İnstagram’da Son Görülme Nasıl Kapatılır?

İnstagram son görülme kapatma, getirilen yeni özellikle birlikte kullanıcıların yaşayabileceği sorunları engellemek adına son derece önemli bir konudur. Bilindiği üzere birçok sosyal medya uygulamasının kullanımı esnasında rahatlık yaratmak amacıyla uyguladığı gizlilik ayarları bulunmaktadır. Bu gizlilik ayarlarıyla birlikte kullanıcılar, kendilerine ait hesaba ilişkin bazı bilgileri ve içerikleri sınırlandırabilmektedir. Yalnızca kendi talep ettiklerin kişilerin bu içerikleri görüntüleyebilmesini sağlayabilmektedir. Bakıldığında gizlilik ayarları içerisinde birçok içerik önemli olurken, son görülme olarak adlandırılan ve kullanıcının platforma son giriş saatini belirten gizlilik ayarı ön plana çıkmaktadır. Kullanıcıların bazıları bu ayarın kullanılması sebebiyle oluşan olumsuz sonuçlardan rahatsızlık duymaktadır. Bu sebeple ayarı devre dışı bırakabilmek adına İnstagram son görülme kapatma işlemi hakkında bilgi edinmek istemektedir.

İnstagram Uygulamasında Son Görülme Nasıl Kapatılır ?

İnstagram son görülme kapatma özelliği çok yakın bir zamanda hizmete sunulmuştur. Birçok sohbet uygulamasının uzun süredir kullandığı özelliğin, kullanıcıların kullanım performansına katkı sağladığının tespit edilmesi sonucunda İnstagram üzerinde de kullanılmaya başlanmıştır. İnstagram’ın sohbet uygulamalarının aksine daha özgür bir biçimde kullanılmasına engel oluşturduğunu düşünen kullanıcılar ise bu özelliği kapatma isteğinde bulunmaktadır. Bunun için yapılması gerekenler şu şekildedir:

İnstagram uygulamasının güncel sürümünü cep telefonunuzdan açınız.

İnstagram son görülme kapatma işlemini uygulayacağınız hesaba giriş yapınız.

Önce profil fotoğrafınıza tıklayarak profil sayfanıza giriniz.

Ardından üç çizgi simgesine tıklayarak menüyü açınız.

Açılan menüden “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Ardından ise “Gizlilik” seçeneğine tıklayınız.

“Etkileşimler” başlığı içerisinde yer alan “Hareket Durumu” seçeneğine tıklayınız.

“Hareket Durumunu Göster” isimli seçeneği devre dışı bırakınız.

Mobil cihaz sahibi kullanıcılar belirtilen bu adımları uygulamaları durumunda son görülme kapatma işlemini gerçekleştirmiş olacaktır.

Bilgisayardan İnstagram Son Görülme Kapatma (Tarayıcı Üzerinden)

İnstagram son görülme kapatma, mobil cihazlar üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir. İnstagram politikaları gereği birçok özelliğin yalnızca mobil uygulamalar üzerinden düzenlenebilmesine müsaade edilirken son görülme özelliğinin internet sürümü üzerinden de düzenlenebilmesine müsaade edilmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında internet tarayıcısı kullanılarak şu şekilde gerçekleşebilmektedir:

İnternet tarayıcınız üzerinden İnstagram’a giriniz.

İnstagram son görülme kapatma işlemini uygulayacağınız hesaba giriş yapınız.

Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafınıza, ardından ise açılan seçeneklerden “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Açılan sayfanın sol kısmından “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğine tıklayınız.

İkinci sırada yer alan “Hareket Durumu” kısmını bulunuz.

“Hareket Durumunu Göster” isimli seçeneği devre dışı bırakınız.

Mobil cihazlar ve internet tarayıcısı üzerinden uygulanabilecek biçimde anlatılan adımlar, sohbet gerçekleştirdiğiniz kişilerin uygulamaya son olarak giriş yaptığınız saati görüntüleyebilmesine engel olacaktır. Belirtilen adımların uygulanması ile kapatılan son görülme özelliği yalnızca karşıdaki kullanıcılar için değil, sizin için de kapatılacaktır. Özellik kapalı durumda bulunduğu süre içerisinde sohbet gerçekleştirdiğiniz kimsenin son görülme tarihini göremeyeceksiniz. Karşıdaki kişi son görülme saatinin görüntülenmesi konusunda izin verse bile görüntüleme işlemini yapamayacaksınız. Bu sebeple özelliğin karşılıklı olarak kapatıldığını bilmeniz ve tercihinizi bu doğrultuda yapmanız gerekmektedir.