Windows Defender kapatma, sürekli olarak zararlı yazılım uyarısı alan kullanıcıların araştırdığı bir konudur. Windows içerisinde kendisine ait olan bir virüs programı barındırmaktadır. Bu program Windows ile birlikte otomatik olarak kurulmaktadır. Ve bilgisayarı zararlı olabileceği düşünülen yazılımlara karşı korumaktadır. Herhangi bir yazılım yüklenmesi esnasında denetim gerçekleştirdiği için bazı yazılımların kurulmasına izin vermemektedir. Kullanıcılar zararlı olmadığını düşündüğü yazılımların bu şekilde engellenmesini istememektedir. Bu sebeple Windows Defender kapatma işlemini araştırmaktadır. Bilgisayara yüklenecek olan zararlı ve casus yazılımlara karşı önemli bir güvenlik duvarı oluşturan Windows Defender’in kapatılması riskli sonuçlar doğurabilecek olsa bile kullanıcıların bu işlemi gerçekleştirebilmesi mümkündür.

Windows Defender Kapatma – Windows 10

Windows defender kapatma işleminin uygulanabileceği iki farklı yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem olarak bilgisayarın programın ayarları kullanılarak devre dışı bırakma tercih edilmektedir. Bu yöntemin uygulanış adımları şu şekildedir:

Öncelikle bilgisayarının sol alt kısmında yer alan Windows simgesine tıklayınız.

Açılan menüden “Ayarlar” seçeneğine tıklayınız.

Ardından açılan sayfadan “Güncelleştirme ve Güvenlik” seçeneğine tıklayınız.

Ardından açılan seçeneklerden “Windows Güvenliği” seçeneğine tıklayınız.

Daha sonra ise “Koruma alanları” başlığı altında yer alan “Virüs ve tehdit koruması” seçeneğine tıklayınız.

Seçeneği devre dışı bırakınız.

Bu yöntemi kullanarak programın virüs taraması yapması engellenecektir. Bu doğrultuda program kapatılmış olacaktır.Bunun dışında programı tam anlamıyla devre dışı bırakmak için aşağıda bulunan regedit yöntemi uygulanmalıdır.

Windows Defender Kapatma – Regedit

Windows defender kapatma yöntemleri arasında en fazla risk barındıran yöntem regedit aracılığıyla kapatma yöntemidir. Bu yöntemi uygulanış aşamasında bilgisayarın temel ayarlarına da zarar verilmesi mümkündür. Bu sebeple dikkatli bir biçimde uygulanması şartıyla uygulanış adımları şu şekildedir:

Öncelikle bilgisayarının sol alt kısmında yer alan Windows simgesine tıklayınız.

Arama kısmına “regedit” yazınız ve bulduğunuz sonucu açınız.

Açılacak olan “Kayıt Defteri Düzenleyicisi” üzerinden birkaç adım uygulamanız gerekmektedir.

Sırasıyla şu klasörleri açınız: HKEY_LOCAL_MACHINE – SOFTWARE – Policies – Microsoft – Windows Defender

Son olarak açtığınız Windows Defender klasörünün üzerine sağ tık yapınız.

Açılan seçeneklerden önce “Yeni”seçeneğine, ardından ise“DWORD (32 bit) Değeri”seçeneğine tıklayınız.

Ardından klasörün içerisine Yeni Değer #1 adında bir dosya eklenecektir. Bu dosyanın ismini “DisableAntiSpyware” olarak değiştiriniz. (Yalnızca tırnak işaretlerinin içerisindeki ismi kullanınız.)

Adını değiştirerek oluşturacağınız dosyaya çift tıklayınız.

“Değer verisi” yazan bölümü 1 olarak değiştiriniz.

Ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.

Daha sonra ise bilgisayarınızı yeniden başlatınız.

Belirtilen adımların uygulanması durumunda Windows Defender kapatma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşecektir. Kayıt Defteri Düzenleyici kullanılarak gerçekleştirilen bu yöntem, dikkatli davranılarak tamamlanmalıdır. Dikkatsizlik sebebiyle gerçekleştirilebilecek hatalı işlemler, bilgisayarın diğer işlevlerinde hataların meydana gelmesine sebep olabilecektir. İşlemin uygulanması konusunda dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulunurken, bu işlemin yapılması da tavsiye edilmemektedir. Bilgisayarın karşılaşabileceği zararlı yazılımlara karşı bir güvenlik duvarı niteliğinde görev yapan Windows Defender’in kapatılması durumunda bilgisayar savunmaz kalabilecektir. Bu sebeple yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önemli bir tedbir olması açısında devre dışı bırakılmaması öncelikli tercih olmalıdır.