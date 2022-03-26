QR Kod nasıl oluşturulur? sorusundan önce QR kod nedir? ona bakalım. QR kod birçok noktada farklı amaçlar için kullanılabilen küçük görseller olarak bilinmektedirler. Her QR kodlar benzersizdir ve farklı bir adrese yönlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde telefonlarımızın kamerasında da sıklıkla kullandığımız bu benzersiz resimler sayesinde birçok web sitesine ve dosyaya erişebilmekteyiz. Fakat birçok kişi bu kodları kullanırken oluşturulma sürecinin nasıl ilerlediği hakkında fikir sahibi değil. Eğer sizler de web adreslerinize veya işletmenize dair bir sayfaya yönlendirme yapmak istiyorsanız, içeriğimizi inceleyerek QR Kod nasıl oluşturulur? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

QR Kod Nasıl Oluşturulur?

QR Kod birçok amaç için oluşturulabilir. Gelişmiş bir şifreleme mantığına sahip olan bu anlamsız resimlerin her biri içerisinde farklı özellikler ve adresler barındırmaktadır. Bir QR Kod okuyarak herhangi bir web sitesine girebilir, bir yazı veya fotoğraf görüntüleyebilir, kripto para gönderimi ve alımı sağlayabilir, Wi-Fi ağına bağlanabilir ve PDF gibi dosyaları açabilirsiniz. Yalnızca telefonun kamerasına okutularak erişildiği için de oldukça kullanışlı olduğu düşünülmektedir.

QR Kod oluşturmak genellikle tamamen ücretsizdir ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Kodun içerisine istediğiniz bilgileri gömerek diğer kişilerin istediğiniz bilgilere erişmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca QR kod oluşturabileceğiniz birçok platform bulunmaktadır.

Web Siteleri Üzerinden QR Kod Oluşturma

Bugün QR Kod oluşturabileceğiniz sayısız web sitesi ve platform bulunmaktadır. İçerilerinde barındırdıkları özellikler sayesinde de çeşitli kodlar ve görseller oluşturarak, ücretsiz bir şekilde herkesle paylaşımını sağlayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz en bilinen QR kod oluşturucu platformları ise şöyle listelenebilir:

QR-code-generator

Pageloot

Free-QR

QRCodeg

Unitag

QR Net

QRCodeMatic

Bu web sitelerinden birine girdikten sonra QR kodunuzu hangi amaçla oluşturmak istediğinizi seçerek gerekli linki, metni veya dosyayı yükleyerek hemen oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında alacağınız ekran görüntüsünü ister telefonunuzdan isterseniz de çıktısını alarak paylaşabilirsiniz.

Telefon Uygulamaları ile QR Kod Oluşturma

Web tarayıcılarına erişiminiz yoksa ve telefonunuz üzerinden basit QR kodlar oluşturmak istiyorsanız, AppStore ve Play Store üzerinde bulunan QR kod oluşturucu uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bunlar web sitelerine göre daha basit bir yapıya sahip olsalar da kısa sürede QR kod oluşturabildikleri için birçok kişi tarafından tercih edilmektedirler.

QR Kod Oluşturucu (iOS)

QR CodeGenerator&Creator (iOS)

QR Creator (iOS, Android)

QR Oluşturucu (Android)

Barkod Oluşturucu (Android)

QR Menu (Android)

Yukarıda ilginizi çeken herhangi bir QR oluşturma uygulamasını indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bazı uygulamalar içerisinde ek özellikler barındırdığı için sizden ödeme talep edebilir. Bu özelliklere ihtiyaç duymazsanız başka oluşturma uygulamalarını indirebilir veya web sitelerini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

QR Kod Özelleştirme

Yeni QR Kod oluşturma platformlarının birçoğunda, oluşturulacak olan görüntünün düzenlenmesi imkânı sunulmaktadır. Böylece fotoğrafınızı renkli, daha farklı şekillere sahip ve üzerinde logonuzun bulunduğu versiyonlara getirebilirsiniz. Fakat bu tür özelleştirmeler için bazı ücretler ödemeniz gerekebilir. Bunun yanında QR Kod mantığını ve üretim tekniklerini öğrenerek sıfırdan kendi görselinizi oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda varsayılan QR kod okuma yazılımı bulunmuyorsa AppStore veya Play Store gibi uygulama mağazalarından QR Kod okuma uygulamalarını indirebilirsiniz.

İçerikte tüm detaylarıyla QR Kod nasıl oluşturulur sorusunu yanıtlandırdık ve ne çeşitte QR kodları hangi platformlar üzerinden oluşturabileceğinizi göstermeye çalıştık. Sizler de burada edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak kendinize özel QR kodlarınızı oluşturabilir ve arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.