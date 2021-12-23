Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

5 Mayıs 1970 tarihinde Tokat’ta dünyaya gözlerini açan Mahmut Özer, doğma büyüme Tokatlı olan bir isimdir. Lise eğitimini, Tokat İmam Hatip Lisesi‘nde tamamlamış ardından ise İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü‘nde eğitim görmüştür.

Kariyeri

1992 tarihinde meslek hayatına adım atan Mahmut Özer, ilk olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesinde çalışmış ve bu görevi 1994 tarihine kadar sürdürmüştür. Ardından ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda çalışmaya başlamış ve burada Öğretim görevlisi olarak 2002 yılına kadar çalışmıştır.

2001 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde Doktora yapmış olan Mahmut Özer, 2002 senesinde ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi‘nde çalışmaya başlamış ve burada Yardımcı Doçent olarak bulunmuştur.2005 tarihinde Doçent, 2010 tarihinde ise Profesör olmayı başarmış ve ardından ise Rektör yardımcılığı görevine getirilmiştir.

2014 tarihinde yapılan rektörlük seçimi ile beraber Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi‘nin Rektörü olmuş olan Mahmut Özer, kariyerini 4 yıl boyunca burada sürdürmüş ardından 2018 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcısı olmuştur.

6 Ağustos 2021 yılında Ziya Selçuk‘tan boşalan göreve kendisi getirilmiş ve yeni Milli Eğitim Bakanı kendisi olmuştur.

Akademik Yaşamı

Tokat İmam Hatip Lisesi

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu (Öğretim görevlisi)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Doktora)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Rektör)

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcısı

Milli Eğitim Bakanı