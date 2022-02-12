Youtube para kazanma sistemi, bu platformda içerikler üretmeyi düşünen herkesin mutlaka bir kez araştırdığı konuların başında gelmektedir. Önceden çok kolay bir şekilde başvurulabilen para kazanma sistemi, günümüzde büyük değişikliklere uğramış ve bazı kuralları beraberinde getirmiştir. Bu yüzden şartları karşılamadan bu platformdan para kazanabilmeniz maalesef mümkün değildir. Yine de bu hedefler doğrultusunda kaliteli içerikler üreterek ve kitlenizi büyüterek sizler de Youtube üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. İçeriğimizde Youtube Para kazanma kurallarını inceleyecek ve bu konuya dair detayları sizlerle paylaşacağız.

Youtube Para Kazanma

Youtube, bugün birçok kişinin aktif olarak kazanç sağladığı bir platform olarak bilinmektedir. 2010’lu yıllardan bu yana yükselen Youtube kanallarının da etkisiyle, içerik üretmeyi düşünen birçok kişi buradan nasıl kazanç sağlayabileceğini araştırmaktadır. Önceki yıllarda herkesin kolayca kayıt olabildiği ve ilk videolarla bile kazanç sağlayabildiği Youtube üzerinde, talebin artması ile birlikte bazı kurallar ve kısıtlamalar ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Youtube üzerinde bir kanal oluşturmak ve içerik paylaşmak ücretsizdir ancak buradan gelir elde etmek için belli bir kitleyi kazanmak gerekmektedir. Bu durum bazı zamanlarda içerik üreticileri için zorlayıcı olsa da platformun daha sağlıklı ve kullanışlı olmasını sağlamakta, gereksiz ile kopya içeriklerin üretilmesini engellemektedir. Kendinize ait, özgün ve kaliteli içerikler üreterek kitleleri kendinize çekmeyi başarabilirseniz sizler de Youtuber olabilirsiniz.

Youtube Para Kazanma Kuralları Nelerdir?

Youtube üzerinde içerikler paylaşmaya başlayan ve belirli izlenme sayısına ulaşan biriyseniz, artık para kazanma vaktinin geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat para kazanma sistemini aktif edebilmek için bazı şartları karşılamanız gerekmektedir. Bu şartlara erişmeniz halinde başvurunuz otomatik olarak yapılacak ve en kısa süre içerisinde size geri dönüş sağlanacaktır. Youtube üzerinden para kazanmak için kanalınız aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

Hiç topluluk kuralları ihtarı almamanız gerekmektedir.

2 adımlı doğrulama sisteminin açık olması gerekmektedir.

Son 1 yıl içerisinde en az 1000 takipçiye sahip olmanız gerekir.

Son 1 yıl içerisinde en az 4000 izlenme saatine sahip olmanız gerekir.

Tüm bu durumları karşılamanız halinde Google ekibi tarafından tanımlı e-posta adresinize bir başvuru linki gönderilir ve son kontrollerden sonra kanalınız para kazanmaya uygun hale getirilir. Bundan sonrasında videolarınızda reklamlar gösterilmeye başlar ve sizler de buradan gelir elde edersiniz.

Adsense Kaydı ve Ödemeler

Youtube üzerindeki ödeme eşiği 200TL olarak bilinmektedir ve ilk paranızı kazanmaya başladığınızda bu seviyeye ulaşmanız gerekir. Bu seviyeye ulaştıktan sonra ise Google tarafından size bir onay kodu postası gönderilecektir. Fiziksel olarak alabileceğiniz bu kodu sisteme girerek banka hesabınızı tanımlayabilir ve ödeme talep edebilirsiniz. Ödemeler ise genellikle her ayın 22’si ile 26’sı arasında yapılmaktadır.

Bu süreçte vergi mükellefi olmanız ve vergilerinizi düzenli olarak ödemeniz de talep edilecektir. Ancak yeni çıkan vergi yasasına göre, bildiri yapmanız halinde alacağınız ödemelerden direkt olarak %15 stopaj kesilir ve banka hesabınıza öyle yatırımı gerçekleştirilir. Kısacası önce kazanç sistemini aktif etmeli ve daha sonrasında muhasebecilerden yardım alarak ödeme planlarınızı belirlemelisiniz.

Youtube para kazanma kuralları içeriğimizde bahsettiğimiz şekildedir ve bu durumları karşılamamanız halinde Youtube üzerinden para kazanabilmeniz imkansızdır. Bu sürece ulaşana kadar ise normal bir şekilde kaliteli içeriklerinizi üretmeli ve kitlenizi büyütmeye çalışmalısınız. Umarız sizler de en kısa süre içerisinde tüm şartları karşılar ve para kazanmaya başlarsınız.