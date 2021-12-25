Realme XT İncelemesi

Realme XT, Realme 5 serisinin hemen ardından yükseliyor ve 64MP kamera ile piyasaya çıkan ilk akıllı telefon olarak tarihe geçiyor. RealmeX’in devam niteliği taşıyan XT, çekici cam tasarımın üstüne bir AMOLED ekran barındırıyor. Aynı zamanda dörtlü kamera kurulumunu, Realme 5‘ten miras alıyor.

Kullanılabilirlik

Realme XT adlı akıllı telefon ailesine yeni bir uzman üye ekliyor. Realme XT’nin en önemli özelliği 64 megapiksel sensörü, ki bu, son zamanlarda gördüğümüz 48 megapiksel sensörlerde görülen büyük bir adım.

Tasarım

Realme XT, ilk çift camlı Realme olma özelliğine sahipve yapımcı şirket, iki adet GorillaGlass 5 kullanmış. Ön kısım tamamen düz, arka kısım ise uzun kenarlara doğru bükülmüş. Tek potansiyel zayıf nokta, plastikten yapılmış çerçeve olarak görülüyor. Realme, yanların metal görünmesini sağlamış, onları alüminyum benzeri griye boyamış ve buzlu bir kaplama eklemiş, ancak yine de plastik bir kaplamaya sahip ve oldukça kolay bir şekilde çizilme riski taşıyor.

RealmeXT‘nin önünde oldukça ince çerçeveli 6.4 “Süper AMOLED ekran var. RealmeX‘te olduğu gibi kesintisiz izleme deneyimine alışkın olanlar hayal kırıklığına uğrayabilir, ancak pop-up modüllerinin dayanıklılığı konusunda hala ikna olmayanlar, takasla mutlu olabilir.

AMOLED ekran parlak ve keskin görünüyor. Düzlüğü ise ileri düzey cihazlara kıyasla birinci sınıf görünümlerin bir kısmını ortadan kaldırabilirken, aslında daha iyi bir tutuş sunuyor.

Realme XT, hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışan optik bir ekran altı parmak izi sensörüne sahip. Sensör, telefonu aldığınızda veya cebinizden ya da çantanızdan çıkardığınızda yanıyor ve başarılı bir şekilde algılandığında anında açılıyor. Ekran koruyucusu olmadan, cam tamamen kirliyken bile okuyucu yavaşlamıyor, ancak lekeli bir koruyucu, güvenilirliğinden az da olsa uzaklaşıyor.

RealmeXT’nin arka yüzüne baktığımızda Pearl While modelindeki kavisli GorillaGlass 5, gerçekten etkileyici görünüyor. Ağırlıklı olarak beyaz bir tonu var, ancak bazı ek katmanlar sayesinde ışığı yansıtıyor ve renkleri çok havalı bir şekilde değiştiriyor.

Dörtlü kamera, sol üst köşedeki dev bir tümsek üzerinde oturuyor. Dikey olarak hizalanmış kurulum, sırayla ultra geniş lensli 8MP snapper, 64MP birincil tetikleyici, 2MP derinlik sensörü (aka portre kamerası) ve 2MP makro kamera içeriyor.

Ekran

Realme XT, genişletilmiş 1080p çözünürlüğe sahip 6,4 “Süper AMOLED ekranla geliyor.

Çentik, Realme için yeni bir şey değil, ancak RealmeX’in tam ekranını, şirketin bir akıllı telefona koyduğu en iyi kamerayla eşleştirmesini isteyenler için biraz hayal kırıklığı yaratabiliyor.

Ekran, tanıdık bir Diamond Pen Tile matrisi kullanıyor ve 2,340 x 1,080 piksel çözünürlüğe sahip. Bu da 19.5: 9 en-boy oranına ve 402 ppi sınıf yoğunluğu için mükemmel bir sonuç oluşturuyor.

Realme maksimum 430 nit parlaklık vaat ediyor. Doğrudan güneş ışığı altında otomatik parlaklık artışı yok, ancak ekran, iyi parlaklık ve düşük yansıtma özelliği sayesinde en parlak günlerde bile iyi performans gösteriyor. Ayrıca, minimum parlaklığı da yalnızca 2,2 nit. Bu da telefonu tamamen karanlıkta kullanırken sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor.

