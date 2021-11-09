Samsung Galaxy M31s İncelemesi

Samsung, Galaxy M31s adlı halefini piyasaya sürdü. Samsung Galaxy M31, net AMOLED ekranı ve rakiplerinden ayrılmasına yardımcı olan büyük bataryası sayesinde bütçe segmentinde iyi bir etki yaratmayı başardı. Yeni Galaxy M31s, her ikisi de Galaxy M serisi için bir ilk olan Infinity-O ekran ve Single Take kamera özelliğine sahip.

Fiyat ve Kullanılabilirlik

Kasım 2021 itibari ile 3100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Samsung Galaxy M31s, Galaxy M serisinin kardeşleri ile karşılaştırıldığında yeni bir tasarıma sahiptir. Son zamanlarda, Galaxy A51 ve Galaxy A71 de benzer ekranlarla piyasaya sürüldü. Bu nedenle Galaxy M31‘lerdeki aynı tasarım, onu birinci sınıf görünmesini sağlıyor. Çerçeve boyutu fiyat için kabul edilebilir, ancak birkaç kişi merkezdeki kamera deliğini biraz rahatsız edici bulabilir.

Tasarım

Galaxy M31s, sadece yeni M serisi telefonlara değil, aynı zamanda Samsung’un 2020 akıllı telefonlarının çoğuna oldukça benzer bir tasarıma sahip. Göze çarpan tasarımı, ekranın üst kısmına merkezi olarak yerleştirilmiş delikli kamera ve telefonun arka sol üst köşesindeki kamera grubu gibi şeyleri içeriyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, kamera kesimi oldukça küçük ve ekranda fazla yer kaplamıyor. Elbette, tam ekran içerik tüketirken biraz dikkat dağıtıcı olacaktır, ancak çentik vecephenin geri kalanı oldukça mütevazı görünüyor. Köşeler, her yerde çok az belirgin çerçevelerle birlikte kare görünüme sahip. İşin iyi yanı, kenarların tamamen düz. Bu sayede, sadece daha ince çerçeveler uğruna kavisli bir ekranla gelen tüm sorunların üstesinden gelmek zorunda değiliz.

Galaxy M31s, güç düğmesinde yerleşik parmak izi tarayıcısına sahiptir. Bu özellik, önceki M serisi telefonlarda bulunan geri düğmesinden çok daha zarif bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bunu, Samsung’un daha gelişmiş cihazlarındaki ultrasonik parmak izi tarayıcısı olan ve ultrasonik tarayıcı hakkında mütevazı kapasitif sensörden daha fazla şey söyleyen, vurma veya kaçırma olayına tercih ediyoruz.

Galaxy M31s‘deki parmak izi tarayıcısı mükemmel çalışıyor. Telefonu sol elinizde tutuyorsanız garip olabilir, ancak sol işaret parmağınızı taraması için eğitebilir ve biraz pratik yaparak kilidini oldukça hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

Yapı kalitesi açısından Galaxy M31s, sert plastik çerçeve sayesinde sağlam bir his veriyor. Arka kısım da plastik ve parlak görünüm, kolayca çizilebileceği anlamına geliyor. Telefon, Galaxy M31’den daha ağır, ancak içinde 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya olduğu düşünüldüğünde o kadar ağır olmadığını göreceksiniz.

Ekran

Galaxy M31s, 6.5 inç, 2400×1800 çözünürlüklü bir AMOLED panele sahip. Daha önce de belirtildiği gibi, ekranın üst orta kısmında ön kamera için bir kesik var. Panel düz ve Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış. Cam, ekranla doğrudan temas halinde görünmüyor ve küçük ama göze çarpan bir boşluk var gibi duruyor.

Modern bir Samsung OLED panelden bekleneceği üzere ekran mükemmel kalitede. İyi görüş açıları ile yeterince parlak oluyor. İyi renk doğruluğuna sahip, ancak geniş renk gamlarını desteklemiyor. Bununla birlikte, genel ve doygun bir görünüm için canlı profile ayarlayabiliyorsunuz.

