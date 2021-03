Samsung Galaxy M51 Özellikleri ve İncelemesi

Samsung Galaxy M51, şimdiye kadarki en pahalı Samsung M serisi cihazıdır. Devasa bir pil, Süper AMOLED panel ve Snapdragon yonga setine sahiptir. M51’de öne çıkan en belirleyici özellik ise bataryadır. Bu cihaz, sizi hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratmayacak tam 7000MAH Batarya ile 4 güne kadar varan şarj süresi…

Samsung M51 Fiyatı Ne Kadar ?

Galaxy M51 3.499 TL’den başlayan fiyatlarla hali hazırda günümüzde bulunabiliyor. Samsung M51 M serisinin şimdiye kadarki en iyisidir. Bu sefer, cihaz tüm departmanlarda parlıyor ve çılgın pil ömrü ile şu anda piyasada bulunan hemen hemen her telefondan daha iyi performans gösteriyor.

Samsung M51 Tasarımı

M serisi her zaman büyük bir gövdeye sahip olan Samsung‘un, aynı özelliği Galaxy M51 için de geçerli; ancak Samsung, bu cihazla kendini bu bir sonraki seviyeye taşıyor. Kutudan çıkar çıkmaz, cihazın içinde bulunduğu devasa pil sayesinde ağır bir his uyandıran Galaxy M51, 213 gram ağırlığa sahip. Ayrıca M51, 9,5 mm’lik boyutuyla da oldukça kalın. Elde sağlam bir his veriyorken, cam arka yüzü daha iyi bir kavrama deneyimi sağlıyor ve diğer telefonlar gibi kaymıyor. Cihazın parmak izi sensörü ses açma kısma tuşunun hemen altında yer alıyor, bir önceki telefonunuz note serisi ise ekran açma tuşunun ses tuşlarının altına alındığını düşünebilirsiniz ve bu tuş aynı zamanda parma izi sensörüdür.

Cihaz elde sağlam görünse de ağırlığı nedeniyle uzun süreli aramalarda, sosyal medya ve oyun oynama kullanımlarında rahatsız edecek bir yapıya sahip. Tüm gün boyunca ağır bir cihaz taşımaya hazır olmayanlar için kullanışlı olduğunu dile getirmek oldukça zor. Bir M51 kullanıcısı olarak bu detay büyük ellerimden dolayı benim için yorucu değil ve keyifli bir hissiyat sunuyor.

Galaxy M51; mono alt hoparlör, mikrofon, Type-C bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Bununla birlikte Samsung, cihaz oldukça kalın olduğu için ayrıca 3,5 mm kulaklık jakı da eklemiş. Sağa doğru, parmak izi tarayıcısı ile entegre edilmiş güç düğmesi ve hemen üzerinde ses düğmeleri yer alıyor. Parmak izi tarayıcıya tek elle ulaşmak oldukça basit. Üst kısmında ikinci bir mikrofon ve sol tarafında bir SIM kart tepsisi buluyor.

Samsung M51 Ekran Özellikleri

Samsung Galaxy M51, yüksek 20: 9 en-boy oranına sahip, 6,7 inç Super AMOLED Plus Infinity-O panel ile Full HD + çözünürlük sunuyor. Ekran, ek koruma için Gorilla Glass 3 katmanıyla korumaya alınmış. M51‘in ekranının oldukça büyük ve uzun olması, phablet çağına geri dönülmüş hissini veriyor. Büyük ve uzun ekranı sayesinde video ya da oyun gibi içeriklerin kullanılması oldukça keyifli bir hal alıyor. M51, HDR desteğine sahip olsa da videoları yalnızca YouTube‘da izleyebildik. Aynı özelliği ne yazık ki Netflix’te uygulayamadık.

AMOLED panele sahip olması sayesinde derin siyahlar, yüksek kontrast ve canlı renkler elde edebiliyorsunuz. Canlı ve doğal seçenekleri arasında tercih yapmanızı sağlayan özelliklere sahip M51’in, doğal modlarında spektrumun daha sıcak görünmesi ve en iyi deneyimi elde etmeniz için canlı moda almanızı ve beyaz dengesini daha soğuk tarafa yönlendirmenizi öneriyoruz. Ayrıca, Samsung tema mağazasından ulaşabileceğiniz birçok tema sayesinde ‘’Her Zaman Açık Ekran’’ özelliğini kullanarak ekranınıza canlılık katabilirsiniz.