Kamera

Realme’nin uzman kameralı telefonu olduğunu düşünerek, RealmeXT’deki kamera uygulamasına bazı yeni eklemeler bekliyorduk, ancak ne yazık ki hiç eklenmemiş. Hala geniş açılı kamerayı kullanarak video çekemiyorsunuz ve portre modunda arka plan bulanıklığı düzeyini ayarlamanın bir yolu nu bulamıyorsunuz. Realme’ye göreiyi haberlerden biri de Nightscape‘in gelecekteki bir güncellemede selfie kamerası için de mevcut olacağı yönünde.

Ana 64 megapiksel sensör, ayrıntılı, piksel gruplu çekimler yakalıyor. HDR iyi durumda, renklerin doygunluğu oldukça iyi ve otomatik netleme son derece hızlı çalışıyor. Zaman zaman vizörde kare hızında hafif bir düşüş fark ettik. Düşüş, çerçeveyi biraz zorlaştırdı, ancak bu tutarlı bir sorun değildi. Manzaralardaki uzak nesneler, biraz fazla keskinleştirilmiş olsa da iyi görünüyor. Tam 64 megapiksel çözünürlükte çekim yapmak, nesneleri daha fazla yakınlaştırmanıza ve çok iyi ayrıntıları çözmenize olanak tanıyor.

Piksel bölmeli görüntülerle karşılaştırıldığında, Realme XT kullanılarak çekilen tam çözünürlüklü fotoğraflar biraz daha soğuk bir renk tonuna sahip ve gölge alanlarda biraz daha az parazit var, ancak dokular da daha yumuşak. Düşük ışıkta sensör iyi renkler yakalıyor ve ayrıntılar oldukça iyi görünüyor. Gölgeli bölgelerde hafif gren görülebilir, ancak bu yalnızca tam olarak yakınlaştırdığınızda fark edilebilir.

Realme XT kullanılarak yakalanan tam 64 megapiksel görüntüler, rakip 48 megapiksel kameralı telefonlarla karşılaştırıldığında, ekstra çözünürlük nedeniyle yalnızca daha yüksek bir yakınlaştırma derecesi sağlamakla kalmıyor. Ayrıca, ayrıntıların da biraz daha okunaklı olduğu için hafif bir kenara sahip olduğu görülüyor.

Realme XT‘deki 16 megapiksel ön kamera, özçekimlerle iyi bir iş çıkarıyor. Güzellik modu oldukça iyi ve HDR sorunsuz çalışıyor. Telefon, düşük ışıkta düzgün cilt tonlarına sahip kullanılabilir görüntüler yakalıyor ve ekran flaşı da gayet iyi durumda.

Performans

Realme XT, Snapdragon 712 yonga seti üzerinde çalışıyor. Realme, Snapdragon 712 yonga setine, S710 ile çalışan Realme 3 Pro ve X’e göre%10’luk bir artış vaat ediyor. Şirket, bu yonga setinin Snapdragon 845 ile aynı ISP’ye sahip olduğunu ve AI motorunun ondan iki kat daha hızlı olduğunu belirtmek istiyor.

Bir bütçe telefonundan beklendiğinden çok daha fazlasını sunan yonga seti, her Realme’de sevilen özellik arasında yer alıyor. Gerçekten güçlü bir GPU’ya sahipken, CPU gücü, çalıştırdığınız uygulama veya oyunda sorunsuz bir deneyim için fazlasıyla yeterli oluyor. Daha da iyisi, Realme XT ısınmıyor ve onu uzun süreli strese maruz bıraktığınızda bile herhangi bir tekleme görmüyorsunuz.

Pil Ömrü ve Şarj

Realme XT, 20 saat 36 dakika süren batarya döngü testinde çok iyi sonuç veren 4000mAh bataryaya sahip. Yoğun kullanımla tam bir günü, orta ila hafif kullanımda yaklaşık bir buçuk günü kolayca geçirmeyi başarıyor. Test süresi boyunca, telefonun çok sayıda kamera kullanımından, oyun testlerinden ve çalıştırma testlerinden sonra bile tüm gün kolayca dayanabileceğini fark ettik.

Hızlı şarj, pilin hızlı bir şekilde doldurulmasına yardımcı oluyor. Yarım saatte %46 şarja ulaşmayı başaran cihaz, bir saatte %100 doluluk oranına ulaşıyor.