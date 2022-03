Samsung Galaxy Note 10 Lite İncelemesi

Samsung Galaxy Note 10 Lite, garip bir canavar; iyi tanımlanmış bir hedef kitlesi olmayan akıllı telefon olmasına rağmen sağlam bir kamera sistemi, iyi bir ekran, benzersiz S Pen ve daha fazlasıyla diğer üretici firmaların telefon modellerine karşı kolayca ayakta durabiliyor.

Kullanılabilirlik

Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A71‘e çok benziyor. Ekran paneli oldukça ince çerçevelere sahipken, selfie kamerası kesikli, büyük, düz bir cam levha içerisinde yer alır. Arka kısmının kavisli cam olması sayesinde Note 10, avucunuzun içine daha ergonomik bir uyum sağlar.

Tasarım

Hemen hemen her açıdan bakıldığında, telefonun tasarımı oldukça modern. Ekranın üst kısmında delikli bir selfie kamerası bulunurken, ekran içi parmak izi sensörü, biyometrik güvenlik görevini yerine getiriyor.

S Pen, göze çarpmayan zarif bir görünüme sahiptir. Telefonun arkasında ise üçlü kamera dizisi, zevkli bir ‘set üstü ocak’ görünümünü andıran bir alana yerleştirilmiştir.

Note 10 Lite’ın sahip olduğu boyutlar nedeniyle, tek elle kullanım mümkün olsa da pek tercih edeceğiniz bir kullanım şekli olmayacaktır. 199 gramlık ağırlığı nedeniyle büyük eller dışında herkes için kramp yaratacak boyutu, küçük ellere sahip olan kişiler için işkence halini alabiliyor.

Cihazda bulunan tüm düğmeler, cihazın sağ tarafında bulunuyor. 3,5 mm kulaklık jakının dahil edilmesi oldukça hoş karşılanırken, solo mono hoparlör için yetersiz diyebiliriz.

Üç farklı renk seçeneği imkanı sunan cihaz, her bir renk modelinde aynı parlak kaplamayı sunuyor, ancak daha açık renkler parmak izlerini gizlemek için daha iyi iş çıkarıyor.

Ekran

Galaxy Note10 Lite, normal 20: 9 en-boy oranından, daha uzun bir 1080×2400 piksel çözünürlüü olan 6,7 inç ekrana sahip. Samsung‘un sunduğu bütçe odaklı Note 10 Lite, bir AMOLED ekran taşıyor.

Note10 Lite ekranının parlaklık performansı, diğer orta sınıf Samsung’lara ve geçmiş dönem adroid cihazlara benzerlik gösteriyor. S10 veya Note10’da olduğu gibi uyarlanabilir parlaklık etkinleştirildiğinde 800nit parlaklık değeri alamadık, ancak doğrudan ışık altında 622nitlik bir tepe değeri fazlasıyla yeterliyken, manuel kaydırıcı işlemi altında yaklaşık 400nit’e ulaşabiliyorsunuz. Minimum parlaklık ise 1.8 nit oranıyla gayet iyi olduğunu gösterdi.

Kamera

Galaxy Note 10 Lite;normal, ultra geniş açılı ve telefoto kamera ile klasik bir düzene sahip. Bunların hepsi mükemmel şekilde kullanılabiliyor ve deneysel bir makro kamera yerine bir telefoto lensiniz olduğu gerçeğinden oldukça keyif alıyorsunuz. Lite takma adını taşımasına rağmen, kameralar iyi bir iş çıkarıyor. Renkler dengeli ve doğal, ancak bazen biraz donuk olabiliyor. Bir kameradan diğerine geçmek, diğer telefonlarda gördüğümüz gibi renk üretiminde ciddi bir değişikliğe neden olmuyor. Ayrıntılar ise net, ancak aşırı keskin değil.

Note 10 Lite’da yüksek dinamikli sahneleri yakalamada çok ama çok iyi. Gölgelerdeki nesneleri net bir şekilde görebiliyorsunuz, ancak telefonun, görüntüleri düzgün bir şekilde birleştirmek için uğraştığı yerlerde, genellikle HDR gölgelenmesini de (nesnelerin etrafında bir aura efekti) göreceksiniz. Başka bir deyişle; dinamik bir sahnedeki her şeyi kesinlikle görünür kılacaktır, ancak onu izleyen kişi için fotoğrafta “sahte” bir şey olduğu hissi olacaktır.

Canlı Odak (Samsung’un Portre Modu) etkileyici bir şekilde doğru çalışıyor. Özçekim modunda, Canlı Odak sabit ve çoğunlukla doğru çalışırken, kullanımı oldukça keyif verici oluyor.

Video çözünürlüğü varsayılan olarak 1080p’ye ayarlanmış, ancak Note 10 Lite aslında 4K video çekebiliyor. 30 FPS’de, video kaydetme sürecinde bile üç kamera arasında geçiş yapmakta özgürsünüz. Bu da çoğu orta kademe telefonun yapmadığı başka bir şey. Note 10 Lite, 60 FPS 4K’yı destekliyor, ancak bu sizi yalnızca ana kamerayı kullanmakla sınırlayacaktır.

Video kliplerin kalitesi oldukça iyi; dinamikler son derece iyi işlenirken, ayrıntılar korunuyor ve renkler doğal kalıyor. Yürürken bir klip kaydetmek biraz zorlu olsa da videolar oldukça akıcı bir şekilde çıkıyor. Süper Dengeli sabitlemeyi etkinleştirme seçeneğiniz var, ancak bu özellik, ultra geniş veya telefoto kameraları kullanmanızı engelleyecektir.

Performans

Galaxy Note 10 Lite, Android 10’un üstünde, Samsung‘un One UI’ı ile birlikte geliyor. Android 10’un yanı sıra, Samsung’un güncellenmiş One UI 2’si var.Bu da zaten evrensel olarak sevilen, Galaxy S10‘da tanıtılan One UI üzerinde küçük rötuşlar getiriyor. Bu küçük rötuşlardan birkaçı kullanıcı arayüzünde gerçekleştirilmiş, ancak Android 10 tarafından getirilenler de mevcut.

Oyunlar, oldukça iyi çalışıyor, ancak yüksek grafik ayarlarında PUBG oynamak, cihazı fazla yorabiliyor. Aynı fiyat noktasında, rakiplerine karşı OnePlus ve Realme, paranın karşılığını daha fazla veriyor olsa da çoğu insan için Samsung, yeterli güce sahip olduğunu kanıtlayacak.

Pil Ömrü ve Şarj

Galaxy Note10 Lite, Note akıllı telefon serisindeki pil kapasitesi rekorunu 4,500 mAh olarak belirleyerek, mevcut en iyi Note Plus’ı geride bıraktı.

Galaxy Note10 Lite‘tın pil ömrü, sağlamdan da öte sonuçlar verdi. Wi-fi üzerinden web taraması ile yapılan testte hem Note 10 Plus (12 saat 7 dakika) hem de Note9‘a (12 saat 36 dakika) göre Note 20 Lite, 14 saat 37 dakika gibi bir dayanıklılık gösterdi. Galaxy Note10 Lite‘ın genel dayanıklılık derecesi ise 92 saat olarak belirlendi.