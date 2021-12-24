Şahap Kavcıoğlu Kimdir?

Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. Bankacı, ekonomist ve siyasetçidir Mevcut olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı‘dır. Babası Halit Kavcıoğlu ve annesi Naime Kavcıoğlu’dur.

Şahap Kavcıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere’deki Hastings College‘ta İşletmecilik üzerine eğitim görmüştür. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamıştır. Şahap Kavcıoğlu, 2014 yılında “Makro İktisat” alanında Doçent ünvanını, 2019 yılında Profesör unvanını almıştır.

Şahap Kavcıoğlu ilk olarak Esbank TAŞ’de müfettiş yardımcısı olarak başlamış daha sonra Aynı bankada müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görevde bulunmuştur. Bir süre Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev yapmış sonrasında perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına atanmıştır.

Şahap Kavcıoğlu 2015 Yılının kasım ayında yapılan genel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden 26. dönem Bayburt milletvekili olarak seçilmiştir. Şahap Kavcıoğlu milletvekilliğinin ardından Ağustos 2018’de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ocak 2020’den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı.

20 Mart 2021‘de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Naci Ağbal‘ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı.

Yeni Şafak gazetesinin ekonomi alanında köşe yazarlığı yapan Şahap Kavcıoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yazmış Olduğu Kitaplar

Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi

Sektörlere Göre Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi

Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Finansın Gelişimi