Ekran 60 Hz ve bu, çoğu müşteri için büyük olasılıkla sorun olmayacaktır. Bununla birlikte, yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana oluşturmaya başlayan bütçe telefonlarının sayısının artmasıyla birlikte, Samsung‘un programa girmesi ve orta sınıf cihazlarında en az 90Hz’lik bir ekran bulundurması gerekiyor.

Kamera

Samsung Galaxy M31s, dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 megapiksel birincil kameranın f / 1.8 diyafram açıklığı var. Ayrıca, 123 derecelik görüş alanına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü de mevcut. Kamera uygulaması, diğer üst düzey Samsung cihazlarındakilere çok benziyor.

Galaxy M31s, 64 megapiksel birincil sensörünün çıkışını gruplayarak, varsayılan olarak 16 megapiksel çekimler yapıyor. Gün ışığında, telefon ışığı doğru bir ölçüm için hızlı ve AI, sahneleri hızlı bir şekilde algılayabiliyor.

Gün ışığında çekilen fotoğraflar keskin ve yeterli ayrıntıya sahip. Fotoğraflardaki metin %100 büyütüldükten sonra bile okunaklı bir hal alıyor. 64 megapikselde çekim yapma seçeneğiniz var, ancak varsayılan 16 megapiksel çözünürlük daha rahat çalışıyor.

Geniş açılı kamera daha geniş bir görüş alanı sunuyor, ancak bozulma var ve fotoğrafların kenarları eğri çıkıyor. Çözünürlük, bu çekimleri kırpabileceğiniz kadar yüksek, ancak ayrıntı düzeyi, birincil kameranın ürettiği ile karşılaştırıldığında daha düşük. Yakın çekimler iyi ayrıntılara sahip ve telefon, arka plan için hoş görünen yumuşak bir bokeh efektini yönetebiliyor.

Gece modunda fotoğraf çekmek, bazı kırpmalara neden olabiliyor. Fotoğraflar çok parlak değil, ancak biraz daha iyi ayrıntıya sahip.

Performans

Galaxy M31s, sekiz çekirdekli CPU (4x 2.3GHz Cortex-A73 çekirdeği + 4x 1.7GHz Cortex-A53) ve Mali G72 MP3 GPU’ya sahip Exynos 9611 yonga seti üzerinde çalışıyor.

Galaxy M31‘lerin performansı oldukça vasat. Yonga seti yaşını göstermeye başlıyor ve telefonun çalışma sırasında ara sıra teklediğini hissedebiliyorsunuz. 60Hz ekranla birleştirdiğinizde bile yepyeni olsa da modası geçmiş bir telefon elde ediyorsunuz.

Exynos 9611’deki GPU, şu anda çok daha ucuz Snapdragon modellerinin bile daha iyi bir GPU’ya sahip olması nedeniylemodası geçmiş durumda. Bu durum, oyun oynamanın en iyi ihtimalle yetersiz olduğu anlamına geliyor, özellikle de daha zorlu oyunlarla ilgileniyorsanız, aradığınızı bulamayacaksınız.

Pil Ömrü ve Şarj

Galaxy M31‘ler iyi bir pil ömrü sunuyor ve tam kullanımla birlikte, iki tam güne yakın dayanıyor. HD video döngü testinde akıllı telefon, 24 saat 2 dakika dayandı ve oldukça etkileyiciydi. Samsung, pil %15 işaretinin altına düştüğünde ekran parlaklığını düşürüyor.

Verilen 25W şarj cihazı, pili hızlı bir şekilde şarj ediyor. Pil, 30 dakikada %34 ve bir saatte %65 oranına çıkıyor. Telefonu tamamen şarj etmek bir buçuk saatten biraz fazla bir süre gerekiyor. Genel olarak pil performansı mükemmel ve ters şarj sayesinde, Galaxy M31‘lerin 6.000 mAh kapasitesini diğer cihazlarla şarj etmek için kullanabilirsiniz.