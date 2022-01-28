Laptop Nasıl Temizlenir?

Laptop temizleme işlemi, bilgisayarı tozlanan veya yavaşlamaya başlayan kişilerin dönemsel olarak uygulaması gereken bir işlemdir. Bilgisayarlarımız zaman zaman yavaşlar ve eski performanslarını sergilemezler. Bu gibi durumlarda yazılım problemleri mevcut değilse, donanımların fiziksel olarak temizlenmesi gerekebilir. Bizler de bu içeriğimizde Laptop temizleme işleminin nasıl yapılacağını anlatacak ve bilgisayarınızı eski performansına nasıl ulaştıracağınızı göstereceğiz.

Laptop Temizleme

Laptop, masaüstü bilgisayarlara göre daha küçük donanım ögelerine sahiptir ve bozulmaya daha elverişlidir. Bu yüzden dizüstü bilgisayar sahibi iseniz sürekli olarak temizlik yapmanız ve bilgisayarınıza iyi bakmanız gerekir. Fakat uzun süredir bilgisayarınızı temizlemiyorsanız ve bazı performans sorunları yaşamaya başladıysanız artık detaylı bir temizliğin vakti gelmiş demektir.

Dizüstü bilgisayarların fanları, klavye altı, donanım parçalarının etrafları, bulunduğu ortama göre tozlanabilmekte ve kir tutabilmektedir. Bu gibi durumlarda donanım ögeleri istenilen performansı sergileyemez ve bilgisayarın soğutmasında bazı problemler ortaya çıkar. Uzun süre temizleme işlemi gerçekleştirmezseniz, kalıcı donanım problemleri oluşarak bilgisayarınızın tamamen kullanılmaz bir hale gelmesine sebebiyet verebilir.

Laptop Temizliği Nasıl Yapılır?

Laptop temizleme işlemi genellikle dış yüzeyde yapılmakta ve böylece detaylı bir temizliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak aradan uzun süre geçmesi halinde içini açmanız gerekebilir. Bu işlem biraz detay gerektirme olup, konu hakkında tam bilginiz olmaması halinde uygulamamanız ve bir uzmana başvurmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde bilgisayara kalıcı zararlar verebilirsiniz.

Bilgisayarı Elektrikten Arındırın

Laptop temizliğini detaylı bir şekilde yapma kararı verdiyseniz ve bu konuda biraz da olsa bilgili olduğunuzu düşünüyorsanız, işe bilgisayarınızı elektrikten arındırma işlemini yaparak başlamalısınız. Bu noktada bilgisayarınıza bağlı olan tüm çevre ögelerini çıkarmalı ve son olarak bataryayı dizüstü bilgisayardan ayırmalısınız. Kapalı konumda olan bilgisayarınızı şarj aletinden de çıkardıktan sonra temizlik işlemine başlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızı Nasıl Açabileceğinizi Öğrenin

Eğer dizüstü bilgisayarınızın garantisi bitmediyse, bilgisayarınızı açmanız önerilmez. Çünkü bilgisayarınızın içini açmanız bir daha ücretsiz destek alamayacağınız anlamına gelmektedir. Açmak konusunda kararlı iseniz, modelinizi internet üzerinde aratarak kasanın nasıl açılabileceğini öğrenebilirsiniz. Bazı bilgisayarlar klavyeden klipsli yapıya sahip olsa da bazı bilgisayarlar için direkt olarak tornavida kullanmanız gerekebilir. Parçalama işlemini yaparken neyin nasıl geri takılacağını da unutmamanız gerekir.

Belirli Temizlik Malzemelerini Kullanın

Bilgisayar için kullanacağınız temizlik malzemeleri daha önce hiç kullanılmamış olmalıdır ve özel karışımlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Fakat genel bir temizlik için bir saç kurutma makinesi, pamuklu kulak çubukları ve mikrofiber bez ile az bir deterjan dolu su yeterli olacaktır. Tüm bu malzemeler ile bilgisayarınızı ıslatmadan detaylı bir temizlik yapmanız gerekmektedir. Fanları temizlerken kulak çubuklarını hafif ıslatabilir, diğer parçalar için ise mikrofiber bezi kullanabilirsiniz.

Tozları Gidermeyi Deneyin

Sahip olduğunuz bezler ve temizlik malzemeleri ile açtığınız bilgisayar içerisinde yer alan donanımları bastırmadan temizlemeye çalışın. Ayrıca donanımları ıslatmamaya ve yalnızca tozları gidermeye odaklanın. Bu noktada sıcak olamayan bir fön makinesini uzaktan tutarak tozların uçuşmasını sağlayabilirsiniz. Tozlardan arınan donanımlarınızın üzerinden hafif nemli bez ile geçerek tamamen temizliği sağlayabilirsiniz.

Toplama İşlemi ve Dış Temizlik

Temizliği yaptıktan sonra nemli yerlerin tamamen ıslaklıktan arınması için bir süre bekleyin. Bu süreçte kuru mikrofiber bez ile tekrar temizlik işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu süreçlerin tamamlandığından emin olduktan sonra bilgisayarınızı parçaladığınız gibi toplayın ve herhangi bir eksiklik olmamasına özen gösterin. Bu işlemden sonra bilgisayarınızın dışını da temizleyebilirsiniz. Ekrana fazla baskı uygulamadan nemli bez ile temizlik yapabilir ve diğer parçalar için de aynı bezi kullanabilirsiniz. Böylece bilgisayarınız tamamen temizlenmiş olacaktır.

Bir Uzmandan Yardım Alın

Yukarıda bahsettiğimiz Laptop temizleme işlemi için bir uzmandan yardım almanız, sorun yaşamamanız açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu yüzden konu hakkında bilginiz bulunmuyorsa mutlaka bu konu hakkında bilgisi olan kişilere başvurun. Aksi takdirde donanımlarınızda kalıcı hasarlar meydana getirebilir ve bilgisayarınızı açamayabilirsiniz.

İçeriğimizde tüm detaylarıyla laptop temizleme işleminin nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Umarız burada edindiğiniz bilgiler sayesinde sizler de bilgisayarınızı temizleyebilir ve eski performansına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli temizlik yapmayı ve bilgisayarınızın sağlığını kontrol etmeyi unutmayın!