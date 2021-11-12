PTT Personel Alımı PTT Personel Alımı Başvurusu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, diğer devlet kurumları gibi dönem dönem kendi bünyesine kurum içi sınav ile personel alabilmektedir. Sınavlı veya sınavsız olarak gerçekleştirilebilen bu alımların detayları kurum tarafından belirlenir. PTT personel alımı için kendi web sitesinde duyurular yapar. Bu ilanda kurum tarafından alınacak personelin niteliği, sayısı, taşıması gereken şartlar ve başvuru tarih aralığı belirlenir. Ayrıca PTT’ye dair yayınlanan ilanlarda KPSS puanı istenip istenmediği de belirtilir.

Ptt Personel Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT’ye iş başvurusu yapmak için kurumun ilan açması gereklidir. Kurum ihtiyacı doğrultusunda ilanı yayınlar ve başvuru tarihi belirler. Başvurular bu tarih aralığında www.ptt.gov.tr adresi üzerinden kurumun kendisine yapılmaktadır. Kurum çoklu alan ilanlarında başvuru yapacak kişinin tek bir alanı tercih etmesini zorunlu tutar. Kişiye kendisine uygun olan iş kolunu seçer ve başvurusunu gerçekleştirir.

Personel ilanında puan türü, sınav ya da mülakata dair tüm bilgiler yer alır. Kurum içi sınavla alınacak PTT iş başvurusu için Ziraat Bankası ya da PTT şubelerine ödeme sınav ücreti yatırmak gerekir. Sınav ücretini ödemeyen kişiler, sınava girmeye hak kazanamaz. Sınavın ücreti ilanın yayınlandığı yıla göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile yapılan alımlarda herhangi bir sınav ücreti bulunmaz.

Ptt Personel Alımı Ne Zaman?

PTT personel alımı için kendi belirlediği zaman periyodunu takip eder. Yani dilediği dönemde ilan açma yetkisine sahiptir. Bunun dışında KPSS ile alınacak personelin KPSS atamalarına göre ilgili kurum tarafından verilir. Pandemi nedeniyle henüz bir ilan yayınlamadığı düşünülen kurumun bahar aylarında 2021 yılı PTT iş ilanı açması bekleniyor. Yayınlanacak olan ilanın takibi kurumun kendi web sitesi üzerinden takip edilmelidir.

Ptt Personel Alımı Şartları Nelerdir?

PTT personel ilanı açtığında her kurum gibi çeşitli şartlar belirlemektedir. Alınacak personelin türüne göre bu şartlar değişiklik gösterebilmektedir. Kurumun geçmişte açtığı ilanlarda ortak birtakım şartlar bulunur. Bu maddeleri kapsayan PTT iş başvurusu şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 ila 35 yaş aralığında bulunmak (bu noktada kurum başvuru yapacak kişinin 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşında gün almamış olmasını talep ediyor),

Devlet kurumundan emekli olmamış olmak,

Devlete karşı suç işlememiş olmak (özellikle sahtecilik, terör ve dolandırıcılık suçları) ve sabıkanın bulunmayacağı adli sicil kaydına sahip olmak,

Erkek adaylar için askerliği tamamlamış olmak veya başvuru esnasında tecilli askerlik durumuna sahip olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunacak bir ceza almamış olmak,

Kamu kurumlarından alınmış disiplin cezasına sahip olmamak,

KPSS’den ya da kurum içi sınavdan yeterli puanı almak,

Kurumun düzenleyeceği mülakatı başarıyla geçmek.

PTT Personel Alımı Sınavı Soruları Nelerden Oluşur?

PTT, KPSS’siz alım yapacaksa mülakat veya kurum içi sınav yöntemini kullanılır. Kurum içi sınavlar ÖSYM’den bağımsız olarak kurumun kendisinin belirlediği yer, gün ve saatte gerçekleşir. Sınav süresi ve soruları PTT’nin kendi iç birimi tarafından hazırlanır. Bu bağlamda kurumun sınav kılavuzuna göre PTT sınav soruları şu şekilde oluşturulur:

Genel kültür ve güncel sosyo ekonomik konulara dair sorular,

Ölçme becerisine yönelik sorular,

Sayısal ve mantıksal zekaya yönelik akıl yürütme soruları

Sözel zekaya yönelik akıl yürütme soruları,

Temel yurttaşlık bilgisine dair sorular,

Türkçe’ ye dair paragraf, dil bilgisi ve yazım kuralları sorular,

Türkiye coğrafyasına dair sorular.

Ptt Personel Alımı Başvuru Formu

PTT personel alımı için başvuru gereken bir kurumdur. Bu nedenle başvurular esnasında bir başvuru formu doldurmak gerekir. PTT iş başvuru formu ilan açıldıktan sonra www.ptt.gov.tr adresi üzerinden temin edilir. Başvuru formu internet üzerinden istenilen bilgiler doğrultusunda doldurularak başvuru butonu aracılığıyla başvuru işlemleri tamamlanır. Başvuru işleminin ardından kurum sınav formatını ve tarihini ilişkin duyuruları yayınlar.