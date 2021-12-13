Realme 7 Pro İncelemesi

Realme 7 Pro, Xiaomi‘nin Redmi serisi, Motorola‘nın Moto G serisi ve Oppo‘nun A serisine rakip olarak görülürken, ucuz telefon pazarının yoğun olması nedeniyle Realme’nin zirveye çıkması zaman alacak gibi duruyor. Realme 7 Pro, bu rekabette avantaj sağlayabilecek birkaç özelliğe sahip, ancak her adımı istikrarlı ilerlemiyor.

Realme 7 Pro Temel Özellikleri

Ekran Boyutu:6.4 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):8 GB

Batarya Kapasitesi:4500 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

5G:Yok

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Yok

CPU Frekansı:2.3 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):0.666 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:82.51 %

Değişir Batarya:Yok

Kamera Çözünürlüğü:64 MP

Ekran Çözünürlüğü:1080×2400 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Var

AnTuTu Puanı (v8):288.300 Puan

Fiyat ve Kullanılabilirlik

5.300 TL’den başlayan Realme 7 Pro, 65W hızlı şarj, AMOLED ekran ve güvenilir kameralar gibi özelliklerle bütçe pazarı segmentinde en iyisi olma hedefine sahip. Çoğunlukla misyonunda başarılı oluyor, ancak 2020 akıllı telefonlarının çoğunda sahip olduğu birkaç özelliği eksik.

Tasarım

Realme 7 Pro hakkındaki ilk izlenimimiz oldukça hoştu; makul boyutta, ince ve hafif. Aynı zamanda, kutudan çıkar çıkmaz iyi kavranan bir telefon. Bu durum ise bugünlerde nadiren karşılaştığımız bir şey.

6.2 “-6.4” grubunu kompakt ve büyük telefonlar arasındaki orta yol olarak düşünülüyor ve 7 Pro ve 6.4 “OLED ekranındaki hissi kesinlikle sevdik. Buzlu arka yüzü ve keskin kavrayıcı çerçeveyi eklediğinizde de hayran kaldık. Realme 7 Pro, oldukça geleneksel bir yapıya sahip. Düz bir GorillaGlass 3+, ekranı güvende tutuyor. Mat kaplamalı, güzel şekilli plastik çerçeve ve hoş buz kaplamalı çok katmanlı bir plastik arka kısım mevcut.

Arka taraf cam görünümüne ve hissine sahip, ancak plastik bir parça kullanılmış. Bu nedenle, bir camın yapacağından biraz daha iyi tutuş sağlıyor.

Ekranın üst ve yan taraflarında süper ince çerçeveler yer alıyor. Yine de çene kısmı oldukça belirgin, ancak bu kadar ucuz ama güçlü bir telefonda, bunun sorun yaratmayacağını belirtmek gerekir.

Ekranın altında optik bir parmak izi tarayıcısı var ve beklendiği kadar güvenilir. Algılama hızı çok yüksek olmasa da yine de rahatlıkla çalışıyor.

Ekranın üzerinde çok ince ve uzun bir hoparlör yer alıyor. Hibrithoparlör, Realme‘nin orta menzili için geldi ve oldukça iyi çalışıyor.

Realme 7 Pro, genel tutuşu artıran oluklu plastik bir çerçeveye sahip. Sol tarafında üç kart yuvasını ve ses seviyesini, sağ tarafında ise güç tutuşunu göreceksiniz. Alt kısımda 3,5 mm jak, USB-C bağlantı noktasını ve ikinci hoparlörü bulacaksınız.

Su tutmaz kaplama, Pro’ya daha da fazla değer katıyor, ancak buna pek güvenmemeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Yine de bütçesi düşük fiyatlı bir orta sınıf telefon için su tutmaz kaplamaya sahip olması, oldukça iyi bir özellik.

Ekran

Realme 6 serisi, yüksek yenileme oranına sahip en uygun fiyatlı akıllı telefonlar olmaya devam ederken, Realme 7 Pro bunun yerine ‘standart’ bir 60Hz ekrana sahip olarak kafaları biraz karıştırıyor.

Ekran, 2.400 x 1.080 çözünürlüğe, 600nit en yüksek parlaklığa ve%98 NTSC renk gamı ​​kapsamına sahip, 6,4 inçlik bir Süper AMOLED‘i barındırıyor. Önceliğiniz daha yüksek yenileme hızları olmadığı sürece, bu fiyat noktasında bir akıllı telefondaki en iyi ekran olması muhtemel gibi görünüyor.

