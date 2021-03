Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri ve S9 Plus İncelemesi

Samsung‘un en çok tercih edilen serisi içinde bulunan S9 Plus, sadece daha büyük bir ekran sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çift kamera ve daha fazla RAM ile karşımıza çıkıyor. Yeni rakiplerine rağmen Samsung Galaxy S9 Plus, büyük ekranı ve mükemmel kameraları sayesinde şirketin en gelişmiş Akıllı telefonlarından biri olmaya devam ediyor.

Galaxy S9 Plus Fiyatı

4.534 TL’den başlayan fiyatlarla piyasada bulunabilen Samsung Galaxy S9 Plus, çift lensli kameradan da yararlanıyor ve önceki yılın Note 8 ile aynı telefoto özelliklerini taşıyor. Büyük boy 6,2 inç kavisli ekranı ve düşük ışığı engelleyen çift lensli kameraya sahip Samsung Galaxy S9 Plus, en çok tercih edilen uygun fiyatlı ve kaliteli telefonlar arasında yerini alıyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Tasarımı

Samsung Galaxy S9 Plus, Corning Gorilla Glass 5 ve alüminyumdan yapılmış şık bir kasaya sahip. Selefinden daha köşeli bir görünüme sahip olmasına ve 17 gram daha ağır olmasına rağmen hoş bir his veriyor. Gece yarısı siyahı, mercan mavisi ve leylak moru renk seçenekleri ile adeta büyülüyor.

Yapı kalitesi oldukça yüksek olan S9 Plus’ta boşluklar minimum ve eşit olarak dağıtılmış. Yüksek kaliteye sahip bu akıllı telefonun, yüksek bir burulma direnci vardır. Bununla birlikte, kasanın içinden gelen bazı hafif gıcırtı sesleri duyuluyor. Galaxy S9 Plus, kapsamlı bir düşme testinde değerini kanıtlaması gereken bir Stiftung Warentest (bir Alman tüketici kuruluşu) anketinde yer aldı. Selefinin aksine, testi sadece birkaç küçük çizikle geçti. Samsung‘un bu konuda, bu kadar etkili bir şekilde geliştiğini görmek güzel.

Galaxy S9 Plus Ekran Özellikleri

Galaxy S9 Plus, Samsung‘a ait 6.2 inçlik SuperAMOLED ekrana ve 18.5: 9 en-boy oranına sahip.

Otomatik modda maksimum 631 nit parlaklık ölçülen telefonda, kaydırıcıyı tamamen yukarı çevirdiğinizde elde edebileceğinizden daha az nit alabiliyorsunuz. Bu durum, S8 Plus’ta da geçerliydi. Otomatik parlaklık modunda S9 Plus, gayet iyi bir performansla yeteri miktarda aydınlatma sağlıyor.

Galaxy S9 Plus Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy S9 Plus‘ın ön kamerası, önceki modelde kurulu olanla aynı özellikleri taşıyor. 8 MP, f / 1.7 diyafram ve hatta otomatik netleme sunan S9 Plus, çok sayıda ayar ve filtre de barındırıyor. ‘’Özçekim odak’’ özelliği sayesinde ön kamera, nesneyi bulanık bir arka planla çerçeveleyen fotoğraflar çekebiliyor. Gün ışığında çekilen fotoğraflar oldukça iyi ve yüksek netlik ile dinamik yeteri kadar tatmin ediyor.

Ön kamera, videoları 18.5: 9 (2224×1080 piksel) ve QHD (2560×1440 piksel) dahil olmak üzere çeşitli formatlarda kaydedebilirken, kare hızı ise 30 FPS ile sınırlı kalıyor.

S9 Plus, arka tarafında çift kamera bulunan Galaxy S serisine ait ilk akıllı telefon özelliğini taşıyor. Samsung, Galaxy Note 8 için kullanılana benzer bir çözümle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Daha küçük Galaxy S9 için de kullanılan ana kameraya ek olarak, portreler için bokeh efektini iyileştirmenin yanı sıra optik yakınlaştırma işlevi görmesi beklenen ikinci bir lens de mevcut.

Samsung Galaxy S9 Plus, nihayet Ultra HD’de saniyede 60 kareye kadar video kaydedebiliyor. Renkler oldukça doygun ve video kayıtları son derece iyi. Tek kötü yanı ise bu ayarlarda maksimum kayıt süresinin beş dakika ile sınırlı kalması. 30 fps ile UHD’de veya 60 fps ile Full HD’de, on dakika gibi bir sınır yer alıyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Performansı

Galaxy S9 Plus, Qualcomm Snapdragon 845 yonga setini veya Samsung‘un kendi Exynos 9810‘unu kullanması sayesinde test edilen en hızlı Android telefonlardan biri olarak listeye giriyor. S9 ile 6,2 inç ekranda çoklu görev için daha fazla boşluğa sahip olacak, kusursuz 3D oyunların keyfini çıkaracak ve Samsung Dex üzerinde sanallaştırılmış uygulamaları rahatlıkla çalıştıracaksınız.

Yonga çekirdeklerini sınırlarına kadar zorlayan kıyaslama uygulamalarında S8 Plus ve Note 8 performansına göre %30’luk bir hız artışı gösteren S9 Plus, daha önemli bir özellik olarak gerçek dünya deneyiminde herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermedi.

Galaxy S9 Plus Pil Ömrü ve Şarj

3.500mAh kapasiteli bir bataryası olan S9 Plus, kendinden önceki modellerle kıyaslandığında daha büyük batarya özellikleri taşıyor.

90 dakika boyunca döngülü bir HD video çalıştıran testte pil, %100’den %87’ye düştü. S9 Plus’la birlikte verilen şarj cihazıyla sadece 15 dakika hızlı şarj etmek onu % 0’dan %19’a ve 30 dakikada %38’e getiriyor. Pil yüzdesinin %100’e ulaşması, 1 saat 41 dakika sürüyor.