabileceğini unutmayın.