Panelin Süper AMOLED yapısı sayesinde mükemmel mürekkepli siyahlar, yüksek kontrast ve canlı renkler elde ediyoruz. Doygunluk, renk doğruluğunu engellemediği tatlı bir noktada da görünüyor. Doğrudan güneş ışığı altında, yeterli maksimum parlaklıkta dış mekanlarda kullanmakta sorun oluşmadı.

Ekranın her tarafında oldukça ince çerçeveler vardır ve bu da%90,8 ekran-gövde oranı oluşturuyor. Ayrıca, cihazı kaydırmayı ve tutmayı daha doğal hissettirmek için yanlar hafifçe kıvrılmıştır.

Delikli selfie kamerası ve ekran içi parmak izi tarayıcısı ile Realme 7 Pro, üst düzey telefonlarda bekleyeceğiniz özelliklerin çoğunu içeriyor.

Kamera

Realme 7 Pro, f / 1.8 lens, 0.8µm piksel ve PDAF ile Sony IMX 682 Quad-Bayer sensörlü 64MP birincil kameraya sahip. Bu kamera, varsayılan olarak 16 MP’de çekim yapıyor. Gece Modu ve isteğe bağlı olarak AI DazzleColorile çalışıyor.

İkinci kamera, f / 2.3 lens ve 1.125µm piksellerin arkasında 8MP Hynix HK846 sensörlü ultra geniş ekran görüntüsüne sahip ve Gece Modu ve AI DazzleColor da mevcut.

Makro kamera, f / 2,4 diyafram açıklığına, 1,75 µm piksele sahip 2MP OmniVision OV02B sensördür, ancak otomatik netlemeden yoksundur. Son olarak, 2MP GalaxyCore GC02K0 derinlik sensörü var.

Selfie kamera, f / 2.5 lensin arkasında oturan 32MP OmniVision OV32A1Q Quad-Bayer sensöre sahiptir veodak sabitlenmiştir.

Ana kamera oldukça hoş olan 16 MP fotoğraflar çekiyor. Çözülen ayrıntılar yeterli, beyaz dengesi, nokta ve renklergerçeğe yakın. Ayrıca, yüksek dinamik aralığa ve mükemmel kontrasta sahip.

Ultra geniş lensli 8MP kamera, oldukça iyi iş çıkarıyor. Ayrıntılar bu tür ultra geniş çekimler için oldukça uygun, beyaz dengesi doğru ve renkler genellikle gerçek olanlarla iyi bir şekilde eşleşiyor.

Ana 64MP kameradan alınan gece fotoğrafları iyi, ancak bu bütçe sınıfı için muhteşem sonuçlar elde etmek pek mümkün değil. Yeterince detaya sahip olan fotoğraflarda bulanıklık görünmüyor.

Performans

Realme 7 Pro, onunla geçirilen sürede iyi performans gösterdi ve 6 Pro ile aynı QualcommSnapdragon 720G SoC’ye sahip olduğu için pek de şaşırmadık. Hala iyi bir çip; gücü verimli kullanıyorve stresli olduğunda bile fazla ısınmıyor.Bununla birlikte, 7 Pro’nun temel varyantı 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Realme UI, üst düzey varyantta oldukça sorunsuz çalıştı. Bir uygulamayı başlatıyor olduğumuzda, birden çok uygulama arasında geçiş yapsak veya ağır bir oyun oynamış olsak da telefon hiçbir zaman ritminden sapmadı.

Pil Ömrü ve Şarj

Realme 7 Pro, 4.500mAh bataryaya sahip ve Realme UI optimizasyonları ile birlikte oldukça iyi bir batarya ömrü taşıyor.

Telefonu boştan şarj etmek yalnızca 35 dakika sürüyor; böylece sabah duşunuzu aldığınız süre içinde telefonunuzu şarj etmeniz sayesinde bütün gün çalıştırabiliyorsunuz.

Beş dakikalık doldurma, pili neredeyse%25’e çıkarıyor ve erken bitme riskiyle karşı karşıya kalırsanız günün sonuna ulaşmanızı oldukça kolaylaştırıyor.