LG G6 Özellikleri ve İncelemesi

G6, LG‘nin tasarım ve ekran özellikleri, markayı akıllı telefon yığınının ön saflarına tekrar alan harika bir telefon ancak düşük özellikli performansı ve yükseltilmemiş kamerası nedeniyle satışı zor bir hale geliyor.

LG G6 Fiyatı

2.899 TL’den başlayan LG G6, piyasadaki üst düzey telefonlar gibi dikkat çekici donanımlarla gelmiyor, ancak orta düzey bir yonga seti ve sadece 4 GB RAM ile idare edebilecek özelliklere sahip.

LG G6, en azından tutamayacağı sözler vermeyen çok abartısız bir kutudan çıkıyor. Kutunun içerisinde, QuickCharge 3.0 uyumlu olması gereken 9V / 1.8A dereceli bir şarj cihazı bulacaksınız. Normal bir Type-A USB bağlantı noktasına sahip ve pakette Type-A ile Type-C kablosu var. Başka bir deyişle, LG henüz takdir ettiğimiz kablonun her iki ucunda da USB-C’ye geçmiyor.

LG G6 Tasarımı

LG G6 ile ilgili fark edeceğiniz ilk şey, oldukça kalın olması olacak. Aslında 5.5 inç ekranlı, özellikle iPhone 7 Plus ile günümüz telefonlarına kıyasla o kadar büyük değil, ancak kalın ve hantal hissettiriyor. Bunun nedeni ise eski stilleri anımsatan düz kenarları ve hafifçe şişkin olması diyebiliriz. Ön camda herhangi bir kavis izi görmüyorsunuz ve metal çerçevenin parlak eğimli kenarları, iPhone 5’ten esinlenerek yıllar öncesinden gelen telefonlara oldukça benzerlik gösteriyor.

Estetik açıdan G6′nın imdadına iki şey geliyor. Bunların ilki, ön ve arka panellerin Platin Buz rengine sahip olması. Telefon, siyah renkte de mevcut. İkincisi ise telefonun neredeyse tamamını kaplayan ekranın kendisi.

Nedense LG, telefonlarının güç düğmelerini arka tarafa koymakta ısrar ediyor. Kullanıcılar, G2’den başlayarak her nesilde bundan şikayetçi oldu ancak ses düğmelerinin yeri değişse de güç düğmesi hala herkesin aramayı düşüneceği en son yerde.

Solda tarafta bir çift ses düğmesi, sağ tarafta bir hibrit çift SIM tepsisi, üstte 3,5 mm ses soketi ve altta bir Mikro-USB bağlantı noktası ile asimetrik olarak yerleştirilmiş hoparlör ızgarası bulacaksınız. Ayrıca önden görülebilen her tarafta kalın anten bantları yer alıyor.

Arka kısımda, çift LED flaş ile güç düğmesinin arasında ikiz kameraları göreceksiniz. Altta basılan düzenleyici metin, biraz rahatsız edici gözüküyor. Anlaşılan o ki LG, telefonun nerede üretildiğini hepimizin gördüğünden emin olmak istiyor.

LG G6, suya ve toza karşı koruma için IP68 ve darbeye dayanıklılık için MIL-STD-810G olarak derecelendirilmiştir. Ön kısmında Corning Gorilla Glass 3 ve arka kısmında Gorilla Glass 5 kullanılmış. Bu da G6’nın dayanıklılığı konusunda bizi daha da güvende hissettiriyor. Bununla birlikte, metal çerçevenin ezilmesi ve kırılması ise oldukça kolay olacaktır. Bu nedenle, telefonu kullanırken bir kılıfa ihtiyaç duyacaksınız.

LG G6 Ekran Özellikleri

LG G6‘nın en ayırt edici özelliklerinden biri olan 18: 9 en-boy oranına sahip Full Vision ekranı, gerçekten hayranlık bırakacak bir güzelliğe sahip. Yeni bir en-boy oranına sahip 5,7 inçlik panel, 5.5 inçlik geleneksel 16: 9 ekranla neredeyse aynı alanı sunuyor. Aslında 5,2 inç, 16: 9 ekran kadar geniş ancak bakıldığında sadece biraz daha uzun.

