Nokia 8 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 8 Özellik bakımından güçlü bir yonga seti, çift sensörlü kamera ve mükemmel boyutlu bir QHD ekran gibi birçok harika özellik sunsa da şu anda çoğu rakip şirketlerin cihazlarıyla karşılaştırıldığında, benzersiz bir özellik sunmakta oldukça zorlanıyor.

Nokia 8 Fiyatı Ne Kadar ? Nokia 8 Alınır mı ?

Fiyatı 2.599 TL’den başlayan Nokia 8, şimdiye kadarki en iyi görünümlü Nokia telefonlarından biri olarak değerlendirilebilir. Metal tek gövde ve farklı görünümlere sahip dört farklı renge sahip Nokia 8, parlak ve çarpıcı görünen, canlı 5,3 inç QHD ekran ile göze çarpıyor. Nokia 8 alınır mı ? sorusunun cevabı ise tamamen bütçeniz ile ilgili bir durum, şuanda güncel fiyatı 2800 TL civarında ve yakın bütçelere daha iyi telefonlar bulunabilir ama nokia kalitesini verebilir mi şüpheli en iyisi almadan önce bir satış merkezinde kafanızdaki modelleri incelemeniz olacaktır.

Nokia 8 Tasarımı ve Görünümü

Nokia 8, arka paneli cilalı veya mat kaplamalı olarak geliyor. Parlak Mavi ve Parlak Bakır modelleri, parlak ayna kaplamasına sahip. Çelik ve Temperli Mavi versiyonları ise 40 aşamalı bir işleme ve anotlama sürecinden geçiyor.

Nokia 8’in ekranını güvende tutan tek şey ise Gorilla Glass 5 parçası ile güçlendirilmiş olması. Dokunmaya duyarlı ana tuşun yüzeyinde, açık parmak izi sensörü bulunuyor. Sensör yeterince hızlı ancak olması gerektiği kadar hızlı olduğunu söyleyemeyiz. Huawei ve Xiaomi telefonlarında olduğu kadar işe yarar diyebiliriz.

Nokia 8, her açıdan güzel görünürken, çarpıcı veya çekici olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Görünüşe göre Nokia’nın, HMD tasarımında klasik stile öncelik vermiş olması, Nokia 8’in görünümünün klasik bir saate benzemesine neden oluyor. Arka yüzeyde yer alan çift kamera kurulumu bile herhangi bir düzeltme ya da vurguya sahip değil. Yalnızca dört daire ve cam bir plaka üzerinde ikonik ZEISS logosu yer alıyor.

Nokia 8‘i kullanmak hem nostaljik olarak klasik hem de birinci sınıf bir deneyime sahip. Mat versiyonu, elde harika hissettirirken, elde tutuş ise yeteri kadar güven veriyor.

Nokia 8 Ekran Özellikleri

Nokia 8, 1440p çözünürlüğe sahip 5,3″ IPS ekran etrafında yapılandırılmış. Birçoğunuz bu telefonda OLED olmasını dilemiş olabilir, ancak HMD IPS, LCD ile sıkışmış durumda.

Nokia 8’in HMD’si, 700 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bu oranı, koyu siyah seviyelerle birleştirdiğinizde inanılmaz bir 1840: 1 ekran kontrastı elde ediyorsunuz.

Söylemeye değer bir başka şey ise otomatik parlaklık kapatıldığında ya da kaydırıcıdan sabit bir konum seçtiğinizde bile aydınlatma seviyesinin bilinmeyen bir nedenden dolayı biraz değişmesidir. Yine de bu konuda endişelenecek bir durum olduğu söylenemez.

Nokia 8 Kamera Özellikleri

HMD Global, bu telefondaki kamera teknolojisini öne çıkarmak istiyor. Büyük telefonların çoğunda olduğu gibi, iki 13 MP atıcı kullanan çift sensörlü bir dizi kamera sistemine sahip.

Kameralardan biri RGB lens, diğeri ise düşük ışıkta iyileştirilmiş kalite sunmak için ikisinden gelen görüntülerin bir araya getirildiği bir monokrom çekici olarak görev yapıyor. Dilerseniz lenslerden yalnızca birini kullanarak da çekim yapabiliyorsunuz ancak bunu yalnızca tek renkli lensle yapmak isteyeceksiniz. Çünkü diğer lens, filtresiz bir şekilde siyah-beyaz çekimler yapıyor.

Nokia 8‘deki görüntüler, elbette ki Galaxy S8 veya iPhone 7 Plus gibi düşük segment telefonlarla karşılaştırılamaz. Çekilen görüntüler bu telefonlarla karşılaştırıldığında, çekimler yeterince net değil ve bu durumda sorunun neden olduğu ise belirsiz.

Görüntüler, zayıf aydınlatmada keskinliklerinin çoğunu kaybediyor. Bu da çift lens kurulumunun iyi olmadığını gösteriyor. Yine de iyi aydınlatmada, Nokia 8 bazı süper keskin fotoğraflar çekerek iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca, yeni Bothie modunu kullanırken size güzel ve keskin öz çekimler sunan 13 MP ön kameraya sahip.

Kamera donanımı genel olarak iyi olsa da aynı şey arayüz için söylenemez. Korkunç ve belirli özellikleri, arayüzü bulmayı karmaşık bir mesele haline getiriyor. Örneğin; video çekmek için yalnızca tek renkli lens kullanmak istiyorsanız, lensleri değiştirmek için fotoğraf moduna geri dönmeniz ve ardından tekrar video moduna geçmeniz gerekiyor.

Elbette bir yazılım güncellemesi bu sorunu çözebilir, ancak şu anda Nokia 8‘de kamerayı kullanmak için üçüncü taraf bir uygulama indirmek isteyebileceğiniz yeterli sayıda sorun var.

Nokia 8 Performansı Nasıldır ?

HMD, Nokia 8 için en güçlü Snapdragon yongası olan Snapdragon 835′i kullanıyor. Bu tercih, Nokia 8‘in şu anda piyasadaki en iyi işlemcilerden birini taşıdığını ve her biri dört çekirdekli iki Kryo kümesine sahip olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda bugüne kadarki en iyi GPU’lardan biri olan Adreno 540. HMD, işlemciyi 4 GB lik RAM ile eşleştirdi. Bu da özellikle, neredeyse stokta olan Android işletim sistemi ile yeterli olacak bir hale gelmesini sağlıyor.

Pil Ömrü ve Şarj

Nokia 8‘deki batarya, nispeten mütevazı bir 3.090 mAh birime sahip. Bu yüzden başlangıçta bir QHD ekrana güç vermenin yanı sıra üst düzey performans sağlamak için mücadele verebileceğini düşündük, ancak telefon batarya açısından oldukça iyi.

Orta ve yoğun kullanımla gün sonuna kadar gidebileceğini gözlemledik. Bu nedenle telefonunuzu oldukça fazla kullanan biriyseniz, Nokia 8 ekstra şarj etme gereği duymadan bir gün boyunca kullanabileceğiniz bir özelliğe sahip.

3,090 mAh pil, 5,3 inç QHD ekrana sahip bir telefon için küçük görülebilirken Nokia 8, Qualcomm Snapdragon 835 yonga setini çalıştırıyor. Bunun da ötesinde Nokia, telefonun çok ısınmaması ve pili çok çabuk yakmaması gerektiği anlamına gelen bir sıvı soğutma sistemi içeriyor. Yoğun oyunlar çalıştırırken bile telefonun dokunulamayacak kadar ısınmadığını gördük ve soğutma, düzgün pil ömrüne katkıda bulunuyor olabilir.