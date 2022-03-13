Twitter kullanıcı adı sizin sosyal platform üzerindeki varlığınızı temsil eden en önemli ögedir. Bu yüzden kullanıcı adı dikkatli bir şekilde belirlenmeli ve kullanılmalıdır. Yanlış seçilecek bir isim insanların sizi bulmasını engellemesinin yanı sıra olumsuz tepkiler de almanıza yol açabilir. Bazı kullanıcılar zamanında yanlış kullanıcı ismi kullandıkları veya mevcut kullanıcı isimlerinden sıkıldıkları için bunu değiştirmek isteyebilirler. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz içeriğimizi okuyarak Twitter kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme

Twitter kullanıcı adları tamamen farklı ve benzersizdir. Bu yüzden sahip olduğunuz kullanıcı adı sizin Twitter platformu üzerindeki kimliğinizi de belirtmektedir. Fakat bazı durumlarda önceden belirlenmiş olan kullanıcı adları anlamsız veya yasaklı hale gelebilir. Bu da kişilerin Twitter kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusunu araştırmaya başlamasına sebep olur. Bilinenin aksine platform üzerinde sınırlı sayıda kullanıcı adı değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

Birkaç dakika içerisinde Twitter üzerinde sahip olduğunuz kullanıcı adını değiştirebilirsiniz. Ancak bu değişim işleminden sonra eskiden etiketlenmiş olduğunuz yerlerde eski kullanıcı adınız gözükecek ve insanlar buradan size ulaşım sağlayamayacaktır. Bunun yanında eski kullanıcı adınızla arama yapıldığında direkt olarak size ulaşılmasa da atmış olduğunuz Tweetler görüntülenebilecektir.

Kullanıcı Adı Belirleme Şartları

Twitter kullanıcı adı değiştirme işlemini yapmadan önce bilinmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları karşılamanız halinde hemen kullanıcı adınızı değiştirme talebinde bulunabilir ve birkaç dakika içerisinde sürecin sona ermesini sağlayabilirsiniz.

Kullanıcı adınızı ayda 1 kere değiştirebilirsiniz.

Yeni kullanıcı adı içerisinde yalnızca harf ve sayı kullanılabilir.

Kullanıcı adı 5 karakterden az, 15 karakterden fazla olamaz.

Bu şartları karşılıyorsanız yeni kullanıcı adı talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca alacağınız yeni ismin başka kimse tarafından da kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. Bir kullanıcı adı birden fazla kez alınamaz.

Twitter Kullanıcı Adı Değiştirme İşlemi

Bilgisayar üzerinden kullanıcı adınızı değiştirmek istiyorsanız, çok hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Değişiklik işleminin geri alınamayacağını kabul ediyor ve yukarıdaki şartları karşılıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.

Tarayıcınız üzerinden Twitter sitesine girin ve hesabınızla giriş yapın.

Ana sayfada sol taraftaki menüde “Daha Fazla” seçeneğine tıklayın.

Açılır menüde “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğini seçin.

En sağda yer alan “Hesap Bilgileri” yazısına tıklayın.

Şifrenizi girin ve ilerleyin.

En başta yer alan “Kullanıcı Adı” seçeneğine tıklayın.

Mevcut kullanıcı adınızı silerek yeni kullanıcı adınızı girin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonlar üzerinden twitter kullanıcı adınızı değiştirmek istiyorsanız farklı adımları uygulamanız gerekecektir. Ancak bu süreç de aynı bilgisayarda olduğu gibi kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Akıllı telefonunuzdan twitter kullanıcı adınızı değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Twitter uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sol üst köşede yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın.

Aşağıda yer alan “Ayarlar ve Gizlilik” yazısına dokunun.

Açılacak sayfada en başta yer alan “Hesabım” yazısına tıklayın.

En baştaki “Hesap Bilgileri” seçeneğine tıklayın.

“Kullanıcı Adı” yazan bölmeye tıklayın.

Yeni kullanıcı adınızı yazın ve “Bitti” butonuna tıklayın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni twitter kullanıcı adınız birkaç dakikalığına beklemeye alınacak ve onaylanacaktır. Bundan sonra işlemi geri döndürmeniz mümkün olmayacak ve takipçilerinize yeni kullanıcı adınız gösterilecektir.

Umarız içeriğimizden edindiğiniz bilgiler sayesinde Twitter kullanıcı adı değiştirme işlemini yapmayı başarmışsınızdır. Yeni kullanıcı adınızdan memnun kalmamanız halinde aradan bir süre geçtikten sonra yeni talepte bulunabilirsiniz. Talepte bulunmanın herhangi bir sınırı yoktur. Fakat yasaklı kelimeleri kullanmamaya dikkat etmeyi unutmayın.