Görüş açıları gerçek anlamda iyi olan M51’in ekranı, güneş ışığı altında da okuyacak kadar parlaklık da sağlıyor. İyi bir panele sahip olması sayesinde, Galaxy M51’de şovları ve videoları izlemek keyif verdi.

Samsung M51 Kamera Özellikleri

Galaxy M51‘in arka yüzünde, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 64MP Sony IMX682 birincil sensörü, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ultra geniş sensör, 5MP derinlik sensörü ve 5MP makro sensör içeren dörtlü kamera yığını yer alıyor. Ön yüzünde ise f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP selfie kamerası bulunuyor. Kameralar, Galaxy M31’lerle büyük benzerlikler gösteriyor.

Birincil kamera, gün ışığında büyük miktarda ayrıntı, keskinlik ve dinamik aralık ile mükemmel görüntüler üretiyor. Renkler, hafif ve aşırı doygunluk ile düzgün görünüyor. Yeşil, Kırmızı ve Mavi gibi renkler, gerçekte olduğundan daha gelişmiş ve canlı görünüyor. Genel olarak görüntü işleme oldukça iyi. Birincil kamera performansı OnePlus Nord’dan biraz daha iyi durumda. 64MP modunda çekilen fotoğraflar mükemmel ayrıntılarla eklerken, görüntüyü biraz daha keskinleştiriyor, ancak sonuç olarak biraz daha fazla ayrıntı elde ediyorsunuz.

Geniş açılı lens, görüntünün içine 123 derecelik bir görüş alanı ve çok daha fazlasını getiren 12 MP’lik bir atıcıya sahip. Aynı zamanda renk ve dinamik aralığı büyük ölçüde koruyan geniş açılı lens, keskinleştirilmiş görüntülerin üstesinden geliyor.

Sizin için M51 ile çektiğimiz bir kaç örnek görüntü(görüntüler whatsapp ile aktarılırken whatsapp sıkıştırmasına maruz kalmış malesef)

Samsung M51 Performansı

Önceki Samsung M serisinin kötü denebilecek özelliklerinden biri de performans sorunuydu. Bu sorun, esas olarak Samsung’un Qualcomm’dan ve şirket içi Exynos SoC’lerden seçtiği düşük güçlü yonga setinden kaynaklanıyordu, ancak bu sefer Samsung, duvarlarını yıkarak Snapdragon 730G yonga setini Galaxy M51’e eklemeyi başardı.

CoD Mobile, Asphalt gibi oyunların yüksek ayarlarda oynanmasına karşılık hiç zorluk yaşamadık. Oyun oldukça duyarlıydı ve herhangi bir ısınma sorunu ise oluşmadı. Snapdragon 730G, son derece güçlü bir yonga setine sahip iyi özellikte bir işlemci. Aynı zamanda oyun oynama gibi ağır görevleri büyük ölçüde yerine getirebiliyor.

Samsung Galaxy M51 Pil Ömrü ve Şarj

Samsung, Galaxy M51 ile 7.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya sunuyor ve Type-C bağlantı noktası üzerinden 25W şarjı destekliyor. Tam şarj, yaklaşık olarak iki saat sürüyor, hızlı şarj modu aktifken ortalama 80 dakikada tam dolu olabiliyor batarya. Pil kapasitesi göz önüne alındığında bu süre, oldukça kabul edilebilir bir süre haline geliyor.

Galaxy M51 ile aldığımız pil ömrü oldukça dikkat çekiciydi. Sürekli kullanımda bile cihazı iki gün boyunca şarj etmeden kullanmaya devam ettik.

Ekran süresi, gerçekten inanılmaz derecede etkileyici. Wi-Fi kullanımı, üç cihaza bağlı Bluetooth, sosyal medya, akış, kamera, oyun ve telefon görüşmeleri ile düzenli olarak yaklaşık 13 ila 14 saatlik kullanım sonrası bu pilin oldukça çılgın ve dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Birinci ağızdan bir kullanıcı yorumu olarak ise, aşırı aktif bir kullanıcı değilseniz 4 gün şarj süresi size heyecan verici gelebilir! oyun oynamayan ve günlük 3-4 saat kadar sosyal medya ve internet tarayıcısı kullanan bir kullanıcı olarak 4 gün tam şarj kullandım, günde 1-2 kez şarja taktığım telefonumdan sonra (Note 5 Serisi idi cihazım) harika bir his sarj aletine bagımlı kalmamak.

Aynı kulvarda diğer telefonlarla kıyasladığımızda , kesinlikle tercih edilesi bir telefon Galaxy M51…