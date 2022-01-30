Trendyol Link ile Para Kazanma İşlemi

Trendyol Link ile para kazanma işlemi, özellikle yüksek kitleye erişebilme potansiyeline sahip kişiler tarafından araştırılan bir kazanç yöntemi olarak bilinmektedir. Satış ortaklığı kapsamında Trendyol tarafından destek sağlanan bu hizmette, yüksek kazançlar elde edebilmek ve bağımsız işinizi kurabilmek mümkündür. Eğer sizin de yüksek takipçiye sahip bir sosyal medya hesabınız veya çok ziyaretçi çeken bir web siteniz bulunuyorsa, hemen Trendyol Link ile para kazanma hizmetine başvurabilirsiniz.

Trendyoldan Nasıl Para Kazanılır?

Trendyol hem satıcılara hem alıcılara hem de aracılara birçok hizmet sunmakta ve her bir kişiye kazanç kapısı oluşturmaktadır. En basitinden Trendyol platformu üzerinden bir alışveriş yapsanız bile Cashback alarak hem ürünü daha ucuza alır hem de para kazanmış olursunuz. Fakat bu platformda ciddi miktarlarda kazanç elde edebilmek de mümkündür. Trendyol üzerinde kendi ürünlerinizi satarak kazanç sağlayabilir, paylaşımlarınızla para kazanabilir veya link paylaşabilirsiniz.

Trendyol Link ile Para Kazanma

Trendyol Link ile para kazanma ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi büyük bir kitleye hitap eden kişilerin başvurduğu ve ciddi gelirler elde ettikleri sisteme verilen isimdir. Sizler de bu işten para kazanabilmek için hemen Trendyol firmasına “Satış Ortaklığı” adı altında başvuru yapabilirsiniz. Bu link içerisine birden fazla ürün ekleyerek bu ürünleri başkalarının görmesini sağlayabilir ve tıklama ile satış başı kazanç elde edebilirsiniz.

Genelde Trendyol link paylaşımları Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılmaktadır. Burada siz bir Trendyol hesabı paylaşırsınız ve takipçileriniz bu adrese tıklayarak alışveriş yaparlar. Hem incelemeye hem de alışverişe göre pay alabilmeniz mümkündür. Bu süreçte ne kadar çok takipçiniz ve etkileşiminiz bulunuyorsa geliriniz o kadar çok fazla olacaktır.

Trendyol Influencer Başvurusu

Hemen link paylaşarak kazanç elde etme sistemine başvurmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor. Başvurunuz birkaç gün içerisinde değerlendirilecektir ve size geri dönüş sağlanacaktır. Fakat öncesinde 10.000’den fazla takipçiye sahip olmanız, etkileşimlerinizin tamamen doğal olması ve başka bir işletme ile anlaşmanızın bulunmaması gerekmektedir. Bunun yanında fatura kesmeniz için bir işletme belirtmeniz gerektiğini de unutmayın. Bundan sonra aşağıdaki adımları uygulayarak başvuru yapabilirsiniz.

Trendyol Influencer Başvuru sayfasına girin.

Adınız, soyadınız, TC. Kimlik numaranız gibi temel bilgileri doldurun.

Sayfayı aşağıya kaydırarak paylaşım yapacağınız hesaba dair bilgileri girin.

Kendi beden ve boy bilgilerinizi işaretleyin.

Hangi alanlarda ne tür ürünleri paylaşacağınızı seçin.

Başka bir işletme ile anlaşmanız olup olmadığını belirtin.

Gerekli formları okuyun ve onaylayın.

Başvuruyu tamamlayarak onay sürecine gönderilmesini sağlayın.

Başvurular genellikle birkaç gün içerisinde incelenir ve tüm şartları karşılamanız halinde onaylanır. Bundan sonra yapmanız gereken birden fazla işletmenin satmış olduğu ürünleri sayfanıza eklemek ve bu sayfayı sosyal medya üzerinden paylaşmaktır. Böylece alacağınız etkileşime ve alışverişe göre kazanç elde etme süreciniz başlayacaktır.

Trendyol Link Kazanç Sistemi

Trendyol Link para kazanma yöntemi içerisindeki kazanç sistemi paylaşılan ürünlere ve hesabınızdaki takipçi sayısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak “Satış Ortaklığı” kapsamında bir iş olduğu için, satılacak ve incelenecek ürünlerden kar alırsınız. Bu oran da genellikle aşağıdaki gibidir.

Ortalama fiyatlı ürünlerde satış başına %20 oranında kar verilmektedir. 1000TL’lik ürün satışında genellikle 100 ile 200TL arasında kazanç sağlanır. Vergilerin hesaplanması ile bu gelir düşebilir.

10000 Tıklama başına ortalama 100TL kazanç sağlanmaktadır. Hesabın takipçi sayısına göre bu kazanç oranı artıp azalabilmektedir.

Çok fazla koleksiyona sahip olunması ve çok fazla inceleme alınması durumunda daha yüksek oranlı ödemeler yapılmaktadır.

Trendyol içerisinde yer alan işletmeler ile anlaşmalar sağlanarak direkt olarak yüksek reklam ödemesi yapılabilmektedir.

Görüldüğü üzere Trendyol Link paylaşma sistemi ile yüksek seviyelerde kazanç elde edebilmek mümkündür. Fakat Trendyol firması genellikle 50000 takipçi altındaki hesaplar ile anlaşma sağlamamaktadır. Ayrıca fatura kesebilecek bir durumunuz bulunmuyorsa bu işi yapamayacağınızı belirtmemiz gerekiyor.

Trendyol Ödemeleri Nasıl Alınır?

Eğer bireysel hesap üzerinden tanıtımlar yapan bir Influencer iseniz ödemeler bağlı olduğunuz şirkete veya direkt olarak sizin Trendyol cüzdanınıza aktarılır. Fakat ödemeler aylık olarak yapılmaktadır ve satış üzerinden direkt kar elde etme gibi bir şansınız bulunmamaktadır. Bunun yanında yapmış olduğunuz marka iş birlikleri gibi durumlarda, Trendyol direkt olarak banka hesabınıza ödemeyi göndererek fatura talep edecektir.

Kısacası, bu sistem üzerinde kar elde etmeniz durumunda paranızı resmi durumlar dahilinde sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz. Her ay değişen karınız olsa da Trendyol için minimum ödeme tutarı bulunmamaktadır. Zaten yüksek takipçiye sahip bir hesabınız bulunuyorsa direkt olarak yüksek kazançlar elde etmeye başlayabilirsiniz.

İçeriğimizde tüm detaylarıyla Trendyol Link ile para kazanma nasıl yapılır sorusunu yanıtlandırmaya çalıştık. Umarız bu sistem hakkında aradığınız tüm bilgilere ulaşabilmiş ve sizler de başvurunuzu yapabilmişsinizdir. Daha fazla ek gelir elde etmek için Trendyol firmasının diğer para kazanma yöntemlerini de inceleyebilirsiniz.