Yeni başlayanlar için G6, bir LCD için 2000: 1’in üzerinde muhteşem bir kontrasta sahip. Önceleri G5, 1800’lü rakamlara sahip oluşuyla çok perişan yazılmazdı ancak ekranın sahip olduğu bu oranı göz önüne alırsak, oldukça loş olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Güneş ışığı okunabilirliği, bu cihazda mükemmel çalışıyor. Bu açıdan en iyi LCD’lerden biri olan G6‘nın ekranı, iPhone 7 Plus ile aynı seviyeye erişse de Xperia XZ ve LG‘nin kendi V20’si hala biraz daha üstün. G5 ile kıyaslandığında ise gerçekten çok daha iyi.

LG G6 Kamera Özellikleri

Arkadaki iki kamera aynı 13 megapiksel sensörlere sahip olsa da farklı lensler taşıyor. G6, F / 1.8 diyafram açıklığına inebilen, 71 derecelik görüş alanına sahip standart bir lens ve düşük ışıkta yalnızca f / 2.4’e inebilen, 125 derecelik geniş açılı bir lense sahip. Uygulamada bir geçiş kontrolü kullanarak iki seçenek arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Buradaki tek sorun, lensinizi seçmeniz gerektiği. Örneğin; geniş açılı lensin seçili olduğunun farkında olmadan bir makro çekim yapmaya çalışırsanız, odaklamayı kilitleyemediğiniz için hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çekimleriniz, kasıtsız bir balık gözü efektiyle sonuçlanabilir veya daha az uygun olan lens aktif olduğu için spontane bir çekimi kaçırabilirsiniz.

Ön kamera 5 megapiksel sensöre ve 100 derecelik lense sahip; ancak uygulama, fotoğrafları 82 derecelik bir görüş alanına kırpmanıza izin veriyor. Bu da size hemen hemen aynı etkiyi veriyor. Videolar, 4K’ya kadar kaydedilebiliyor ve videoların ne kadar uzun olabileceği konusunda herhangi bir yapay kısıtlama ile karşılaşmıyorsunuz.

Geniş açılı lens kullanıldığı zaman, düşük ışıkta kalitede gözle görülür bir düşüş yaşansa da ayrıntılar son derece mükemmel. Her iki lensle çekilen fotoğrafları doğrudan karşılaştırabileceğiniz için her şey daha açık.

Ön kameraya gelecek olursak; oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çektiğimiz fotoğrafların kalitesinden memnun kaldık. 4K video da bir o kadar güzel görünüyor. Burada ilginç olan, kayıt esnasında lensler arasında geçiş yapabiliyor olmanız. Geçişler oldukça ani olsa da herhangi bir gecikme veya kalite kaybına neden olmuyor.

LG G6 Performans

G6, eski modellerinde kullandığı 820’nin biraz güçlendirilmiş versiyonu olan Snapdragon 821 tarafından destekleniyor. LG’nin dahili testleri, sürekli oyun yükü altında, sıcaklıkta %10’luk bir azalma sağladığını gösterdi ve testlerde hiçbir zaman rahatsızlık verecek kadar ısınmadı. Bu da LG G6‘nın günümüz uygulamaları ve oyunları için fazlasıyla yeterli güce sahip olduğu anlamına geliyor.

LG G6 Pil Ömrü ve Şarj

Pilin 2,800 mAh’den 3,300 mAh‘ye iyileştirilmesi, uzun pil ömrüne sahip bir telefon isteyen herkesten alkış alacaktır. LG, bataryayı optimize etme konusunda mükemmeldir. Bu nedenle, bu cihazı daha fazla güçle paketlemiş olması her zaman hoş bir hareket olarak kalacak.

Günlük kullanım açısından LG G6, pil performansı söz konusu olduğunda gayet iyi. Piyasadaki çoğu telefonla karşılaştırıldığında oldukça iyi durumda. iPhone 7’ye oranla daha iyi bir performans sergilerken, Samsung Galaxy S8’in ise eşdeğeri olarak görülüyor.