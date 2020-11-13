İpotekli Kredi Veren Bankalar, İpotekli Kredi Nasıl Alınır ?

İpotekli kredi veren bankalar ihtiyaç kredisi limiti yetmeyen müşteriler için verilen ve teminat vermeniz durumunda kullandırılan kredilerdir. Bu kredilerde ipotek vermeniz şarttır. Bankalar genel olarak ipotek için gayrimenkul istemektedirler. Ama bazı bankalarda Arsa, Dükkan, Tarla ve hatta Araba bile ipotek verebilirsiniz. Bu kredileri almak istiyorsanız öncelikle bir gelirinizin olması gerekiyor. Her bankanın bu kredi ile ilgili bir kampanyası vardır. İpotekli krediler sizin gelirinize göre ve verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerine göre limit verilmektedir. Eğer bankaya vereceğiniz bir ipoteğiniz yoksa bu kredileri alamazsınız.

İpotekli krediler 60 ay vadeye kadar verilen kredilerdir. Verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değeri çok önemlidir. Çünkü bankalar bu değerin %50 ile %75 arasında kredi imkanı verecektir. Kredi puanında sıkıntı olmayan, kredi ve kredi kartı gecikmesi yaşamayan, banka politikalarına uygun olan müşteriler bu kredilere başvuru yapabilirler. Şimdi sizlere ipotekli kredi veren bankalar hangileridir ve en çok hangi bankalar tercih edilmektedir bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası İpotekli Kredi

Uygun faizle kredi dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak Ziraat Bankası gelmektedir. Bu banka devlet bankası olduğu için en uygun şartlarda kredi veren bankalardan biridir. İpotek verdiğiniz mülkün ekspertiz değerine göre 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Ziraat bankası bu kredi başvurusu için sadece banka şubelerinden evraklarınız ile birlikte başvuru yapmanızı isteyecektir. Verdiğiniz ipoteğin üzerinde icra veya ipotek olmaması gerekir. Çünkü banka size kredi vereceği zaman bu ipoteği kendisi koyacaktır.

Denizbank İpotekli Kredi

Özellikle kredi notu düşük olan ve ipoteği gayrimenkul olan müşteriler Denizbank ipotekli kredi başvurusu yapabilirler. Bu bankadan 60 ay vadeli olarak ipotekli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Bankaya giderken ipotek vereceğiniz teminatın tapusunu ve gelir belgelerinizi götürmeniz gerekmektedir. Bu kredilerde banka sadece başvuruyu şubelerden alıyor. Krediyi internet ve mesaj yoluyla başvuru yapamıyorsunuz. İpoteğiniz varsa en yakın Denizbank şubesine gidebilirsiniz.

Vakıfbank İpotekli Kredi

Vakıfbank üzerinden de uygun faizle kredi imkanı kampanyasından yararlanabilirsiniz. Devlet bankası olan Vakıfbank’ı diğer bankalardan ayıran ipotekli kredi türünde araç ipotekli kredi olmasıdır. Türkiye’de tek araba ipoteği ile kredi veren Vakıfbank’tır. Aracınızın kasko değerinin %50’sine kadar 60 ay vadeye kadar kredi alabiliyorsunuz. Ayrıca bu bankadan gayrimenkul, dükkan, arsa ve tarla ipoteği vererek de kredi almanız mümkündür. Başvurular için en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz yeterlidir. Bu bankadan kredi alacaksanız en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmanız ve sigortanızın da 6 aydır düzenli olarak yatması gerekiyor. Emekli maaşı alıyorsanız da bu maaşı Vakıfbank üzerinden almanız gerekmektedir.

Albaraka Türk İpotekli Kredi

Faizsiz ve helal ipotekli kredi almak istiyorsanız da Albaraka Türk üzerinden verilen ipotekli finansman desteğine başvuru yapabilirsiniz. Bu kredilerde Arsa ipoteği verirseniz ekspertiz değerinin %100’üne kadar kredi almanız mümkün. Kredi aldığınızda bu bankadan faiz yerine kar payı uygulamasını uygulayacaksınız. Kredi başvurusu banka şubelerinden evraklar ile yapılmaktadır.